Pracownik zdalny z zagranicy? Prawo komplikuje sprawę

Home office sprawia, że zanikają bariery geograficzne podczas rekrutacji. Dzięki temu pracodawcy mają większy dostęp do talentów. Okazuje się jednak, że sprawa nie jest taka prosta.

Pandemia COVID-19 zmieniła rynek pracy. Jednym z widocznych trendów jest upowszechnienie się pracy zdalnej. Wcześniej ten model pracy był traktowany jako benefit. Teraz stał się elementem codzienności, który zostanie z nami na stałe - w różnych wariantach.

Może to pomóc rekruterom w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów, ponieważ znikają geograficzne bariery. Pracodawcy mogą rekrutować nie tylko na terenie całej Polski, ale także poza granicami naszego kraju. Sprawa jednak nie jest taka prosta. Jak zauważa Jarosław Karlikowski, radca prawny w kancelarii Noerr, prawo pracy nie mówi nam wiele na temat możliwości zatrudnienia przez polską spółkę cudzoziemca w modelu pracy zdalnej.

- Jeżeli w grę wchodzi zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub podobnej umowy, to należy jednak liczyć się z ewentualnymi ograniczeniami przewidzianymi w prawie miejscowym. Oczywiście nie dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej, ale inne kraje mogą ograniczać możliwość zatrudniania swoich obywateli przez podmioty z zagranicy. Jeśli takie ograniczenia występują, to dotyczą zwykle umów o pracę (lub podobnych), a nie współpracy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemca (np. jako doradca) – wyjaśnia Karlikowski.

Jak wskazuje Jarosław Karlikowski, sporządzając umowę z cudzoziemcem należy pamiętać o kwestii wyboru prawa właściwego dla danej umowy. Jeżeli strony tego nie zrobią, to zgodnie z obowiązującym w Polsce rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, stosunek pracy będzie podlegać prawu państwa, w którym praca jest świadczona, a gdyby takiego państwa nie dało się określić - co może nie być możliwe w przypadku niektórych pracowników, którzy ciągle podróżują – prawu państwa, gdzie ma siedzibę pracodawca.

- Strony umowy o pracę mogą samodzielnie wybrać prawo, któremu dana umowa będzie podlegać. Wybór ten nie jest jednak zupełnie swobodny, gdyż w drodze takiej umowy pracownik nie może zostać pozbawiony ochrony, które zapewnia mu prawo właściwe zgodnie z ogólnymi zasadami, tzn. w pierwszym rzędzie prawo państwa zatrudnienia, w drugim prawo państwa pracodawcy – zauważa Karlikowski.

Inną kwestią są zasady podlegania danego pracownika pod przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Jak zauważa Jarosław Karlikowski, z przepisów polskiej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że pracownicy świadczący pracę za granicą nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeniowemu w Polsce, a więc w przypadku osób z zagranicy zatrudnianych przez polskie podmioty należy spojrzeć na przepisy innych państw.

- W ramach Unii Europejskiej stosuje się tutaj przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, których naczelną zasadą jest to, że podlega się ubezpieczeniu społecznemu tylko w jednym kraju - kraju, gdzie praca jest świadczona. W przypadku innych krajów należy zwrócić uwagę, czy została zawarta dwustronna umowa międzynarodowa dotycząca koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych – dodaje ekspert Noerr.

Międzynarodowe koncerny podkupowanie z branży IT jeszcze przed pandemią podkupować specjalistów (Fot. Shutterstock)

Również Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy zwraca uwagę na przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Potwierdza, że w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia pracownika w Polsce, a pracownik świadczy pracę poza granicami kraju, pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym właściwym dla państwa, w którym pracę wykonuje (tj. państwa, w którym zamieszkuje).

- To, które ustawodawstwo znajdzie zastosowanie, reguluje zasada, zgodnie z którą pracownik, który przez co najmniej 25 proc. czasu swojej pracy świadczy ją w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania lub zarabia co najmniej 25 proc. swojego wynagrodzenia w państwie członkowskim, w którym mieszka, wykonuje znaczną część pracy w tym państwie członkowskim, co w konsekwencji powoduje, że podlega ubezpieczeniom społecznym właśnie w tym państwie – wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

- W przypadku pracowników, którzy zatrudnieni są w przedsiębiorstwach mających siedzibę w Polsce, ale pracę świadczą na terenie innego kraju - podlegają ubezpieczeniom społecznym właściwym terytorium kraju swojego zamieszkania. Wielu pracodawców takie rozwiązanie uważa za niekorzystne (chociażby z uwagi na różnicę w wysokości składek), co z kolei bez wątpienia wpływa na decyzję o relokacji pracownika – dodaje Stasiewicz.

Należy też zwrócić uwagę na kwestie podatkowe. Jak zauważa Jarosław Karlikowski, jeżeli praca jest świadczona na stałe za granicą, to pracownik powinien płacić podatek dochodowy zgodnie z miejscowym prawem.

- Warto jednak zbadać, czy Polska zawarła z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdyż może ona przewidywać szczególne zasady. Należy też zbadać, czy z faktu zatrudnienia danej osoby polska spółka nie będzie zobowiązana np. do opodatkowania za granicą części dochodów uzyskiwanych w związku z działalnością takiego pracownika – mówi ekspert Noerr.

Pracownik zdalny czy relokacja?

Malwina Stasiewicz zwraca uwagę także na inną kwestią. Pracodawcy muszą pamiętać, że praca zdalna jest to jedna z form wykonywania stosunku pracy i zatrudnianie cudzoziemca wiąże się z szeregiem obowiązków leżących po stronie pracodawcy.

W przypadku pracowników zamieszkujących tereny Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty, a ewentualne świadczenie przez nich pracy na terenie Polski wymaga rejestracji do urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce pobytu, po upływie 3 miesięcy pobytu na terytorium Polski.

- W przypadku pozostałych cudzoziemców, zatrudnienie takiej osoby, niezależnie czy w formie pracy zdalnej czy w formie stacjonarnej, wymaga pozyskania w wojewódzkim urzędzie pracy zezwolenia na pracę lub zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej lub oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi – tłumaczy Malwina Stasiewicz.

- Tym samym w przypadku zatrudnienia cudzoziemca, który świadczy pracę w formie pracy zdalnej, pracodawca nie tylko musi pozyskać zgodę wojewody, ale także musi przestrzegać przepisów o państwie właściwym do odprowadzania składek i zaliczek z tytułu należności publicznoprawnych.

W mojej ocenie, w takim przypadku, gdy ustali, że system ubezpieczeń społeczny i system podatkowy jest korzystniejszy na terenie Polski, to bardziej opłacalne będzie dla niego relokowanie pracownika – komentuje Stasiewicz.

System pracy zdalnej jest doskonale znany i rozwinięty w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych (Fot. Shutterstock)

Polak w zagranicznym koncernie

O ile zagraniczne systemy ubezpieczeń społecznych i podatkowe mogą zniechęcać polskich pracodawców do zatrudniania obcokrajowców w modelu pracy zdalnej, to wszystko wskazuje na to, że w przypadku zatrudniania Polaków przez zagraniczne jest inaczej. Widać to szczególnie w branży IT, gdzie podkupowanie specjalistów było powszechne jeszcze przed pandemią.

- Są firmy, które zostały stworzone na modelu home office - nie mają siedziby, a dzięki temu, że pracują zdalnie, mogą sobie pozwolić na zatrudnienie pracowników z całego świata. Tym samym są w stanie znaleźć najlepsze talenty w danej dziedzinie. Jak zatem widać, nie jest to dla nas nowość. Niemniej jednak trend ten zdecydowanie przybrał na sile w czasie pandemii, a pozyskanie specjalistów stało się jeszcze większym wyzwaniem – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Rój, dyrektor ds. rekrutacji w Luxoft Poland.

Jarosław Karlikowski wyjaśnia, że zatrudnianie Polaków przez firmy, które mają siedziby w Unii Europejskiej, było (i jest) możliwe, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i w formie samozatrudnienia. Natomiast w przypadku pracodawców spoza Unii najczęstszą formą zatrudnienia osób mieszkających w Polsce była współpraca na podstawie samozatrudnienia.

- Związane jest to z tym, że zagraniczni przedsiębiorcy mogą prowadzić w Polsce działalność gospodarczą tylko w określonych przez prawo formach, np. w formie oddziału lub poprzez założoną w tym celu spółkę. Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej oraz świadczenie usług na rzecz zagranicznego kontrahenta jest w praktyce prostszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zatrudnienie jednej lub kilku osób w formie pracy zdalnej – tłumaczy Karlikowski.

Również Malwina Stasiewicz potwierdza, że system pracy zdalnej jest doskonale znany i rozwinięty w krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Zaznacza jednak, że każde państwo ma odrębne ustawodawstwo regulujące kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców, dlatego nie ma jednorodnych zasad dla wszystkich zawodów i wszystkich krajów.

- Bez wątpienia informatyk zatrudniony w firmie z siedzibą w USA, a wykonujący pracę na terenie Polski w wymiarze przekraczającym 25 proc. swojego czasu pracy, podlega polskiemu ustawodawstwu w obszarze ubezpieczeń społecznych. Osobną kwestią stanowią rozwiązania podatkowe. W omawianym przypadku aktem prawnym, na podstawie którego będzie rozliczane wynagrodzenie polskiego informatyka, otrzymanego w zamian za pracę w amerykańskiej firmie będzie ustawa od podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umowa zawarta pomiędzy Rządem PRL a Rządem USA z 8 października 1974 roku o uniknięciu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów. Należy podkreślić, że osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski (jak omawiany pracownik-informatyk) podlega polskiemu prawu podatkowemu. Dzięki umowie z 8 października 1974 roku, informatyk zatrudniony w amerykańskiej firmie podlega zasadzie proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że pracownik informatyk może obniżyć podatek obliczony w Polsce o kwotę podatku, który zapłacił w USA. Przykład ten obrazuje, że każdorazowy przypadek powinien być rozpatrywany osobno – tłumaczy Stasiewicz.