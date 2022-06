Pracują w "nagrzanych, blaszanych puszkach". A to może kosztować nawet 30 tys. zł

KDS

Nad Polską przechodzi fala upałów, a to oznacza, że w stowarzyszeniu Stop Nieuczciwym Pracodawcom rozdzwonił się telefon. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia organizacja odebrała ponad 20 skarg od pracowników skarżących się na upał w miejscu pracy. Nie wszyscy szefowie zapewniają odpowiednie warunki pracy podczas upałów (Fot. Shutterstock)

Gdy temperatury sięgają powyżej 25 stopni Celsjusza, pracownicy mają przywileje, o których pracodawcy powinni pamiętać.

Mowa o dostępie do napojów czy konieczności zapewnienia możliwości odpoczynku w zacienionym pomieszczeniu. Mile widziana - ale nie obowiązkowa - jest także klimatyzacja.

Okazuje się, że nie wszyscy szefowie wywiązują się z nałożonych na nich przepisami obowiązków. Mimo że grozi im nawet 30 tys. zł kary.

Kodeks pracy określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Te zmieniają się, kiedy termometry wskazują coraz wyższą temperaturę. Wtedy należy m.in. zapewnić dostęp do zimnych napojów. Jest to konieczne, jeśli temperatura przekracza w przypadku osób pracujących w biurach 28 stopni Celsjusza, a w przypadku osób pracujących na otwartej powierzchni, kiedy temperatura przekracza 25 stopni. Wtedy napoje muszą być wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

Niezależnie od tego, czy praca jest wykonywana w pomieszczeniu, czy na otwartej powierzchni, napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich zapotrzebowanie.

Uwaga na kontrole. Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia

W czasie upałów pracownik musi mieć też dostęp do co najmniej 30 l wody przeznaczonej do celów higieniczno-sanitarnych. Limit ten zwiększa się do 90 l w przypadku pracy brudzącej oraz do 120 l przy pracy z substancjami szkodliwymi.

Ministerstwo apeluje o poprawę warunków pracy

W sprawie bezpieczeństwa pracy podczas upałów komunikat wydało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Podkreśliło w nim, że gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, by je poprawić.

- Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Zależy to jednak wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Wcześniejsze wyjście z pracy nie może powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika - przypomniał resort pracy. Resort zwrócił uwagę, że w ostatnich latach rośnie popularność oferowanych przez niektórych pracodawców tzw. przerw regeneracyjnych w pokojach relaksu. A za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi kara grzywny do 30 tys. zł. Skargi na upały Mimo to nie wszyscy szefowie wywiązują się z tych obowiązków. Do stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom tylko w pierwszym tygodniu upałów wpłynęło ponad 20 skarg dotyczących tego tematu. A sezon letni przecież dopiero się rozkręca. Stowarzyszenie w większości przypadków na prośbę pracowników interweniowało w ich firmach telefonicznie lub pisemnie. - W tym roku nie zdarzyły się jeszcze skargi na limity wody na pracownika czy na nadgodziny w pełnym słońcu, ale pracownicy budowy zwracają uwagę, że np. pracodawca zabronił im poruszać się po placu budowy bez koszulek. To absolutnie nowy temat, z którym nie mieliśmy wcześniej do czynienia - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes SNP. - Kilka skarg dotyczyło braku klimatyzacji w dużych pomieszczaniach. Jeden z pracowników dużej hali logistycznej napisał nam, że na zewnątrz jest chłodniej niż w hali i czuje się, jakby pracował w gorącej, zamkniętej puszcze - relacjonuje treść skarg Marczulewska. Dodaje też, że wiele jest zapytań o to, kiedy należy zwolnić pracowników do domów, gdy temperatura jest zbyt wysoka czy o konieczność zapewnienia przez firmę klimatyzacji. - Warto pamiętać, że nie jest to obowiązek pracodawcy. Pracownicy mogą być zwalniani wcześniej do domu bez konieczności odpracowania tego czasu, jeżeli jest taka wola pracodawcy. Pracodawca nie może oczekiwać odpracowania wolnego dnia wynikającego z upału. Może jednak skierować pracownika na pracę zdalną, jeżeli upał w biurze jest trudny do wytrzymania. Tutaj warto nawiązywać dialog i wypracowywać porozumienia. Pracodawca musi być świadomy, że w upale trudno o efektywną pracę - mówi Małgorzata Marczulewska. Praca w upale mniej efektywna O tym, że praca w upalne dni nie pozwala na pełne zaangażowanie, mówią wyniki badania amerykańskiej firmy Captivate Network. Podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych. Realizacja tych samych projektów latem zabiera nam około 13 proc. więcej czasu niż w okresie jesienno-zimowym, a człowiek jest o 45 proc. bardziej podatny na rozproszenie uwagi. Tym samym praca w upale ani nie jest bezpieczna, ani wydajna.

