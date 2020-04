Prawnicy pomogą za darmo

Do akcji włączyły się kancelarie, które wydelegowały swoich prawników do pracy pro bono. To między innymi Russell Bedford, Nowakowski i Wspólnicy, GP Togatus, Sadkowski i Wspólnicy, ECDP, Kancelaria Jacek Czabański, Wiliński Legal.

- Doradzimy każdemu, kto w chwili obecnej nie wie, co robić - zapewniają prawnicy.

Prawnicy zapewnią doradztwo w każdej dziedzinie prawa, która z uwagi na zaistniałą sytuację wymaga podjęcia natychmiastowych działań.

- Chcemy pomóc ludziom oraz firmom przetrwać te najtrudniejsze chwile - apelują.

Prawnicy podkreślają, że zdają sobie sprawę z tego, iż obecnie ludzie gubią się w przepisach i nie wiedzą, jak je interpretować. Jednocześnie zapraszają do współpracy kolejne kancelarie.

- Jeśli bedą chętne jakieś kancelarie do działania z nami, to zapraszamy - mówi Magdalena Bukowska z Media4Business.

Prawnicy czekają na pytania, które należy przesłać drogą mailową na adres: prawnicyprobono@media4business.pl

- Nikogo nie zostawimy bez pomocy - zapewniają.