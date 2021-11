Problem narasta, a poseł pyta: czy rząd ma zamiar coś z tym zrobić?

Należący do SLD poseł Tadeusz Tomaszewski poruszył problem jakości funkcjonowania urzędów pracy i zapewnienia wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym. W interpelacji skierowanej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pyta, jakie resort planuje zmiany w podejściu do osób długotrwale bezrobotnych.

Autor: KDS

• 4 lis 2021 20:00





W Polsce działa 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych i ich filie (fot. UMGW)

REKLAMA

W Polsce działa 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych i ich filie.

Lista obowiązków i wytycznych, jakich muszą się trzymać jest równie długa, jak lista przedwyborczych obietnic składanych przez polityków.

Jednym z zadań, jakie realizują UP jest pomoc osobom długotrwale bezrobotnym. Poseł SLD w interpelacji stwierdził, że z tego zadania nie wywiązują się one najlepiej, na co zwrócono mu uwagę podczas dyżuru poselskiego.

- Na spotkaniach z wyborcami często pojawia się sprawa funkcjonowania urzędów pracy. Na ostatnim dyżurze poselskim we Wrześni jedna z pań podniosła problem osób długotrwale bezrobotnych. W jej opinii urzędy pracy wykazują się niską skutecznością działań w tej kwestii - wyjaśnił poseł.

Gdy sięgniemy do danych GUS, okazuje się, że długotrwale bezrobotnych jest coraz więcej. We wrześniu 2021 było ich 517,7 tys., rok wcześniej w tym samym miesiącu 482,1 tys. Oznacza to, że we wrześniu tego roku udział długotrwale bezrobotnych wśród ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych zwiększył się o 8,9 pkt. proc. - do 34,7 proc. Poseł dodaje, że co drugi zarejestrowany jest długotrwale bezrobotnym, co trzeci nie ma kwalifikacji zawodowych, a co piąty doświadczenia zawodowego.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W jego opinii, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, w tym coraz częściej podnoszoną przez pracodawców kwestię niedoborów kadrowych i niekorzystne zmiany demograficzne, czyli starzenie się osób w wieku produkcyjnym, osoby długotrwale bezrobotne powinny stanowić potencjalne źródło zaspokojenia potrzeb pracodawców, a tak niestety nie jest.

Długotrwale bezrobotny, czyli kto

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za długotrwale bezrobotnego uznaje, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5, osobę pozostającą w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Według ww. ustawy termin ten obejmuje zatem szerokie grono osób.

Ich aktywizacja jest wyjątkowo trudna. Mówił tym już w 2018 roku - podczas jednej z wielu prób wprowadzenia reformy urzędów pracy Stanisław Szwed, wiceminister pracy. - Wielu z długotrwale bezrobotnych od wielu lat nie pracuje i musimy stworzyć takie instrumenty rynku pracy, które będą skuteczne - wskazywał nasz rozmówca. W ciągu trzech lat niewiele w tej kwestii się zmieniło. Jak podaje poseł SLD, zjawisko długotrwałego bezrobocia stanowi istotny problem i wyzwanie dla współczesnego, nie tylko polskiego rynku pracy. Osoby długotrwale bezrobotne są z różnych przyczyn, jedną z najtrudniejszych grup w kontekście aktywizacji zawodowej. Przywrócenie na rynek pracy bywa w przypadku długotrwale bezrobotnych szczególnie długie i kosztowne. - Długotrwałe pozostawanie bez pracy często stanowi ogromne obciążenie psychiczne, prowadząc do obniżenia poczucia własnej wartości i samooceny. Z upływem czasu zazwyczaj też jest coraz trudniej znaleźć i utrzymać zatrudnienie. Długotrwale bezrobotni „wypadając” na dobre z rynku pracy, stają się również, niestety, mniej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców. Prawdopodobieństwo znalezienia pracy maleje wraz z upływem czasu pozostawania w rejestrach bezrobotnych. Skutki długotrwałego bezrobocia ponosi zarówno sam bezrobotny, jak i jego najbliższe otoczenie, przede wszystkim rodzina. Może to być zarówno frustracja, obniżenie standardu życia, a nawet nałogi i wykluczenie społeczne - pisze w interpelacji Tadeusz Tomaszewski. Kolejna reforma w zawieszeniu Warto przypomnieć, że kolejna próba naprawy sytuacji osób długotrwale bezrobotnych miała mieć miejsce przy ogłoszonej w tym roku przez byłą już wiceminister pracy Iwonę Michałek reformie urzędów pracy. Projekt zakładał m.in. że prawo do ubezpieczenia zdrowotnego będzie miała każda osoba bez pracy czy emerytury. Aby uzyskać takie ubezpieczenie, nie trzeba już będzie rejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Ma się tym zająć ZUS. Zdaniem ekspertów to rozwiązanie miało wpłynąć na zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych, które nieraz są w rejestrach tylko po to, żeby mieć prawo do opieki medycznej. - Proponowane rozwiązanie umożliwi pracownikom powiatowych urzędów pracy w większym stopniu skupić się na wsparciu osób faktycznie zainteresowanych podjęciem pracy. Być może będzie wspierać to również reformę urzędów pracy od jednostki dopełniającej formalności w agencję oferującą usługi na rzecz podniesienia możliwości podjęcia lub zmiany pracy – ocenia wówczas Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy z Konfederacji Lewiatan. Jednak wraz z zawirowaniami w rządzie, jakie miały miejsce latem 2021, resort pracy wrócił na swoje dawne miejsce, wiceminister Michałek pożegnała się ze stanowiskiem, a z zapowiedzi reformy urzędów pracy niewiele zostało. W „Rządowej ławie” wiceminister Stanisław Szwed, do którego wróciła "praca", przyznał, że w związku ze stabilną sytuacją na rynku pracy i dobrą oceną urzędów pracy za pierwsze miesiące po wybuchu pandemii wstrzymają się z decyzjami w zakresie jakichkolwiek zmian. - Robienie w tej chwili jakieś gruntownej zmiany w urzędach pracy nie byłoby bezpieczne, jeśli chodzi o funkcjonowanie całego państwa. Zobaczymy. Na razie nie przesądzamy, jaka będzie ostateczna decyzja - mówił w rozmowie z PulsHR.pl. Aktualne więc są pytania, jakie w interpelacji zadał poseł SLD. Chce on dowiedzieć się od resortu pracy m.in. tego, z jakich form pomocy mogą obecnie skorzystać osoby długotrwale bezrobotne. Pyta, czy planowane są zmiany w podejściu do osób długotrwale bezrobotnych i jakie działania przewiduje rząd, aby przeciwdziałać zjawisku rejestrowania się bezrobotnych tylko w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Interesuje go również, jakie instrumenty stosuje rząd, "które w sposób efektywny i trwały aktywizują osoby bezrobotne i pomagają pracodawcom w znalezieniu osób na stanowiska istotne z punktu widzenia ich firm".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.