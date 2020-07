Prezes BCC pisze do szefowej KAS ws. zwrotów VAT

Marek Goliszewski zwrócił uwagę na to, że przedsiębiorcy często podnoszą problem długiego oczekiwania na zwrot VAT-u.

„Znamy oficjalne dane mówiące o tym, że ponad 3,8 mld złotych uwolniły urzędy skarbowe z rachunków VAT od stycznia do maja 2020 r., co oznacza blisko dwa razy więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku, kiedy przekazano prawie 2,2 mld złotych. Jednak trudna sytuacja firm spowodowana pandemią COVID-19 oraz fakt, że w bieżącym roku podatnicy złożyli więcej wniosków w tej sprawie, upoważnia mnie do apelu o przyspieszenie zwrotów VAT i uwolnienie środków zgromadzonych na rachunkach VAT bez składania wniosków” - napisał prezes BCC do szefowej KAS.

Z ostatnich badań BCC wśród przedsiębiorców, które przytacza Goliszewski wynika, że rozwiązania, których firmom najbardziej brakuje w Tarczy Antykryzysowej, to przede wszystkim umożliwienie swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT/split paymanet (57 proc.), przyspieszenie zwrotów VAT (50 proc.) oraz przesunięcie wejścia w życie rozszerzonego JPK VAT do 1 stycznia 2021 r. (37,5 proc.).

„Byłoby to niezwykle pomocne dla przedsiębiorców, którzy ze względu na spowolnienie gospodarcze szybko potrzebują pieniędzy. Warto podkreślić, że środki zgromadzone na kontach VAT to pieniądze przedsiębiorców, a nie urzędów czy budżetu państwa. Jednocześnie, firmy nie mogą swobodnie nimi dysponować (np. przeznaczając na pensje pracowników czy zapłatę kontrahentom) mając ograniczony zakres i katalog transferów. System VAT, który z założenia miał być neutralny dla przedsiębiorców, stał się poważnym obciążeniem płynnościowym” - zauważa prezes BCC.