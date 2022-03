Przedsiębiorcy apelują o więcej czasu na konsultacje zmian w Polskim Ładzie

Tylko do 2 kwietnia przedsiębiorcy mają czas na udział w konsultacjach dotyczących zmian w Polskim Ładzie. W opinii Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie to zbyt mało, by przygotować poprawki, które będą czymś więcej niż tylko hasłami. Izba postuluje również o ekwiwalent dla księgowych oraz firm, które poniosły straty w wyniku wprowadzania pierwszego Polskiego Ładu oraz o możliwość ponownego wyboru formy rozliczenia dla przedsiębiorców.

Katarzyna Domagała-Szymonek

• 31 mar 2022 18:31





Prezes PIG mówi, że rząd wprowadzając daleko idące zmiany do Polskiego Ładu przyznał rację przedsiębiorcom, że ład był nieładem (Fot. Shutterstock)

Konsultacje przedstawionych 24 marca przez resort finansów zmian w Polskim Ładzie trwają do 2 kwietnia.

Zdaniem PIG to zbyt krótki czas, by zapoznać się ze zmianami i zaproponować rozwiązania, które będą czymś więcej niż hasłami.

Przedsiębiorcy oczekują ponownej możliwości wyboru form rozliczenia – formuła wybrana do 20 lutego odnosiła się do zupełnie innej rzeczywistości gospodarczej, niż ta, z jaką obecnie się mierzymy.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej do tematu rewolucyjnych zmian w Polskim Ładzie pochodzą z dużą ostrożnością. Jak mówią chaos, który wprowadziła rewolucja podatkowa na początku roku nie jest możliwy do opanowania za pomocą doraźnych środków, które zostały zaproponowane tydzień temu.

Konsultacje ostatnio ogłoszonych zmian trwają do 2 kwietnia. Ich zdaniem to zbyt krótki czas, by zapoznać się ze zmianami i zaproponować rozwiązania, które będą czymś więcej niż hasłami. Jak podkreślają, niemożliwe jest przeanalizowanie kilkuset stron zmian w zaledwie tydzień.

– Postulujemy o to, by dać przedsiębiorcom więcej czasu. Obecnie najważniejszym tematem jest stawienie czoła gospodarczym konsekwencjom wojny w Ukrainie. Przedsiębiorcy w wielu sektorach gospodarki obecnie walczą o przetrwanie. W takiej sytuacji nie ma mowy o tym, by w stu procentach skupić się na „zmianach do zmian”. Potrzebujemy czasu, jasnych interpretacji i konkretnych deklaracji odnośnie tego, jakie będą konsekwencje Polskiego Ładu. Chęć zmian oceniamy pozytywnie, ale nie dano nam wystarczająco dużo czasu, by poddać je dokładnej analizie – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jednocześnie podkreśla, że rząd wprowadzając daleko idące zmiany do Polskiego Ładu przyznał rację przedsiębiorcom, że ład był nieładem, a ilość zamieszania, a zarazem szkód dla przedsiębiorców jest gigantyczna. Niższy PIT W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, zakładający obniżenie pierwszej stawki podatkowej w ramach skali z 17 proc. do 12 proc. oraz zniesienie ulgi dla klasy średniej. Dla osób uzyskujących przychody z indywidualnej działalności gospodarczej przewidziano natomiast możliwość odliczenia co najmniej części zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. - Mam wrażenie, że obecne przepisy pisał ktoś zupełnie inny niż osoba, która pisała Polski Ład w formie, która została nam przedstawiona pod koniec 2021 roku. Chodzi o trwałość, spójność i przejrzystość rozwiązań podatkowych, ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego. Czy można go jeszcze uprościć i ulepszyć? Polski Ład to była "łatka na łatce", a teraz na to naklejono jeszcze jedną łatkę - komentuje prof. Stanisław Hońko, prezes szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. - Rząd nie słuchał przedsiębiorców i ekspertów, którzy mówili, że wszystkiego dzieje się za dużo i za szybko - mówi Michał Wojtas, ekspert gospodarczy oraz skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Podkreśla przy tym, ile księgowi, doradcy i przedsiębiorcy musieli poświęcić czasu, by przyswoić wiedzę, która była od nich wymagana na okoliczność rozliczania Polskiego Ładu. - Ile godzin webinarów musieli obejrzeć, na ile pytań odpowiedzieć. Teraz to wszystko zostaje zmienione. Przypomnijmy, że do 20 lutego przedsiębiorcy mieli wybrać sposób rozliczenia, czy to będzie ryczałt czy skala podatkowa. Teraz dowiadujemy się, że dla części z nich to był przestrzelony wybór. Apelujemy do Ministerstwa Finansów, by przywrócić przedsiębiorcom możliwość ponownego wyboru – mówi Michał Wojtas, ekspert gospodarczy oraz skarbnik Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

