Problem z 500 plus jak był, tak jest. I to od pięciu lat

Minęło już 5 lat od wejścia w życie programu Rodzina 500 plus. W tym czasie nie zmniejszyła się skala problemów, z jakimi mierzą się rodziny, w których rodzice pracują za granicą.

Jak podaje RPO, nadal wpływają do niego skargi na przewlekłość tych postępowań. Skarżący powołują się na przewlekłość postępowań i nierozpatrzenie wniosków dotyczących nawet kilku okresów świadczeniowych. Problem dotyczy rodzin, gdzie np. ojciec wyjedzie do pracy za granicę, a matka opiekuje się dziećmi w Polsce. Taka rodzina nie dostaje 500+ - wobec domniemania, że wsparcie przychodzi z bogatszego kraju. By otrzymać należne im świadczenie muszą złożyć ogrom dokumentów. Bowiem sprawy z zakresu koordynacji z reguły nie są sprawami prostymi. Wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w którym trzeba uzyskać informacje z zagranicy oraz uzupełnić dokumentację od stron - co znacząco wpływa na wydłużenie czasu postępowania.

Przez to rodziny czują się gorzej traktowani. Podkreślają, że z powodu długotrwałego rozpatrywania spraw nie mogą zapewnić dzieciom dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych, czy rehabilitacyjnych w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wnoszone przez nich do sądów administracyjnych skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowań coraz częściej kończą się wyrokami korzystnymi dla skarżących. Sądy stwierdzają przewlekłość postępowania z rażącym naruszeniem prawa.

Najwięcej skarg do RPO dotyczy przewlekłości postępowań Wojewody Dolnośląskiego, a w dalszej kolejności - Wielkopolskiego i Pomorskiego. Z wyjaśnień urzędów wojewódzkich wynika, że skala zaległości jest bardzo duża.

Warto przypomnieć, że problem z otrzymaniem świadczeń przez rodziny związane zawodowo z innym krajem występował od początku wprowadzenia programu 500 plus w życie, czyli od 1 kwietnia 2016 roku. Także był on przedstawiany w wystąpieniach generalnych RPO od 2016 r. W odpowiedziach minister wskazywała na działania zmierzające do poprawy sytuacji.

Pomóc miało m.in. przekazanie obowiązków z tym związanych urzędom wojewódzkim. Do końca 2017 roku odpowiadały za to urzędy marszałkowskie. Jednak po zmianie liczba skarg wcale się nie zmniejszyła.

Także Najwyższa Izba Kontroli w informacji z 2019 r. o wynikach kontroli dotyczącej realizacji programu „Rodzina 500 Plus” uznała za niezbędne wdrożenie rozwiązań systemowych zapewniających terminowe załatwianie wniosków.

500 plus w ZUS

Niebawem w życie wejdzie kolejna zmiana związana z programem Rodzina 500 plus. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Nowelizacja przewiduje, że od nowego roku obsługą programu "Rodzina 500 plus" będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nie - jak obecnie - samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet, a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Koszty obsługi świadczenia 500 plus w latach 2016-2020, czyli od początku funkcjonowania programu, wyniosły ponad 1,6 mld zł. Resort rodziny szacuje, że dzięki projektowanym zmianom spadną one i dadzą oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł w okresie 10 lat.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń - maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.