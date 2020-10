Prawo nie ułatwia dbania o zdrowie pracowników. Co wolno pracodawcy w walce z COVID-19?

Musimy pamiętać, że prawo do prywatności nie przedstawia wartości wyższej od zdrowia i życia innych (...) nie jest też prawem bezwzględnym, należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności - mówi radca prawny Katarzyna Szczypińska, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24, odnosząc się do wątpliwości prawnych związanych z dbaniem o zdrowie pracowników w czasie pandemii.

Autor:KDS

• 20 paź 2020 14:32





Od wybuchu pandemii koronawirusa na świecie pracodawcy wielokrotnie zwracali uwagę na wątpliwości związane z działaniami, jakie wolno im wykonywać zgodnie z prawem w imię walki z wirusem z Wuhan. (Fot. materiały prasowe)

REKLAMA

Mimo, że Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła ponad pół roku temu pandemie COVID-19, do dziś polscy pracodawcy mają dylemat w kwestii skutecznej legalnej walki z wirusem.

Wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on rozwiany. Pracodawcy muszą być świadomi, że obecna sytuacja pandemiczna nie doczekała się precyzyjnego uregulowania przez ustawodawcę.

Katarzyna Szczypińska, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24, wskazuje, że duże wątpliwości budzi to, jakie działania może podejmować pracodawca wobec pracowników, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Od wybuchu pandemii koronawirusa na świecie pracodawcy wielokrotnie zwracali uwagę na wątpliwości związane z działaniami, jakie wolno im wykonywać zgodnie z prawem w imię walki z wirusem z Wuhan. Pytali m.in. o to czy wolno im mierzyć temperaturę pracowników, co zrobić z wynikami, co z testowaniem pod kątem koronawirusa, itp. itd.

– Co do zasady pracodawca powinien zyskać zgodę pracownika na dokonanie pomiaru temperatury jego ciała. Podjęcie takiego profilaktycznego działania może mieć znaczenie dla przeciwdziałania COVID-19. Nie jest jednak ustalona przepisami prawa wysokość temperatury pozwalająca na stwierdzenie, że pracownik jest chory albo zarażony wirusem Sars-Cov-2. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – przypominał na początku lipca Tomasz Zalewski, p.o. rzecznika prasowego głównego inspektora pracy.

Wtedy też Business Centre Club zwrócił się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wydanie szczegółowej interpretacji, zgodnie z którą przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, będą mogli sprawdzać im wysokość temperatury ciała oraz przeprowadzać testy na wykrycie COVID-19 (na koszt pracodawców).

Zdaniem BCC stanowisko UODO nie uwzględniało aktualnej i pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej, jak również wszystkich aspektów związanych z obowiązkami przedsiębiorców wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących. Jak podkreślają pracodawcy, stanowisko to nie zawiera także żadnego odniesienia do przepisów prawa pracy i obowiązków pracodawcy zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz powoduje, że znaczna część przedsiębiorców, decydując się na podjęcie takich kroków, działa w niepewności co do tego, czy ewentualne kontrole UODO w tym zakresie będą akceptowały fakt podjęcia takich czynności bez udziału lokalnych inspektoratów sanitarnych.

- UODO winien dążyć do ułatwienia przedsiębiorcom funkcjonowania w nowej rzeczywistości i poszukiwać wszelkich możliwych podstaw prawnych do tego, aby w maksymalnie uproszczony sposób dopuścić możliwość podejmowana opisanych w niniejszym apelu działań wszystkim pracodawcom - podkreślali przedsiębiorcy. Brakuje przepisów Dlatego pracodawcy muszą być świadomi, że obecna sytuacja pandemiczna nie doczekała się i zapewne nie doczeka precyzyjnego uregulowania przez ustawodawcę. Równocześnie istnieją argumenty pozwalające sądzić, że podejmowanie określonych działań (np. wysyłanie na testy czy informowanie pracowników o zdiagnozowanym przypadku COVID-19), przy zachowaniu podstawowych zasad ochrony danych osobowych, jest możliwe biorąc pod uwagę całokształt mających zastosowanie przepisów, w szczególności Kodeksu pracy w zakresie BHP. - Przede wszystkim z uwagi na wykładnię celowościową przepisów Kodeksu pracy oraz RODO – pracodawca może badać temperaturę, zarządzić badania profilaktyczne na obecność koronawirusa i zapoznać się z ich wynikami, i to nawet pomimo tego, że brakuje przepisu pozwalającego wprost na takie działania – mówi radca prawny Katarzyna Szczypińska, ekspert ds. ochrony danych, ODO 24. fot. pixabay Jak dodaje, wydaje się, że również poinformowanie przez pracodawcę innych pracowników o fakcie, że konkretny członek załogi jest zarażony, jest działaniem zgodnym z prawem, mającym na celu zapewnienie osobom zatrudnionym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. - Musimy pamiętać, że prawo do prywatności nie przedstawia wartości wyższej od zdrowia i życia innych, zaś zgodnie z motywem 4 RODO przetwarzanie danych osobowych należy zorganizować w taki sposób, aby służyło ludzkości. Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym, należy je postrzegać w kontekście jego funkcji społecznej i wyważyć względem innych praw podstawowych w myśl zasady proporcjonalności - tłumaczy Szczypińska. Dodaje też, że RODO w art. 9 ust. 2 lit. b stanowi o możliwości przetwarzania danych o zdrowiu, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora [pracodawcę] lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, przy czym w polskim prawie pracy są przepisy zobowiązujące pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Zgody nie trzeba Co więcej, unijne rozporządzenie przewiduje sytuację przetwarzania danych o zdrowiu na potrzeby walki z koronawirusem bez konieczności uzyskiwania zgody, bowiem zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia ogólny zakaz przetwarzania danych szczególnych kategorii nie ma zastosowania, jeżeli „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi […], na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową”. - Urząd Ochrony Danych Osobowych w wydanych stanowiskach podkreśla, że walką z pandemią zajmuje się sanepid, nie przykładając większej wagi co do skuteczności działań podejmowanych przez służby sanitarne. Tymczasem pracodawcy, drżąc o zdrowie i życie swoich pracowników, ale również martwiąc się o funkcjonowanie przedsiębiorstwa, są gotowi z własnych środków pokrywać koszty testów, jednak nie mają „mocnych” podstaw prawnych, aby – bądź co bądź – wyręczać właściwe organy państwa w realizacji ich zadań – wskazuje Szczypińska. Ekspertka ODO24 zaznacza też, że trzeba jednak przyznać, że możliwość przetwarzania przez pracodawcę danych pracowników w kontekście walki z koronawirusem, począwszy od mierzenia temperatury, poprzez wysyłanie pracowników na testy i zapoznawanie się z ich wynikami, a skończywszy na informowaniu innych pracowników, że ich współpracownik jest zarażony, budzi wiele kontrowersji. Wszystkiemu winien jest brak jednoznacznych przepisów lub chociażby wytycznych czy zaleceń właściwych organów (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy Głównego Inspektora Sanitarnego). - Taka sytuacja prowadzi do tego, że pracodawca chcąc chronić zdrowie pracowników i zachować ciągłość działania firmy musi uciekać się do samodzielnego interpretowania prawa i liczyć na to, że nie skończy się to dla niego sankcjami prawnymi - podsumowuje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.