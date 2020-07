Problemy z mierzeniem temperatury i testami na COVID dla pracowników. Firmy apelują o zmianę

Pracodawcy alarmują o braku jasnych przepisów dotyczących możliwości wykonywania pracownikom pomiarów temperatury ciała oraz testów wykrywających COVID-19. Wskazują na rozbieżne interpretacje tych kwestii przez różnego rodzaju urzędy.

Ich zdaniem, zapisy Kodeksu pracy mówiące o tym, że to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, dają im prawo do wykonywania testów i pomiarów.

Ministerstwo rodziny i pracy jest jednak przeciwko wprowadzeniu obowiązku mierzenia temperatury ciała pracownikom, ponieważ to za mało, by orzec o zakażeniu wirusem.

Zdaniem pracodawców różne podejścia urzędów sprawiają, że brak jest jasnych zasad, które powinny stanowić podstawę prawną mierzenia temperatury ciała i wykonywaniu testów na COVID-19, w szczególności w zakresie przetwarzania danych. Zdaniem GIS, pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na pomiar. Inaczej uważa Urząd Ochrony Danych Osobowych, który w swoim stanowisku wskazuje, iż zgoda nie może być podstawą przetwarzania danych, a mogą nią być, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, przepisy obowiązującego prawa. Dlatego apelują o wprowadzenie w Kodeksie pracy instrumentu prawnego, który pozwoli na podejmowanie przez pracodawców takich działań w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz w celu ochrony tych dóbr w stosunku do ogółu zatrudnionych przebywających na terenie zakładów pracy.

- Wydaje się, że ciążący na pracodawcach podstawowy obowiązek ochrony życia i zdrowia pracowników, a także szczególna odpowiedzialność za zapewnienie im bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, wynikają choćby z art. 207 par 2 Kodeksu pracy, umożliwiają takie działanie, jednak z uwagi na ochronę danych osobowych pracowników, w tym szczególną ochronę kategorii danych zdrowia, głos w dyskusji zabrały najważniejsze instytucje państwowe, nie dając jednoznacznej odpowiedzi - czytamy w rekomendacji przygotowanej przez organizacje, które pracowały nad projektem „Bezpieczny powrót do pracy” . To American Chamber of Commerce (AmCham), Business Centre Club, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Polskie Forum HR, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP i Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Czytaj więcej: Zamieszanie z mierzeniem temperatury pracowników. "Brakuje regulacji" By rozwiązać ten problem, rekomendują one dodanie do KP nowego artykułu, który w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników, dawał im większe prawo działania. Nowy przepis brzmiałby następująco: W przypadku podejrzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca może zastosować: - środki organizacyjne oraz urządzenia lub środki techniczne lub technologiczne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia lub rozprzestrzeniania się zagrożenia dla życia lub zdrowia na terenie zakładu pracy, w tym badania lub pomiar dotyczące stanu zdrowia pracowników i innych osób wchodzących lub przebywających na terenie zakładu; - gromadzić i przetwarzać dane osobowe pracowników i osób niebędących pracownikami, jeżeli jest to niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka; - odmówić dopuszczenia do pracy pracownika, odmówić wejścia a teren zakładu pracy albo odsunąć od pracy osobę w przypadku której zachodni uzasadnione podejrzenie, że może zagrażać bezpieczeństwu innych osób, w szczególności powoduje ryzyko rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej. Ministerstwo przeciwko obowiązkowi mierzenia temperatury Na problem z usankcjonowaniem prawnym przepisów dotyczących mierzenia pracownikom temperatury zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. W piśmie skierowanym do resortu rodziny i pracy, zaznaczał, że obecnie nie ma przepisu, z którego wynikałby obowiązek pracodawcy mierzenia temperatury pracownikom - nawet w sytuacji epidemii. A informacje o stanie zdrowia pracownika uzyskane podczas pomiaru temperatury mają charakter danych wrażliwych - do ich posiadania pracodawcy nie są uprawnieni. Jak zaznaczył RPO, art. 31 ust. 3 Konstytucji dopuszcza jednak ograniczenie konstytucyjnych wolności i praw, jeśli jest to konieczne m.in. dla ochrony zdrowia. - Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie pomiarów prowadzących do określenia zdrowia pracowników podlega temu uregulowaniu - podkreśla RPO. W jego opinii problem mogłoby rozwiązać czasowe rozszerzenie art. 221 Kodeksu pracy. - Niezależnie od wyboru rozwiązania, obecna sytuacja wymaga wprowadzenia dodatkowych regulacji. Służyłoby to zarówno pracownikom, jak i pracodawcom; likwidowałoby możliwe konflikty na linii pracownik-pracodawca - podkreślał. Czytaj więcej: Masowe mierzenie temperatury, samoprzylepne maseczki. Firmy muszą przygotować się na reżim Na jego wątpliwości odpowiedział resort pracy, po wcześniejszym skonsultowaniu się z resortem zdrowia. Jak napisał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i pracy, minister zdrowia wskazał, że możliwe jest zidentyfikowanie wartości podwyższonej temperatury ciała człowieka jako objawu patofizjologicznego świadczącego o procesie chorobowym, przy którym pracownik nie powinien świadczyć pracy. Jednakże sam wzrost temperatury ciała - jako objaw izolowany - bez innych cech procesu chorobowego oraz bez wystąpienia innych istotnych czynników klinicznych, nie powinien być traktowany jako dowód na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Bowiem przyczyn podwyższonej temperatury jest wiele, nie tylko COVID-19, a tą chorobę można przechodzić bezobjawowo. - Mając powyższe na uwadze obecnie nie znajduję podstaw do podjęcia prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia obowiązku mierzenia temperatury ciała pracownikom jako sposobu na uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - poinformował Stanisław Szwed.