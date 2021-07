Pracujesz z domu i wysiadł prąd? Masz problem większy, niż myślisz

Alerty RCB dostajemy coraz częściej. Burze, ulewny deszcz, silny wiatr. Jeśli pracujemy z domu, chwilowe problemy z energią czy brak internetu mogą co najwyżej nas zdenerwować. A co w momencie, gdy z takimi niespodziewanymi awariami podczas pracy zdalnej mamy do czynienia częściej?

Karolina Markowska

Karolina Markowska • 12 lip 2021 0:01





Alerty RCB dostajemy coraz częściej (fot. unsplash.pl)

REKLAMA

W sytuacji, kiedy pogoda krzyżuje nasze zawodowe plany, Kodeks pracy zakłada możliwość przestoju.

Jeśli doszło do niego z przyczyn niezależnych od pracownika, to zachowuje on prawo do wynagrodzenia za czas przestoju, które równa się stawce godzinowej.

– Wytłumaczeniem nierealizowania obowiązków zawodowych nie powinna być np. zalana studzienka telekomunikacyjna i kilkugodzinna przerwa w dostawie internetu – wyjaśnia Monika Smulewicz, partner, dyrektor zarządzająca outsourcingiem w Grant Thornton.

Anomalie pogodowe to od kilku lat nasza letnia codzienność. Silne wiatry, intensywne opady deszczu, burze, gradobicia, trąby powietrzne. Ich konsekwencje to przerwy w dostawach energii elektrycznej, problemy z siecią internet, w ekstremalnych przypadkach uszkodzenia sprzętu. Czyli problemy z wykonywaniem zawodowych obowiązków. Co wtedy?

Praca w firmie

Tego typu sytuacje rozwiązuje Kodeks pracy, który zakłada możliwość przestoju.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Mamy z nim do czynienia w momencie, gdy pracownik mimo gotowości do wykonywania pracy, nie wykonuje jej na skutek zaistniałych przeszkód. Taką przeszkodą może być właśnie ulewa, silna burza, problemy z dostawą prądu czy jakiekolwiek inne sytuacje, które mogą wystąpić z przyczyn niezależnych od pracownika – wyjaśnia Monika Smulewicz, partner, dyrektor zarządzająca outsourcingiem w Grant Thornton.

Jeśli doszło do przestoju z przyczyn niezależnych od pracownika, to zachowuje on prawo do wynagrodzenia za ten czas. Wynagrodzenie równa się stawce godzinowej.

– Jeśli pracownik ma płacę zasadniczą określoną godzinowo, to wówczas obowiązuje stawka godzinowa. Jeśli płaca zasadnicza określona jest stawką miesięczną – wówczas stawkę miesięczną dzielimy przez nominał miesiąca i za każdą godzinę przestoju każdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie zgodne z jego stawką godzinową – precyzuje zasady wyliczania Monika Smulewicz.

fot. Shutterstock

Aby pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas przestoju, muszą być spełnione łącznie 2 przesłanki: – pracownik był gotowy do wykonywania pracy – do pojęcia stanu gotowości do pracy odniósł się Sąd Najwyższy w wyroku z 2 września 2003 r., w którym stwierdził, że pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jako element gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p. to stan, w którym pracownik może na wezwanie pracodawcy niezwłocznie podjąć pracę, – niemożność wykonywania pracy była spowodowana przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy, a przestój nie był zawiniony przez pracownika (np. warunki atmosferyczne). Warto zaznaczyć, że wynagrodzenie za czas przestoju nie przysługuje, jeśli mamy do czynienia z winą pracownika. Musimy też pamiętać, że choć za przestój należy się pracownikowi wynagrodzenie, to sam czas przestoju nie jest wliczany do czasu pracy. Jednak gdyby pracodawca polecił pracownikowi pozostanie w pracy poza jego godzinami pracy np. w celu dokończenia pewnych procesów, musi zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych. A co z pracą zdalną? Sytuacja wydaje się jasna w przypadku wykonywania przez nas obowiązków zawodowych w zakładzie pracy. A co w przypadku pracy zdalnej? – Pakuję torbę i przyjeżdżam do biura – wyjaśnia Smulewicz. Jak dodaje, dziś nadal część z nas pracuje w domu, ale ma możliwość wykonywania obowiązków w biurze. – Wiele firm decyduje się wprowadzać procedury związane z wykonywaniem pracy zdalnej mówiące, że pracownik może wykonywać pracę zdalną, ale tylko w miejscu oddalonym od biura np. o określoną czasowo odległość. Właśnie dlatego, by unikać sytuacji, w których ktoś nie może wykonywać lub też nie wykonuje swoich obowiązków np. z powodu awarii sieci czy też zepsutego sprzętu – wyjaśnia. Jak dodaje, ostatnie miesiące pokazały, że pracownicy w dość kreatywny sposób podchodzą do usprawiedliwiania niewykonywania obowiązków podczas pracy zdalnej. A awarie internetu czy brak prądu były często wymienianymi powodami. – Uważam, że z każdej sytuacji jest wyjście. Jeśli pracownik nie ma warunków do pracy zdalnej, wówczas prawem pracodawcy jest wezwanie go do biura – podkreśla. I jak zauważa, o ile chwilowe przerwy w dostawie internetu spowodowane burzą i intensywnymi opadami deszczu są do zaakceptowania, o tyle dziś wytłumaczeniem nierealizowania obowiązków zawodowych nie powinna być np. zalana studzienka telekomunikacyjna i kilkugodzinna czy kilkudniowa przerwa w dostawie internetu. – Osoby pracujące dziś zdalnie to są tzw. osoby wiedzy, często wyposażane przez pracodawcę w telefony komórkowe, w których także dostęp do internetu mamy. Zalana studzienka i związane z tym problemy z wykonywaniem obowiązków nie są dla mnie żadnym tłumaczeniem. Nikt nam dziś nie odcina internetu na dwa-trzy dni – podkreśla. fot. Pixabay Pojawia się jednak jeszcze jedno pytanie. Zakładając, że w ciągu dnia z powodów niezależnych od nas dojdzie do awarii i musimy dostać się do firmy, jak rozliczyć czas dojazdu? Czy nieplanowaną podróż wliczamy w czas pracy, czy jednak traktujemy ją jako przerwę. – Powszechnie nie mamy zjawiska przerywanego czasu pracy. W Kodeksie pracy są zapisy dotyczące takiego systemu, jest on jednak bardzo ograniczony i w praktyce niemożliwy do wprowadzenia w firmach. W związku z tym, że czas pracy jest pewną ciągłością, to zakładając, że w trakcie dnia pracownik będzie do biura dojeżdżał, by móc kontynuować obowiązki, taki czas moim zdaniem się zalicza do czasu pracy. Podobnie jak podróże służbowe – wyjaśnia ekspertka.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.