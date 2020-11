Projekt ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych przyjęty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przedłożony przez ministra edukacji i nauki.

Projekt dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, jeśli chodzi m.in. o ocenę proporcjonalności przepisów dotyczących dostępu do zawodów regulowanych i działalności regulowanych (tj. takich, które wymagają szczególnych kwalifikacji zawodowych do ich wykonywania, jak np. geodeta, adwokat czy architekt).

Unijne państwa są zobowiązane m.in. do oceny proporcjonalności oraz uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru wymagań, które ograniczają dostęp do zawodów regulowanych. Dzięki temu zostanie zapewniona porównywalność wymogów dotyczących tych zawodów w poszczególnych państwach UE.

W projekcie określone zostały zasady, z którymi przepisy regulacyjne dotyczące m.in. zawodów regulowanych muszą być zgodne, tj. czy są one proporcjonalne, mają uzasadniony charakter oraz nie są dyskryminujące.

Wskazane zostały również kryteria oceny przepisów regulacyjnych oraz procedury mające zapewnić zgodność tych przepisów z unijnymi zasadami. Chodzi o przeprowadzanie ocen projektowanych przepisów (ex ante) oraz monitorowanie ich zgodności w czasie ich obowiązywania.

Wprowadzony został też obowiązek przedstawienia - w uzasadnieniu projektu aktu prawnego albo w załączniku do oceny skutków regulacji - powodów uznania projektowanych przepisów regulacyjnych lub wymogów dotyczących świadczenia usług transgranicznych za zgodne z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru.

Ponadto wprowadzono obowiązek przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawnych zawierających przepisy regulacyjne lub wymogi dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Zaproponowane przepisy zapewniają porównywalność i przejrzystość wymogów dotyczących dostępu i wykonywania zawodów regulowanych. Powinno to pozytywnie wpłynąć na swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, co w konsekwencji może korzystnie oddziaływać na polski rynek pracy.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

