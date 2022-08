Pracownik zmarł na miejscu. "Działaliśmy jak zwykle"

Niewłaściwe przygotowanie do wykonywania pracy, brak jakiejkolwiek, zgodnej z przepisami kontroli, brak odpowiedniego sprzętu do wykonywania pracy, do tego całkowita nieznajomość zagrożeń, jakie wiązały się z tego typu pracą. To wszystko doprowadziło do tragedii. Zginął mężczyzna, który czyścił studzienkę kanalizacyjną.

Pracownicy w wielkopolskiej firmie popełnili szereg nieprawidłowości. (Fot. Shutterstock)