Przed skróceniem czasu pracy nie uciekniemy. To kwestia kilkunastu lat

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na Kanale Wyborczym portali PulsHR.pl, WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o emeryturach Polaków oraz skróceniu czasu pracy.

To Donald Tusk rozpoczął dyskusję w naszym kraju na temat obniżenia liczby godzin pracy w tygodniu – przypomina Marek Gzik, przewodniczący sejmiku województwa śląskiego, kandydat na posła z listy Platformy Obywatelskiej.

W dyskusji – obok Marka Gzika z PO, wzięli udział Marcin Grzybowski (Lewica), Piotr Kempf (PSL) oraz Grzegorz Matusiak (PiS).

W naszym kraju 8-godzinny dzień pracy obowiązuje ponad 100 lat. Ustanowiono go w 1918 roku, a dekret wprowadzający to rozwiązanie podpisał ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Co nie oznacza, że Polacy pracowali od tego momentu tak jak obecnie. Nadal obowiązkowo chodzili do pracy również w sobotyNim . Dopiero 21 lipca 1973 r. Polacy po raz pierwszy w historii nie poszli do pracy w sobotę. Jednak w tym roku zyskali tylko dwie wolne soboty. W kolejnych latach zwiększała się ich pula.

Pełna debata dotycząca emerytur i czasu pracy dostępna jest tu. Zapraszamy do jej obejrzenia:

Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy oraz 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Zanim skrócimy czas pracy, trzeba poznać konsekwencje

- Skrócenie czasu pracy w takim globalnym spojrzeniu na naszą gospodarkę może przynieść wprost pozytywne efekty. Człowiek może w nieco krótszym czasie dawać większy wysiłek. Czy to już jest czas, by się nad tym zastanowić i rzeczywiście wdrażać czterodniowy powiedzmy tydzień pracy w naszym kraju? Żeby odpowiedzieć, trzeba byłoby przeprowadzić wnikliwe badania, żeby nie stało się to z szkodą dla budżetu i w ogóle dla stanu finansów państwa – mówił Marek Gzik z PO.