Pracujesz na śmieciówce, masz prawo do wypoczynku

Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wystąpienie w sprawie osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne lub będących na samozatrudnieniu. W jego opinii firmy łamią konstytucyjne prawo do zagwarantowania pracownikom minimalnego czasu wypoczynku. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymał od Związku Zawodowego Filmowców.

Związek Zawodowy Filmowców zwraca także uwagę na problemy związane z wykonywaniem zatrudnienia przy produkcji audiowizualnej. Związkowcy wskazują, że filmowcy wykonują pracę zarobkową wyłącznie w ramach zatrudnienia niepracowniczego na podstawie umów prawa cywilnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, samozatrudnienie).

Oprócz osób, które faktycznie przy produkcji audiowizualnej wykonują "dzieło" w rozumieniu Kodeksu cywilnego, większość wykonuje zatrudnienie niepracownicze (np. pracują na samozatrudnieniu) spowodowane brakiem możliwości znalezienia innych źródeł utrzymania niż oferowane przez zleceniodawców zatrudnienie cywilnoprawne.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dotyczy to również sytuacji, w których sposób wykonywania zatrudnienia (możliwość jednostronnego kształtowania treści zobowiązania) pozwala przyjąć, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy (art. 22 § 1 k.p.). Jednak - jak przyznaje związek - pracownicy nie decydują się na podjęcie prób kwestionowania zawartych umów cywilnoprawnych. By to zrobić musieliby wnieść pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Czytaj więcej: Nie jedna, a trzy przerwy w pracy. Nadchodzą zmiany w przepisach

Związkowcy w piśmie przesłanym do RPO podkreślają, że celem ich działalności nie jest zwalczanie, ani likwidacja zatrudnienia cywilnoprawnego. Postulują natomiast wprowadzenie ochrony ustawowej prawa do odpoczynku w zatrudnieniu cywilnoprawnym stosowanym przy produkcji audiowizualnej na poziomie zbliżonym do gwarantowanego pracownikowi. Chodzi o prawo pracownika do minimalnego odpoczynku dobowego, którego czas powinien wynosić co najmniej 11 nieprzerwanych godzin w okresie każdej doby.

ZZF zauważa, że ten postulat powinien być zrealizowany wobec wszystkich osób wykonujących zatrudnienie cywilnoprawne, znajdujących się w sytuacji podobnej do filmowców.

Jest problem, ale ministerstwo nie planuje podejmować prac w tym zakresie

Związkowcy we wniosku do RPO wskazują, że w tym sektorze są prawodawcy, którzy nie podejmują działań w zakresie wprowadzenia minimalnych okresów odpoczynku dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, pomimo powolnego rozszerzania norm prawa pracy na zatrudnienie niepracownicze.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało związkowców, że nie planuje obecnie podejmować prac w tym zakresie.

Dlatego – zdaniem ZFF - mamy do czynienia z niewykonaniem przez ustawodawcę obowiązków wynikających z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Wskazuje on też, że maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.

Czytaj więcej: 35 godzin pracy tygodniowo za tę samą pensję. Nowe przepisy już w sejmie

Związek w swoim wniosku zwraca uwagę, że problem sprowadza się do tego, że na poziomie ustawowym regulacja dotycząca wypoczynku dotyczy (prawie) wyłącznie osoby świadczącej pracę w ramach zatrudnienia pracowniczego. A tak nie powinno być.

Dlatego ZZF uważa, że nie jest konieczne wprowadzenie w ustawie regulacji dotyczących np. urlopów dla osób świadczących pracę na podstawach cywilnoprawnych, koniecznym jednak jest wprowadzenie norm dotyczących odpoczynku (np. poprzez regulację maksymalnych norm pracy).

Rzecznik Praw Obywatelskich za wyjaśnieniem problemów z czasem na odpoczynek pracowników na śmieciówkach

RPO zgadza się ze stanowiskiem związkowców, że naruszeniem istoty konstytucyjnego prawa do odpoczynku, w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest brak ochrony prawnej takiej jednostki. Tym bardziej, że zazwyczaj takie osoby nie mają realnej możliwości kształtowania treści zobowiązania do pracy, a jednocześnie zatrudnienie cywilnoprawne stanowi dla nich jedyne dostępne źródło utrzymania.

Okoliczności takie występują na przykład przy produkcji audiowizualnej.

RPO skierował pismo do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg, w którym prosi o stanowisko co do możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych.