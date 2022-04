Prawo pracy musi być, ale jego unormowania są do wymiany

Musimy być bardzo elastyczni. Musimy wyprzedzić czas. I tu jest wielka rola dla tych, którzy będą musieli na nowo przemodelować normy pracy i kodeks pracy – mówi prof. Jan Klimek z warszawskiej SGH. Nie oznacza to jednak, żeby prawo pracy miało być niepotrzebne. O takiej sytuacji nikt nawet nie myśli.

Uczestnicy debaty „Praca, prawo, biznes” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (fot. PTWP)

Normy prawa pracy to często kula u nogi dla przedsiębiorców, którzy szukają nowych, elastycznych form zatrudnienia.

Młodzi ludzie nie chcą przychodzić do pracy o 8.00 i pracować do 16.00.

Normy regulujące relacje między pracownikiem a przedsiębiorcą na pewno zostaną, ale będą ewaluowały.

Dla Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko kwestia istnienia norm regulujących relacje panujące między pracownikiem a przedsiębiorcą jest prosta: pracownik to największy kapitał firmy. I mimo zmieniającego się kontekstu społeczno-gospodarczego, zmieniających się technologii, mimo cyfryzacji i rewolucji informatycznej – jest tym elementem przedsiębiorstwa, którego pozycja musi być unormowana.

Przeregulowane, ale potrzebne

- Trudno mi sobie wyobrazić, żeby prawa pracy miało nie być. To jest kwestia uregulowania tego, co dla wszystkich jest oczywiste – prawa do odpoczynku, do urlopu, do zachowania uprawnień rodzicielskich. W momencie, kiedy nie mielibyśmy prawa pracy, nie mielibyśmy tych uprawnień – podkreśla.

Zdaje sobie jednak sprawę, że w oczach przedsiębiorców wygląda to zupełnie inaczej - prawo pracy jest zbyt mało elastyczne, a jego przepisy nie nadążają za współczesnymi systemami zatrudniania. Jest tak chociażby, gdy chodzi o unormowania dotyczące pracy zdalnej.

- Rzeczywiście to jest coś, za czym Kodeks pracy, który powstał w 1974 r. i na tej bazie jest rozbudowywany, nie nadąża. Ale z norm międzynarodowych i z przepisów konstytucyjnych wynika, że te przepisy prawa pracy mają charakter ochronny. Z punktu widzenia PIP tą słabszą stroną jest pracownik i po to mamy przepisy, żeby normować dbałość przedsiębiorców o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę dóbr pracownika – podkreśla Łażewska-Hrycko.

Zdaniem prof. Jana Klimka ze Szkoły Głównej Handlowa w Warszawie, wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego, obecnie właśnie ta kwestia jest najważniejsza. Nie to, że prawo pracy jest przeregulowane, ale nie nadąża za rynkiem pracy.

– Dzisiaj prawo pracy jest dostosowane do 8-godzinnego dnia pracy, 40-godzinnego tygodnia pracy, a my wkraczamy w automatyzację, cyfryzację sztuczną inteligencję i kodeks pracy powinien się zająć tym wyprzedzająco – uważa prof. Klimek. Normy tak, ale inaczej Jego zdaniem normy prawa pracy obowiązywać muszą, ale muszą obowiązywać inaczej, dlatego, że młodzi ludzie nie chcą przychodzić do pracy o 8.00 i pracować do 16.00. - Musimy być bardzo elastyczni. Musimy wyprzedzić czas. I tu jest wielka rola dla tych, którzy będą musieli na nowo przemodelować normy pracy i kodeks pracy – twierdzi. Jednocześnie podkreśla, że chociaż początki prawa pracy to ustawodawstwo robotnicze, fabryczne, socjalne, to dzisiaj trudno sobie wyobrazić życie bez prawa pracy. - Prawo ewoluowało i ewoluować będzie. Grunt, żeby nadążało nad turbulentnymi warunkami i trendami, które płyną z gospodarki - uważa Małgorzata Szczęsny, z Katedry Prawa i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Podkreśla, że obecnie mamy tak naprawdę wypadkową regulacji prawnych polskich i unijnych, do których musimy się dostosować. W perspektywie mamy też implementację dyrektywy work life balance, która ma na celu zrównoważenie życia prywatnego i zawodowego pracowników, więc prawo pracy będzie się zmieniać. Sesja na Europejskim Kongresie Gospodarczym Powyższa wymiana zdań na temat adekwatności prawa pracy do życia gospodarczego to tylko część dyskusji, która była prowadzona 27 kwietnia podczas sesji „Praca, prawo, biznes” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Moderował ją mec. Piotr Wojciechowski z Kancelarii Adwokackiej Piotr Wojciechowski. Obok wskazanej tu kwestii uczestnicy sesji omówili uprawnienia, w które powinna być wyposażona Państwowa Inspekcja Pracy, by działać skutecznie, zakres i metody kontroli w przedsiębiorstwach, a także kierunki zmian w prawie pracy i ich potencjalne skutki dla biznesu. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom pracy zdalnej, hybrydowej i innym nowym modelom jej świadczenia oraz problematyce pracy zdalnej obcokrajowców w Polsce.

