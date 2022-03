Przed powszechną mobilizacją nie uciekniesz. Do wojska trzeba iść

Ogłoszenie powszechnej mobilizacji u naszych wschodnich sąsiadów wywołało lawinę pytań na ten temat. Kogo dotyczy powszechna mobilizacja? Czy i jak można jej uniknąć? Wyjaśniamy wątpliwości.

Sytuacja, z jaką mierzy się nasz wschodni sąsiad, wywołała ogromne poruszenie. Spowodowała również, że Polacy zaczęli zastanawiać się, jakie obowiązki spoczywają na nich w razie niekorzystnego rozwoju sytuacji i ogłoszenia w Polsce powszechnej mobilizacji.

Na forach pojawiają się pytania pracowników, czy z racji pełnienia przez nich kluczowych dla funkcjonowania firmy stanowisk, np. w branży IT czy marketingowych, będą mogli uniknąć konieczności stawienia się w wojsku.

Pracownicy zastanawiają się również, czy przed powszechną mobilizacją "uratuje" ich oddelegowanie do pracy z zagranicy lub wysłanie na urlop, choćby bezpłatny.

- Powszechna mobilizacja nikogo nie ominie. Dotyczy wszystkich osób zdolnych do czynnej służby wojskowej. Pełnione stanowisko nie ma tu żadnego znaczenia, tak samo jak tatuaż w widocznym miejscu na ciele - podkreśla gen. Leon Komornicki, ekspert BCC spraw wewnętrznych i administracji.

Krytycznie ocenia również pomysły na uniknięcie przez pracowników stawienia się na froncie. - Jeśli trwają przydziały mobilizacyjne, to każdy, kto otrzyma wezwanie, musi się na nie stawić. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Firma w takiej sytuacji nie ma nic do powiedzenia. Gdyby agresor zaatakował nasz kraj, ja od razu wziąłbym broń i stanął do walki. W ten sposób pokazuje się siłę i zjednoczenie narodu - podkreśla.

Dodaje też, że osoby, którym udowodniono by, że zmieniają miejsce pracy czy zamieszkania tylko po to, żeby uniknąć powszechnej mobilizacji, zostałyby za to ukarane.

W podobnym tonie wypowiada się Katarzyna Lorenc, wiceprezes zarządu BCC.

- W długim okresie służba wojskowa leży w interesie pracodawców. W zniewolonym kraju nie będzie wolnej gospodarki i naszych firm. Oczywiście już dziś warto się zastanowić, jaka skala poboru będzie dotyczyć firmy, tzn. ile osób ma kwalifikację zdolny do służby wojskowej na czas wojny i pokoju. Wtedy trzeba sprawdzić zastępowalność na stanowiskach osobami, które nie będą podlegać poborowi - komentuje sytuację w rozmowie z PulsHR.pl.

Zgodnie z ustawą powszechnej mobilizacji podlegają osoby uznane za zdolne do służby wojskowej, czyli posiadające kategorię A, B i (tylko w przypadku ogłoszenia wojny) D oraz żołnierze rezerwy. Zmobilizowani mogą być ci obywatele, którzy w momencie ogłoszenia mobilizacji mają skończone 18 lat. Jeżeli chodzi o górny wiek, powszechnej mobilizacji mogą zostać poddane osoby, które w tym samym roku kalendarzowym kończą 55 lat. Jednak jeżeli są to żołnierze w stanie spoczynku, granica wieku jest przesunięta do 63. roku życia.

Kogo nie dotyczy powszechna mobilizacja

Jednocześnie gen. Leon Komornicki zaznacza, że w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zapisano, w jakich sytuacjach pracownicy mogą zostać zwolnieni z tego obowiązku.

- Mowa jest między innymi o firmach, które prowadzą działania na rzecz obronności lub też będą podlegały militaryzacji, czyli będą pracować na rzecz wojska. Dodatkowo w ustawie zapisano, że nie powołuje się do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób, które zostały zwolnione z obowiązku pełnienia tej służby w drodze reklamowania - dodaje generał. I uzupełnia, że mowa tu m.in. o posłach, senatorach czy radnych, ale też osobach, które ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

- Powołania mogą nie otrzymać również osoby, w przypadku których odejście ze stanowiska pracy groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa (osoby odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury krytycznej - przyp. red.), to na przykład maszyniści czy pracownicy elektrowni, wodociągów czy gazowni. Natomiast pracownicy biurowi takich firm wezwanie mogą już otrzymać - wyjaśnia.

Kto wprowadza powszechną mobilizację

Jak wyjaśnia adwokat Dawid Suszyński z Kancelarii Adwokackiej adw. Dawid Suszyński, podjęta przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek premiera decyzja o zarządzeniu powszechnej mobilizacji wojskowej przekazywana jest siłom zbrojnym w ramach systemu alarmowego, a także w formie komunikatów radiowych, telewizyjnych i prasowych dla społeczeństwa. Dodatkowo administracja wojskowa i samorządowa obwieszcza o mobilizacji powszechnej poprzez plakaty wieszane w widocznych miejscach.

- Ciężko zatem będzie przegapić moment powszechnej mobilizacji w Polsce, jeśli takowa nastąpi. Co istotne, ustrojodawca nie uzależnia możliwości zarządzenia mobilizacji od uprzedniego czy też późniejszego wprowadzenia stanu wojny. Wskazuje się, że wprowadzenie mobilizacji może wyprzedzać stan wojny i ukazywać determinację państwa, a w ten sposób „ostudzić niebezpieczne zamiary przeciw niej skierowane - wyjaśnia.

Kto nie podlega obowiązkowej służbie wojskowej

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają osoby, które ze względu na stan zdrowia zostały uznane za trwale niezdolne do tej służby (stan poświadczony odpowiednimi dokumentami) oraz kobiety:

w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po odbyciu porodu;

sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;

sprawujące opiekę nad:

- dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,

- osobami obłożnie chorymi,

- osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników,

- osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.