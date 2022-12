Pracownik zwolniony za homofobię przywrócony do pracy. Ikea zapowiada apelacje

Sprawa dotyczy wydarzeń z maja 2019 r., kiedy sklep zamieścił komunikat dotyczący "Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii". Wówczas w wewnętrznej sieci przeznaczonej do komunikacji jeden z pracowników krakowskiego sklepu napisał: "Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia", po czym zacytował wersety z Pisma Świętego.

Chodzi o fragmenty: "Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich" oraz "Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich". Kilka dni później mężczyzna został zwolniony. Sprawa trafiła do sądu i właśnie zapadł w niej wyrok, o czym informowaliśmy w czwartek.

- Potwierdzamy, że w dniu 21 grudnia 2022 roku w Sądzie Pracy (Sąd Rejonowy dla Krakowa –Nowej Huty) na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok w I instancji w sprawie z powództwa byłego pracownika sklepu Ikea w Krakowie - napisała w oświadczeniu Ikea.

Jak dodaje, sąd wydał wyrok i w części uwzględnił powództwo byłego pracownika, a w części je oddalił.

- Co do części uwzględniającej powództwo, pełnomocnicy Ikea wystąpili o pisemne uzasadnienie. Po jego otrzymaniu zostanie złożona apelacja. Sąd stwierdził, że ze strony Ikea nie wystąpiła dyskryminacja pracownika, ale mimo to zdecydował się na przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Wyrok jest nieprawomocny i nie podlega wykonaniu - zaznaczyła sieć.

