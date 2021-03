Problem z ustaleniem wysokości rent i emerytur. Trudno zdobyć dokumentację z dowolnych 20 lat pracy

Obecny system przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców nie zapewnia wszystkim realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego - wskazuje na problem Rzecznik Praw Obywatelskich i pisze z prośbą o interwencję do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Do RPO wpływają skargi od pracowników, którzy skarżą się na problem z udowodnieniem wysokości składników wynagrodzeń uzyskiwanych w bardziej odległym czasie (Fot. Pixabay)

Od 1 stycznia 1999 r. istnieje możliwości ustalania podstawy wymiaru emerytury lub renty w oparciu o dowolnie wybrane 20 lat z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym.

To rozwiązanie dało obywatelom szansę korzystniejszego ukształtowania prawa do świadczeń. Pojawił się jednak problem, na który zwrócił uwagę RPO.

Chodzi o trudności w udowodnieniu wysokości składników wynagrodzeń uzyskiwanych wiele lat temu, np. w zakładach pracy, które już nie istnieją lub gdy nie ma dokumentacji płacowej z danych lat.

Do RPO wpływają skargi od pracowników, którzy skarżą się na problem z udowodnieniem wysokości składników wynagrodzeń uzyskiwanych w bardziej odległym czasie (np. w zakładach pracy, które już nie istnieją lub gdy nie ma dokumentacji płacowej z danych lat).

Wiedza ta jest im potrzebna przy wyliczaniu przyszłych emerytur i rent. Bowiem zmiana prawa, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., pozwala ustalać podstawę wymiaru emerytury lub renty w oparciu o dowolnie wybrane 20 lat z całego okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym, co pozwala stworzyć obywatelom szansę korzystniejszego ukształtowania prawa do świadczeń. Jednak trzeba przedstawić konkretne dokumenty potwierdzające ten stan.

Przepis do zmiany

Jak wyjaśnia RPO, środkiem dowodowym w postępowaniu przed organem rentowym mogą być m.in. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów dotyczących okresów składkowych i nieskładkowych, a także wysokości wynagrodzenia, przychodu, dochodu i uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń, wydawane przez jednostki upoważnione do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy. Przepis ten zawęża jednak krąg podmiotów uprawnionych do wydawania zaświadczeń wyłącznie do przechowawców dokumentacji. Co zdaniem RPO, budzi to zasadnicze wątpliwości konstytucyjne.

Chodzi o zapis § 28 ust. 1 rozporządzenia MPiPS w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz o praktykę stosowania go przez instytucje, co zdaniem RPO powoduje nierówne traktowanie różnych kategorii podmiotów uprawnionych do zabezpieczenia społecznego. Powoduje to podział uprawnionych na takich, którzy mają możliwość udokumentowania podstawy świadczenia, oraz na takich, którym możliwość ta została ograniczona albo wręcz zlikwidowana. fot. Shutterstock - Praktyka stosowania tego przepisu stawia w mniej korzystnej sytuacji byłych pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, zwłaszcza małych niepublicznych podmiotów. Wobec nienależytego funkcjonowania systemu przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej mają oni utrudnienia w ustaleniu miejsca przechowywania dokumentacji - w przeciwieństwie do pracowników podmiotów istniejących, a także nieistniejących już podmiotów publicznych, w których przypadku uzyskanie kopii dokumentów nie stwarza problemów, nawet w razie likwidacji lub przekształcenia tych podmiotów - uważa RPO. Rzecznik zaznacza, że poszkodowani znaleźli się w takiej niekorzystnej sytuacji bez własnej winy. A dotyczy ona kwestii społecznie wrażliwych, w których obywatel ma prawo oczekiwać od organów władzy publicznej odpowiedniej dbałości i staranności w działaniu na rzecz prawidłowego i starannego zabezpieczenia dokumentacji. Jak rozwiązać problem W kwestii rozwiązania problemu RPO przytacza pomysł prof. Andrzeja Bisztygi, który zawarł rozwiązanie w artykule „Problem zgodności unormowań dotyczących przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców z Konstytucją RP”. Jego zdaniem rozporządzenie MPiPS w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe przerzuca na obywateli powinności, z których powinny wywiązać się władze państwa. A to ono powinno zadbać o efektywność systemu przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. - Uzasadnione wydaje się rozszerzenie katalogu dopuszczonych przepisem środków dowodowych – pod ściśle i precyzyjnie określonymi warunkami – o dokumentację pochodzącą od przechowawców nieuprawnionych. Część dokumentacji osobowej i płacowej sprzed 1999 roku zapewne została już zniszczona, dlatego redukcja negatywnych skutków dotychczasowych zaniedbań może obecnie dotyczyć jedynie dokumentacji niezniszczonej, przechowywanej w większości przypadków przez przechowawców nieuprawnionych w rozumieniu § 28 rozporządzenia MPiPS w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Stąd postulat wzbogacenia środków dowodowych właśnie o dokumentację pochodzącą od podmiotów nieuprawnionych. Dopełniająco można wskazać na potrzebę ustanowienia regulacji prawnej, na podstawie której archiwa państwowe mogłyby przejąć dokumentację od podmiotów, które weszły w jej posiadanie i przechowują ją bez tytułu prawnego - wskazuje autor artykułu, z którym w pełni zgadza się RPO. Jego zdaniem zniesienie ograniczeń dowodowych zawartych w rozporządzeniu może się przyczynić do odciążenia sądów od rozstrzygania sporów na tym tle. Do tego wysokość wynagrodzenia lub danego składnika wynagrodzenia musi być ustalana w sposób pewny, na podstawie konkretnego dokumentu bądź jego kopii, który zachował się w dokumentacji osobowej ubezpieczonego. Zaś w przypadku jej braku istnieje możliwość ustalenia wysokości wynagrodzenia ubezpieczonego w oparciu o dokumentację zastępczą znajdującą się w jego aktach osobowych, tj. umowy o pracę czy angaże, w których zawarte są dane dotyczące wynagrodzenia. Z prośbą o interwencję w tej sprawie RPO zgłosił się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Liczy na pozytywny odzew z ich strony.

