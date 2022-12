Przed nami pierwszy PIT z Polskim Ładem. Resort zapewnia, że wszystko będzie dobrze

Zeznania PIT-36 albo PIT-37 za 2022 r. będziemy składać w przyszłym roku od 15 lutego do 2 maja. (Fot. Shutterstock)

Zeznania podatkowe PIT-36 albo PIT-37 za 2022 r. będziemy składać w przyszłym roku od 15 lutego do 2 maja. Po raz pierwszy uwzględnione w nich będą rozwiązania wprowadzone przez Polski Ład. Ministerstwo Finansów zapewnia, że Krajowa Administracja Skarbowa ustali korzystniejszy dla poszczególnych podatników sposobu rozliczenia.

Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może okazać się korzystniejsze. Według szacunków MF może to być 1 osoba na 1 tysiąc. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego obliczy hipotetyczny podatek należny z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, jeśli:

Resort finansów tłumaczy, że podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności.

Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferencje.

Różnice w wyliczeniu podatku - pismo w tej sprawie wyśle urząd

Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wykazanego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Pismo będzie wysyłane w terminie 21 dni od złożenia zeznania za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez e-US. Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.

Zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej lub w terminie 3 miesięcy dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej.

Podatnicy sami będą mogli sprawdzić ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny i czy mogą się spodziewać z tego tytułu zwrotu. Będą mogli to zrobić przy użyciu opracowywanego przez MF kalkulatora, który zostanie umieszczony na stronie podatki.gov.pl.

