Pracują po 18-20 godzin bez prawa do odpoczynku. Czas zmienić przepisy

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wstawił się za osobami pracującymi w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Jak zaznacza, w ich przypadku przepisy nie przewidują żadnych minimalnych norm odpoczynku. W efekcie pracują oni nieprzerwanie przez 18-20 godzin.

- Minimalne normy odpoczynku dla pracowników określa Kodeks pracy, który jednak nie ma zastosowania do umów cywilnoprawnych. A takie to właśnie umowy są często zawierane zamiast umów o pracę, które gwarantują szerszą ochronę - mówi prof. Marcin Wiącek.

Konsytuacja gwarantuje prawo do odpoczynku każdemu, nie tylko etatowcom

RPO kontynuuje starania o zmianę przepisów gwarantujących osobom zatrudnionym na umowach śmieciowych prawa do wypoczynku. Po pokłosie skargi, jaka wpłynęła do niego w ubiegłym roku ze Związku Zawodowego Filmowców. Zdaniem RPO stanowisko ZZF co do ustawowego zapewnienia taki osobom prawa do odpoczynku zasługuje na wsparcie.

Już w październiku 2022 r. RPO skierował do Minister Rodziny i Polityki Społecznej wystąpienie dotyczące potrzeby podjęcia stosownych działań legislacyjnych. Wskazał m.in., że naruszeniem istoty konstytucyjnego prawa do odpoczynku w przypadku tych pracowników jest brak ochrony prawnej jednostki, która nie ma realnej możliwości kształtowania treści zobowiązania do pracy, a zatrudnienie cywilnoprawne jest jedynym źródłem utrzymania. Jego zadaniem ustawodawcy jest określenie maksymalnych norm czasu pracy dotyczących wszystkich pracowników. Tak jak ma to miejsce w przypadku na przykład kierowców czy lekarzy.