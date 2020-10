Przedsiębiorcy apelują do rządu o zmianę sposobu walki z koronawirusem

Branże: fitness, hotelarska oraz restauracyjna mają duży problem. Wrócił tzw. soft lockdown, czyli ostre obostrzenia w strefach czerwonych oraz zakazy prowadzenia niektórych działalności. Firmom będzie trudno przetrzymać najbliższe miesiące.

W ramach ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 rząd wprowadził kolejne obostrzenia, dotyczące m.in. brażny fitness (Fot. Pixabay)

W ramach ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 rząd wprowadził kolejne obostrzenia.

Jednymi z nich jest ograniczony dostęp do siłowni, klubów fitness czy basenów. Przedstawiciele branży zareagowali natychmiast. Udało się zmniejszyć skalę dotykających ich obostrzeń.

Teraz ich starania wsparła Północna Izba Gospodarcza, która zaapelowała do rządu o zmianę wytycznych i umożliwienie firmom funkcjonowania.

- Soft lockdown to duży problem i gwóźdź do trumny dla wielu przedsiębiorców. Ziszcza się czarny scenariusz po wprowadzeniu kolejnych obostrzeń sanitarnych przez rząd. Władza działa niestety w sposób nieprzewidywalny i niezaplanowany. Brakuje mapy drogowej, spójnego i zrozumiałego planu działania. Brakuje pomocy dla branż, którym kolejny raz blokuje się możliwość działania. Przedstawiciele branży są zaskoczeniu i rozgoryczeni - mówi dr Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Wolny wskazuje, że przedstawiciele tych branż nie potrafią zrozumieć zamknięcie siłowni i basenów, a pozostawienie otwartych szkół, przedszkoli, kościołów, sklepów, kawiarni i innych punktów.

- Nie słychać przecież o żadnym ognisku na siłowniach, czy basenach. Tam chodzą ludzie wysportowani i zdrowi. Gdzie tu logika? - dodaje dyrektor Wolny.

Warto przypomnieć, że w sobotę odbył się protest właścicieli i pracowników klubów fitness oraz siłowni. Na placu Zamkowym w Warszawie zebrało się kilkaset osób. Niektórzy z nich przynieśli ze sobą transparenty "Fitness = zdrowie", "Fitness = odporność", czy "Nie zamykajcie siłowni. Fitness to zdrowie". W trakcie manifestacji jej uczestnicy skandowali "Chcemy pracować".

- Kościoły otwarte, knajpy otwarte, to skoro one są otwarte, a tam też mogą być ogniska epidemii, to po co nas się zamyka? (...) Nasza branża to jest 100 tysięcy miejsc pracy i przez rozporządzenie w ciągu dwóch dni chcą ją zamknąć całkowicie. Tak naprawdę dzisiaj te 100 tysięcy osób ma trafić na bruk. (...) My jako branża nie mogliśmy w większości skorzystać z tarczy PFR z prostej przyczyny; nasza branża to umowy zlecenie, a żeby skorzystać z tarczy PFR są potrzebne umowy o pracę. Tylko 8 procent branży skorzystało z tarczy PFR. Co to jest? - podkreślali podczas manifestacji jej organizatorzy.

Nie tylko fitness

Obostrzenia wprowadzone przez rząd to fatalna wiadomość również dla tzw. branży HoReCa, czyli hoteli, gastronomii i cateringu. Objęcie całego kraju żółtą strefą, a połowy polskich powiatów strefą czerwoną uderza nie tylko w baseny i siłownie, ale także w hotele, SPA, restauracje i puby. - Cała branża od blisko ośmiu miesięcy jest w fatalnej kondycji i przeżywa wielkie trudności. Wprowadzenie kolejny raz nowych obostrzeń to dla wielu potężny cios i gwóźdź do trumny. To na pewno zwolnienia pracowników i bankructwa - mówi dyrektor Piotr Wolny.



Dodaje: jako Północna Izba Gospodarcza apelujemy do rządzących o dialog i przygotowanie planu działania w porozumieniu ze środowiskiem gospodarczym. Rozmawialiśmy o tym podczas piątkowego spotkania z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem, który proponuje pakiet rozwiązań pn. „Dziesiątka Rzecznika MŚP”. Jednocześnie dzień wcześniej wspólnie z Polską Izbą Hotelarzy złożyliśmy na ręce Wicepremiera Jarosława Gowina apel oraz propozycję konkretnych działań i rozwiązań pomocowych dla branży.

