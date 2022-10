Prezes trafił do aresztu, firma musi działać. Co robić, by uchronić biznes?

Zeszły tydzień dla służb był wyjątkowo pracowity. We wtorek 11 października znany wrocławski biznesmen Stanisław H., założyciel firmy farmaceutycznej Hasco-Lek, został zatrzymany przez służby w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji. Chodzi o 300 tys. zł łapówki. Sąd zdecydował, że spędzi on w areszcie dwa miesiące.

Dzień później służby o 6 rano zatrzymały cztery osoby, byłe kierownictwo nieistniejącej już dziś spółki Work Service, która działała w branży outsourcingowej i HR. Zatrzymań w środę dokonano w związku ze śledztwem w sprawie wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-2019. Jak podała prokuratura, ustalono, że działanie na szkodę pracowników dotyczy 22 tys. osób, a postępowanie dotyczy prawie 42 tysięcy wniosków o nienależne dofinansowanie z PFRON-u. Szacowana wysokość strat Skarbu Państwa to kwota ponad 42 mln zł.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wśród zatrzymanych znaleźli się były senator Tomasz Misiak, który dziś pełni funkcję m.in. przewodniczącego rady nadzorczej Personnel Service, Tomasz H., który jest w niej prezesem oraz Iwona S., która obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu Pracodawców RP ds. rynku pracy i Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. W piątek 14 października Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zdecydował o odrzuceniu wniosków o areszt dla nich. Wszyscy wyszli na wolność.

Choć historie, którymi w zeszłym tygodniu żyły media, to dwie zupełnie inne sprawy, to łączy je fakt, iż dobrze prosperujące organizacje w jednej chwili zostały bez prezesa lub też, jak w przypadku PS, również bez przewodniczącego rady nadzorczej. W ich przypadku zatrzymanie nie przeszkodziło w dalszym, sprawnym funkcjonowaniu firmy.

Jak poinformował PulsHR.pl Patryk Wojcieszek z Hasco-Leku, w dzień zatrzymania Stanisław H. złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa firmy oraz ze wszelkich funkcji pełnionych w spółkach wchodzących w skład Grupy Hasco.

- Zaistniała sytuacja nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną spółki. Zarząd kontynuuje działalność w trzyosobowym składzie, który tworzą: Jolanta Stańczak, wiceprezes, Tomasz Han, wiceprezes, oraz Agnieszka Han, wiceprezes - wyjaśnia.

Czytaj więcej: Znani adwokaci o zatrzymaniu T. Misiaka i M. Wituckiego. Po co ten spektakl dla mas?

- Zarząd Personnel Service jest wieloosobowy, co odróżnia go od firm, gdzie systemy zarządzania oparte są o sztywne struktury i najczęściej powstają tam problemy tworzenia się silosów. Nasza struktura jest w pełni macierzowa, nie tylko na poziomach operacyjnych, ale też na poziomie funkcjonowania i pracy zarządu. Spółka w sposób ciągły dysponowała pełną reprezentacją prawną, a co dla nas najważniejsze - członkowie zarządu są w stanie podejmować decyzje w każdym obszarze macierzy firmy. Firma nie zauważyła żadnych reperkusji i nieprzerwanie funkcjonowała, skupiona na swoich zadaniach. Jesteśmy zadowoleni z funkcjonowania firmy i zarządu. Nie będziemy dokonywali korekt ani zmian na żadnym szczeblu - poinformował Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

A jakie możliwości prawne mają firmy, które staną przed takim problemem, jak Hasco-Lek i Personnel Service?

Stary prezes zatrzymany, zgromadzenie wspólników może powołać nowego

- Zatrzymanie może trwać maksymalnie łącznie 72 godziny, jednak niejednokrotnie jest tak, że za zatrzymaniem stosowany jest następnie 3-miesięczny areszt, który może być przedłużony nawet do 2 lat. Gdy zostaje aresztowany prezes spółki, a brak jest innych osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z KRS, spółka faktycznie pozostaje bez organu reprezentacji - wyjaśnia adwokat Radosław Płonka, ekspert prawny BCC, specjalista w sprawach ochrony przedsiębiorców przed bezprawnymi działaniami organów państwa.

Jak dodaje, w takiej sytuacji zgromadzenie wspólników może odwołać dotychczasowego i powołać nowego prezesa, wychodząc z tej sytuacji w miarę "bez szwanku".

Trudna sytuacja firm po zatrzymaniu kierownictwa

Duże problemy zaczynają się jednak, kiedy zatrzymanym okazuje się jedyny uprawniony do reprezentacji wspólnik, bez którego nie można skutecznie zwołać zgromadzenia ze względu na brak kworum.

- Taki impas może bowiem przerwać jedynie sąd. Zgodnie z art. 42 kodeksu cywilnego, jeżeli osoba prawna nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw ze względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego do jej reprezentowania, sąd ustanawia dla niej kuratora. Kurator podlega nadzorowi sądu, który go ustanowił. Kurator niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do powołania albo uzupełnienia składu organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania, a w razie potrzeby do jej likwidacji - wyjaśnia Radosław Płonka.

Czytaj więcej: Czy zatrzymanie byłych szefów Work Service położy się cieniem na reputacji agencji zatrudnienia?

Jednak mając na uwadze, że polskie sądy z wielu powodów (czy to braki kadrowe, czy ogrom dokumentacji) interpretują określenie "niezwłocznie" dość swobodnie, w praktyce firmy nieraz muszą sporo czekać na wydanie przez nich decyzji w tej sprawie. Jak podaje portal ciekaweliczby.pl, średni czas trwania (sprawność) postępowań sądowych w I instancji w 2021 roku wynosił ogółem 7,1 miesiąca. Niewiele mniej, bo 7 miesięcy, trwały postępowania w sądach rejonowych. W sądach okręgowych jest to już ponad 10 miesięcy.

- Rzeczywiście taka spółka ma duży kłopot, ponieważ procedury sądowe trwają długo, a rynek nie znosi próżni. Taka sytuacja może doprowadzić nawet do upadłości firmy. Gdyby oskarżenia okazały się nieuzasadnione, należy wówczas rozważyć pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej Skarbu Państwa - przyznaje adwokat Radosław Płonka.