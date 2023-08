Problem umów śmieciowych jest w Polsce wyolbrzymiany

Do rozmów na temat umów śmieciowych wrócił Franciszek Sterczewski (KO) - wraz z grupą innych posłów w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla, że zawarcie umowy cywilnoprawnej to sposób na obejście obowiązujących przepisów i uniknięcie odprowadzenia składek. Jego zdaniem to bardzo niepokojące zjawisko, z którym rząd powinien walczyć. Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych pomogłoby rozwiązać ten problem.

W odpowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg przypomina, że zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych nie oznacza unikania oskładkowania umów. Osoby wykonujące umowy zlecenia podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Dobrowolne jest dla nich ubezpieczenie chorobowe.

Minister przytoczyła także dane ZUS-u, z których wynika, że na dzień 31 marca 2023 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zgłoszono 1 285 655 osób wykonujących umowy cywilnoprawne, natomiast jako zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgłoszono 11 636 749 osób.

- Powyższe dane nie potwierdzają tezy, jakoby umowy cywilnoprawne zastępowały umowy o pracę i były nadużywane na polskim rynku pracy - ocenia Marlena Maląg.

Także najnowsze dane Polskiej Inspekcji Pracy pokazują, że z roku na rok zmniejsza się odsetek kwestionowanych przez inspektorów pracy umów cywilnoprawnych w stosunku do liczby umów poddanych kontroli. Ze sprawozdania PIP wynika, że w 2022 r. inspektorzy pracy skontrolowali 46 008 umów cywilnoprawnych. Zakwestionowali 4,8 proc. z nich, czyli 2 216 umów zawartych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy.

Źródło: Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy, 2022 rok

- Nadal wiele osób pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie ze świadomie dokonanym wyborem – w szczególności są to studenci, emeryci i renciści, osoby pozostające w zatrudnieniu w innym podmiocie, a także prowadzący gospodarstwa rolne, którzy w wielu przypadkach nie są zainteresowani zatrudnieniem pracowniczym, deklarując przede wszystkim niechęć do opłacania dodatkowo składek na ubezpieczenie społeczne, a także wskazując na większą elastyczność zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, niż ma to miejsce w ramach stosunku pracy – czytamy w „Sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy”.

Według adwokata i pracownika badawczo-dydaktycznego w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej Łukasza Staszela zarówno pracownikom, jak i pracodawcom należy pozostawić obecny wachlarz możliwości, jaki wynika zarówno z Kodeksu pracy, jak i z Kodeksu cywilnego. Jak zauważa, obecny poziom ochrony - zwłaszcza po stronie pracownika - jest już na tyle wysoki, że dalsze uposażanie pracownika w gwarancje nie jest konieczne.

- Obecne formy zatrudnienia pozostają różne i uwzględniają w moim przekonaniu zapotrzebowanie stron. Umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony, jak i regulowane poprzez kodeks cywilny umowy zawierają w swej konstrukcji istotne różnice i pozwalają się zastosować do różnych sytuacji poszczególnych pracodawców i pracowników. W szczególności formuła zatrudnienia czy współpracy na czas określony w wielu branżach pozostaje czymś koniecznym. Często okres próbny jest niewystarczający dla oceny kwalifikacji pracownika, a pozostaje okresem wdrożenia i przyuczenia pracownika - ocenia Łukasz Staszel.

"Wykonywanie umowy o dzieło jest pracą marginalną, niestanowiącą jedynego i głównego źródła dochodów"

Umowa o dzieło jest umową nieoskładkowaną, czyli taką, od której nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Do dobrowolnych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego oraz zdrowotnego można przystąpić jedynie na wniosek. Ponadto w przypadku tego typu umów nie stosuje się przepisów Kodeksu Pracy - to Kodeks Cywilny reguluje zasady wykonywania tych rodzajów umów.

Według danych ZUS w 2022 roku złożono 1,17 mln formularzy RUD, które służą do przekazywania danych o umowach o dzieło. Dotyczyły one ponad 1,7 mln takich umów. Informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (ok. 97 proc.) to płatnicy składek. Natomiast liczba osób wykonujących umowy o dzieło wyniosła 342,6 tys. Osób fizycznych, które zgłosiły do ZUS-u umowę o dzieło, a nie są płatnikami składek, było 1417. Jest to 1,89 proc. ogółu zgłoszonych umów o dzieło, co oznacza, że tylko te osoby nie podlegały ubezpieczeniom społecznym z żadnego tytułu.

- Wykonywanie umowy o dzieło jest pracą marginalną, niestanowiącą jedynego i głównego źródła dochodów. Z przywołanych powyżej danych wynika również, że umowa o dzieło stanowi pewną formę dodatkowego zarobkowania o niestałym charakterze przy jednoczesnym wykonywaniu bezpiecznej formy zatrudnienia. Umowa o dzieło występuje najczęściej w działalności związanej z edukacją, twórczością czy produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych – komentuje w odpowiedzi na interpelację Marlena Maląg.

Także zdaniem ekspertów rynku pracy umowy o dzieło nie powinny zostać oskładkowane.

- Skoro umowa o dzieło jest umową rezultatu, a nie starannego działania i starania jak w przypadku zlecenia, to trudno sobie wyobrazić mechanizm, jaki stałby za oskładkowaniem umów o dzieło. Zauważyć też trzeba, że umowa o dzieło jest szeroko stosowana w branżach edukacyjnej, naukowej czy artystycznej. Oskładkowanie umów o dzieło może więc w efekcie pogorszyć sytuację przedstawicieli tych branż, dlatego trudno znaleźć tu racjonalne uzasadnienie - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Łukasz Staszel.

Staszel podkreśla, że na przestrzeni ostatniej dekady znacząco wzrosła świadomość przedsiębiorców w zakresie rozróżnienia umowy o dzieło i umowy zlecenia, jak też umów cywilnoprawnych względem umowy o pracę.

- Umowa o dzieło nie jest nadużywana, jak bywało to kilkanaście lat temu, bowiem przedsiębiorcy zdają sobie doskonale sprawę z konsekwencji, jakie im grożą na skutek ukrycia umowy zlecenia pod płaszczem umowy o dzieło. Nie można też tracić z pola widzenia tej okoliczności, że zawarcie umowy o dzieło podlega zgłoszeniu do ZUS-u, co znacząco ułatwia kontrolę tych umów - dodaje.

Rynek pracy staje się coraz bardziej elastyczny. Pracownicy też tego oczekują

Elastyczności na rynku pracy oczekują także pracownicy. Z badania “To GIG or not to GIG? GIG well!” wynika, że aż 80 proc. gigerów zdecydowało się na nawiązanie współpracy w formie B2B w wyniku własnej inicjatywy, a nie w efekcie propozycji dotychczasowego pracodawcy.

Prezes agencji Antal Artur Skiba potwierdza, że przemiany demograficzne, postępy w technologii oraz oczekiwania kandydatów sprawiają, że rynek pracy staje się coraz bardziej elastyczny. Widoczne jest to w rosnącej liczbie form zatrudnienia różniących się od tradycyjnej umowy o pracę.

- Dzisiaj pracownicy inaczej niż wcześniej podchodzą do definiowania swojej relacji z pracodawcą. Wielu z nich priorytetowo traktuje możliwość elastycznego wykonywania obowiązków, prace zdalną lub w modelu hybrydowym, przy wyborze nowego miejsca zatrudnienia lub współpracy. Według GIGbarometru, pierwszego w Polsce wskaźnika przedstawiającego poziom elastyczności rynku pracy, elastyczność na ojczystym rynku osiągnęła poziom 4,5 - w skali od 0 do 10, gdzie 10 oznacza maksimum elastyczności rynku pracy. Jako Antal widzimy wzrost tego trendu jednak głównie wśród większych przedsiębiorców – komentuje w rozmowie z PulsHR.pl Artur Skiba.

Artur Skiba podkreśla, że jedną z elastycznych form współpracy, która zyskuje na znaczeniu jest contracting. To rodzaj „wynajmu” wykwalifikowanych specjalistów od dostawcy na określony czas, do realizacji konkretnego projektu.

- Kwestię contractingu rozpatrywać należy wielowymiarowo, przez kilka perspektyw. Dla klienta, czyli firmy korzystającej z tej usługi będącej formułą outsourcingu personelu, może być to m.in. metoda szybkiego pozyskania kompetencji za pomocą zewnętrznego dostawcy, zabezpieczenie personelu na czas „peaków” produkcyjnych, uzupełnienie zespołów w obliczu braku wakatów na zatrudnienia wewnętrzne, czy otwarcie na specjalistów niezainteresowanych umową o pracę – wyjaśnia Artur Skiba.

Contracting szczególnie popularny jest w branży IT, ale także w branży produkcyjnej, logistycznej i SSC/BPO.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl