Prośbą, na pewno nie groźbą. Jak rozmawiać o potrzebie szczepień w firmach

Obecnie w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest w Polsce ponad 17,6 mln osób. Równolegle z powszechnymi szczepieniami prowadzone są akcje szczepień w firmach. Przed nami bowiem jesień i perspektywa czwartej fali. Przedsiębiorcy nie chcą kolejnego lockdownu, ale jednocześnie nie wszyscy Polacy chcą się szczepić. Co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca, którego pracownik kategorycznie odmawia szczepienia?

Miesiące walki z pandemią pozwoliły pracodawcom stworzyć odpowiednie regulaminy i procedury. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko zakażenia w zakładzie pracy, a co za tym idzie – by w jak największym stopniu ochronić ciągłość pracy.

Ci, którzy mogli, wprowadzili pracę zdalną. W przeważającej większość firm jednak takiej możliwości nie było. Po kilku miesiącach względnego spokoju przed pracodawcami pojawiło się kolejne wyzwanie – zapowiadana od kilku tygodni czwarta fala pandemii i możliwe kolejne ograniczenia w działalności gospodarczej.

Zapobiec ewentualnym negatywnym konsekwencjom pandemii miały szczepienia. Obecnie w pełni zaszczepionych jest blisko 18 milionów Polaków. To 46 proc. społeczeństwa.

Jak wynika z badania „Powrót firm do biura a pandemia COVID-19” zrealizowanego przez Dailyfruits, 21 proc. pracowników nie planuje przyjmować szczepionki. 16 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. Firmy podejmują różne inicjatywy, by poziom wyszczepialności był wśród pracowników jak największy. Jedni zachęcają, inni rozważają wprowadzenie przymusu szczepienia. Szczególnie to ostatnie działanie jest mocno kontrowersyjne.

- Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie, jednak – póki co – pracodawca nie ma możliwości wymuszenia na pracowniku, aby ten się zaszczepił. W Polsce szczepienie jest dobrowolne. Potwierdza to m.in. katalog szczepień obowiązkowych zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w którym nie wymienia się szczepienia na koronawirusa jako obowiązkowego - wyjaśnia Izabela Lubińska, kierownik działu kadr i płac w Grupie Progres.

Wiele wątpliwości i pytań stawia Kodeks pracy. Artykuł 207 Kp mówi co prawda, że jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dbanie o życie i zdrowie pracowników, jednak interpretacja przepisów jest bardzo szeroka.

- Mogłoby to sugerować, że pracodawca ma szeroki katalog uprawnień, jednak w dalszym ciągu jest ograniczony obowiązującymi przepisami, które na tę chwilę nie dają możliwości traktowania szczepienia na COVID-19 jako obowiązkowego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pracodawca zachęcał zatrudnionych oraz kandydatów do szczepień, a w dalszej kolejności umożliwiał im to poprzez np. przyznanie dodatkowego czasu wolnego lub benefitów - podkreśla Izabela Lubińska.

Łukasz Kuczkowski, partner w kancelarii Raczkowski, podkreśla, że ewentualne polecenia zaszczepienia wykraczają poza kompetencje pracodawcy.

- Pracodawca nie może zatem oczekiwać od pracowników zaszczepienia się, wydając im polecenia służbowe. Takie polecenia wykraczają poza kompetencje pracodawcy i nie muszą być wykonywane przez pracowników - wyjaśnia Łukasz Kuczkowski.

Jak podkreśla, przepis, na który często powołują się pracodawcy (art. 221 [1] Kp), sprawia, że po stronie pracodawcy pojawia się obowiązek podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstałego zagrożenia.

- Elementem tych działań jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku i dostosowanie działań do wyników tej oceny. Jeżeli pracodawca uzna w ramach powyższej analizy, że zatrudnia pracownika w warunkach narażenia na działanie koronawirusa, to zaszczepienie się pracownika może być wskazane jako jeden z elementów ograniczających ryzyko. Nie oznacza to jednak obowiązku zaszczepienia po stronie pracownika. Pracodawca może jedynie zachęcać pracownika do zaszczepienia się, wskazując, że jest to działanie ograniczające ryzyko również po stronie pracownika, skoro pracuje w warunkach kreujących zagrożenie - wyjaśnia Kuczkowski.

Zwolnią czy przeniosą?

Na mocy aktualnie obowiązujących przepisów nie ma możliwości zwolnienia pracownika, jak też obniżenia mu etatu tylko ze względu na fakt, że nie poddał się szczepieniu. Takie postępowanie mogłoby zostać potraktowane jako przejaw dyskryminacji. Nie można również nakładać na zespół kar porządkowych w związku z odmową szczepienia.

- Jeżeli pracownik odmówi zaszczepienia, to może ponosić ewentualne konsekwencje zachorowania, w tym utracić świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. W tym właśnie leży słabość odmowy pracownika - dodaje Łukasz Kuczkowski.

Eksperci podkreślają, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni przyglądać się zmianom legislacyjnym.

Może też dojść do sytuacji, w której pracodawca podejmie decyzję o przeniesieniu nieszczepionego pracownika na inne stanowisko – zmniejszające ryzyko zakażenia pozostałych zatrudnionych. Powoła się przy tym na aktualne przepisy związane z ochroną zdrowia innych pracowników oraz zasadami BHP. Jeśli takiego stanowiska nie będzie w stanie zapewnić, to dalsze pełnienie obowiązków – przez niezaszczepionego pracownika ­– w danej firmie może okazać się niemożliwe i doprowadzić do rozwiązania z nim umowy o pracę.

- Firmy odrobiły lekcje z przygotowania procedur i przestrzegania obostrzeń, jednak w wielu organizacjach nadal brakuje skutecznych programów, a także akcji edukacyjnych promujących szczepienia na koronawirusa oraz wyjaśniających sens tego działania. Z pewnością pozwoliłyby one na rozwianie wszelkich wątpliwości i dostarczyły pracodawcom argumentów przekonujących i zachęcających pracowników do szczepienia przeciwko COVID-19. Takie działanie z pewnością przyniosłoby więcej korzyści niż kary, nakazy, groźby i szukanie luk w przepisach otwierających furtkę do ich obchodzenia i zmuszania pracowników do szczepienia, którego oni się obawiają lub któremu są przeciwni - podsumowuje Izabela Lubińska.