Problem wrócił do firm. "To nie jest czas ani na panikę, ani na ignorancję”

Przedstawiciele stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom przyznają, że wzrosła liczba skarg dotyczących sytuacji epidemicznej w Polsce. Wiadomości dotyczą ukrywania potencjalnych zakażeń COVID-19, ale i sugerowanie pracownikom, by nie poddawali się testom, a gdy czują się źle, po prostu brali pracę zdalną lub zwolnienie lekarskie. Zdarzały się także wiadomości od osób, które z poczucia zagrożenia chciały przejść na pracę zdalną i nie było zgody zarządu przedsiębiorstwa. Pandemia znów o sobie przypomina (Fot. Pexels)

Tylko od początku lipca stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom otrzymało kilkanaście wiadomości od pracowników dotyczących koronawirusa.

Chodziło zarówno o niedopatrzenia ze strony pracodawców jak i sytuacje, które, w opinii pracowników, są aktem nadgorliwości.

Jak wskazuje szefowa stowarzyszenia Małgorzata Marczulewska, niektóre firmy są nadgorliwe i wprowadzają daleko idące restrykcje, inne funkcjonują tak jakby koronawirusa nigdy nie było, a potencjalne zagrożenie jest wypierane ze świadomości menadżerów.

- Z maili wpływających do naszego stowarzyszenia wyłania się świat w kolorze czarno-białym. Niektóre firmy są nadgorliwe i jeszcze miesiąc temu dostawaliśmy wiadomości o daleko idących restrykcjach, a inne funkcjonują tak jakby koronawirusa nigdy nie było, a potencjalne zagrożenie jest wypierane ze świadomości menadżerów 0 mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Firmy bagatelizują zagrożone

Tylko od początku lipca stowarzyszenie otrzymało kilkanaście wiadomości od pracowników - co ważne dotyczyły one zarówno niedopatrzeń ze strony pracodawców, jak i sytuacji, które w opinii pracowników są aktem nadgorliwości.

- Więcej wiadomości dotyczyło tego, że niektóre firmy żyją jakby koronawirusa nie było i jakby jego powrót czy potencjalne zagrożenie to był kompletny wymysł - mówi wprost Małgorzata Marczulewska. - Pracownicy mówią, że pracodawcy nie pozwalają im na wykonywanie testów pod kątem COVID-19. Pojawiają się także sugestie, by osoby chore brały standardowe zwolnienia lekarskie lub kierowały się na pracę zdalną. Firmy robią wszystko, by w zespołach koronawirus nie zaistniał na nowo jako potencjalne zagrożenie. Niektórzy pracownicy są taką sytuacją poważnie zaniepokojeni. Zwracają uwagę na to, że niektóre firmy zapomniały już o procedurach na wypadek zakażenia - dodaje.

Pojawiły się także skargi, że pracodawcy nie wyrażają zgody na przejście na pracę zdalną, gdy pracownik czuje się zagrożony.

Panika nie jest dobrą strategią

W innych firmach jest za to zupełnie odwrotnie. Pracownicy skarżą się na nadgorliwość menadżerów i kierowników.

- Mieliśmy jedną wiadomość o tym, że na halę produkcyjną powrócił obowiązek noszenia maseczek. Nie ma tutaj zaskoczenia, bo to duża firma z kapitałem skandynawskim. W innej firmie odbyło się spotkanie z zespołem na temat potencjalnego zagrożenia koronawirusem. Tutaj niepokojące dla pracowników były sugestie, by powstrzymać się od udziału w koncertach i wydarzeniach o charakterze masowym oraz by przemyśleć wyjazdy zagraniczne. Jak relacjonował skarżący, panika w firmie zaczęła się od momentu, gdy jeden z pracowników wrócił z dwutygodniowego wyjazdu do Ameryki i kilka dni po powrocie miał pozytywny test - mówi Małgorzata Marczulewska. Jeszcze w czerwcu stowarzyszenie otrzymywało pojedyncze wiadomości od pracowników, że w ich firmach nadal obowiązują restrykcje z poprzednich fal koronawirusa. - Pracownicy mieli być upominani o dystans czy sugerowano im noszenie maseczek. Żadne przepisy i dyspozycje nie zastąpią zdrowego rozsądku. To nie jest czas ani na panikę, ani na ignorancję – ocenia Małgorzata Marczulewska. Rośnie liczba zakażeń Pandemia znów o sobie przypomina. Z najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że rośnie liczba zakażeń COVID-19. W obliczu narastającej liczby nowych zachorowań pojawiają się pytania o działania rządu w obliczu kolejnej fali pandemii. Czy grozi nam kolejny lockdown i nałożenie bolesnych obostrzeń na część gospodarki? Na takie pytanie odpowiedział wiceszef Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska, będąc w sobotę (16 lipca) gościem Polsat News. Jak powiedział, owszem, jakaś fala pandemii będzie. - O lockdownie nie myślę - odpowiedział. Warto także przypomnieć, że jesienią może dojść do zmiany przepisów - pracodawcy mają dostać nowe narzędzie w walce z COVID-19. Chodzi o pozyskanie od pracownika informacji na temat wykonania szczepienia przeciw COVID-19 lub wyniku testu Rozwiązanie jest spóźnione, ale może okazać się potrzebne, gdy fala zachorowań powróci. A jeśli pojawią się inne epidemie, da podstawę do nowych aktów prawnych. O szczegółach przeczytasz TUTAJ.

