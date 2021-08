Pracują po 18 godzin na dobę. "Sytuacja jest dramatyczna"

Pracownicy wyciskani jak cytryna, do ostatniej kropli energii. Tak, zdaniem stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom, wyglądają realia pracy sezonowej podczas tegorocznych wakacji. Najgorzej jest w branżach, które mocno oberwały w trakcie pandemii.

Branże, które szczególnie ucierpiały na kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, zdecydowały się na radykalne cięcie kosztów i zwolnienie pracowników. W efekcie zatrudnienie z dnia na dzień straciła cała rzesza osób. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w maju 2020 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6 proc., a bez pracy na koniec maja było 1 mln 11,7 tys. osób. Przed sezonem 2021 sytuacja się poprawiła. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła poniżej miliona, zaś te, które pracę straciły, bardzo często znalazły ją w sektorach, które w czasie pandemii zyskały, jak np. e-commerce.

- Nowi pracownicy tymczasowi, którzy zostali zatrudnieni w czasie pandemii koronawirusa, pochodzą głównie z trzech branż, które mocno ucierpiały na kryzysie gospodarczym - gastronomii, produkcji i usług. Spośród badanych aż 30 proc. pracowało wcześniej w gastronomii, 27 proc. w produkcji, a 23 proc. w usługach - wyjaśniał kilka miesięcy temu Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force.

Tym samym gastronomia, hotelarstwo czy turystyka, które co roku najpilniej poszukiwały pracowników sezonowych, stanęły przed nie lada wyzwaniem.

- W przypadku pracy wakacyjnej mamy wyraźny wzrost deklaracji pracodawców. O ile przed dwoma laty (2019 r.) jedynie 15 proc. z nich planowało zatrudnienie tymczasowych pracowników, o tyle teraz ten odsetek wzrósł do 25 proc. Możemy się zatem spodziewać wyraźnego wzrostu liczby takich ofert w kolejnych tygodniach – wyliczał na chwilę przed startem sezonu Mateusz Żydek, ekspert agencji rekrutacyjnej Randstad.

Wycisnąć jak cytrynę

- W kurortach brakuje rąk do pracy. Gastronomia byłaby w stanie z miejsca zatrudnić kilkanaście tysięcy osób. Podobnie jest w hotelarstwie czy w usługach. Niestety im mniej pracowników, tym więcej pracy dla tych, którzy są na miejscu. Otrzymujemy bardzo dużo sygnałów o przepracowanych kucharzach i kelnerkach. Pojawiają się skargi na to, że ilość nadgodzin jest tak wielka, iż pracownicy rezygnują z zatrudnienia, bo nie są w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy - mówi Małgorzata Marczulewska.

Jak dodaje, przykładów niestety z każdym tygodniem jest coraz więcej. Do stowarzyszenia wpłynęła skarga od kelnerki, która w umowie miała pracę do północy, a skarżyła się, że przez cztery noce pracowała do 3-4 nad ranem. Następnego dnia miała zaś zaczynać pracę o godzinie 11:00.

Fot. Unsplash

- Takich sytuacji jest dużo, bo pracowników brakuje, a nie brakuje turystów. Więc klientów jest tak wielu, że pracownicy nie są w stanie wszystkich obsłużyć. Problem zgłaszają także często kucharze, którzy pracują po 5-6 dni bez przerwy po kilkanaście godzin. Sytuacja jest dramatyczna - przyznaje wprost Małgorzata Marczulewska.

Prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom przyznaje, że pracodawcy proponują pracownikom pieniądze za nadgodziny, często nawet wyższe niż standardowe uposażenie, ale to przy takim natłoku pracy za mało.

- Zgłoszenia do nas nie dotyczą zwykle pieniędzy, a ogólnego poczucia presji, że musisz pracować do oporu, bo nie ma rąk do pracy - dodaje.

Szał w dyskontach

Nieciekawie wygląda również sytuacja w dyskontach czy marketach zlokalizowanych w wakacyjnych kurortach. Pracownicy przyznają, że to co się dzieje, to nie praca, a istny Armagedon.

- Nie jest to zależne od tego, czy sklepy handlują w niedzielę, czy nie. Turystów jest tak gigantyczna ilość, że w sklepach tworzą się ogromne kolejki. Co ciekawe, skarg mamy dużo zarówno znad morza, jak i na przykład z miejscowości górskich. Pracownice popularnych sklepów mówią, że jest ich zbyt mało, by zapewnić płynną obsługę w sklepach. W niektórych skargach pojawiają się informacje o ogromnych kolejkach, braku czasu na wyładunek towaru, a nawet informacje o stłuczkach na parkingach - opowiada Małgorzata Marczulewska.

Więcej zagrożeń

Zwiększenie zapotrzebowania na pracę powoduje też, że na rynku pojawia się więcej nieuczciwych czy wręcz niezgodnych z prawem ofert. Nieuczciwe firmy, które chcą wykorzystać kryzysową sytuację, proponują kandydatom np. stawki wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej, pobieranie wygórowanych opłat za zakwaterowanie czy proponują płatności "do ręki".

- Nawet jeśli jedziemy do pracy tylko na tydzień, powinniśmy wymagać od pracodawcy, by wszystkie ustalenia były ustalone na piśmie, a wynagrodzenie było przelewane na nasze konto - mówi Paweł Fecko, wiceprezes zrzeszonej w SAZ agencji IPF Global.

Karina Knyż-Grzywa, dyrektor biura SAZ, dodaje, że absolutnie podstawowym kryterium weryfikacji agencji, która oferuje pracę, jest sprawdzenie jej legalności, czyli – czy jest wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ).

- Legalnie działające agencje pracy są ściśle kontrolowane przez urzędy, takie jak PIP, Wojewódzki Urząd Pracy, ZUS i US. Nie mogą sobie pozwolić na działania niezgodne z prawem, ponieważ grozi to karami finansowymi i utratą certyfikatu. Formą weryfikacji jakości agencji jest też sprawdzenie, czy należy do organizacji branżowej, takiej jak nasza, która zrzesza wyłącznie firmy dbające o przestrzeganie najwyższych standardów - mówi Karina Knyż-Grzywa.