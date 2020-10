Pracownik zdalny pod nadzorem. Jak można kontrolować home office

Zaufanie zawsze jest podstawą dobrej współpracy, zwłaszcza w zespole rozproszonym. Nie oznacza to jednak, że praca wykonywana przez pracowników nie powinna być kontrolowana. Do jakich kroków może się tu uciec pracodawca?

Praktyki bywają różne... Jedni pracodawcy narzucają odgórnie czas pracy, inni stawiają tu na elastyczność. Podobnie w przypadku kontroli efektów pracy: niektórzy dają tu większą swobodę i ingerują w sytuacji, gdy pracownik nie osiąga określonych wyników. Pozostali wolą trzymać rękę na pulsie i monitorować pracę zespołu na bieżąco.

Część firm do kontroli pracowników wykorzystuje specjalne programy. Dla przykładu: w Capgemini stosowane są narzędzia projektowe, które monitorują zadania i ich realizację (ale nie każdy projekt tego wymaga).

Takie narzędzia wspierają menedżerów i liderów w ocenie, czy obciążenie pracą w zespole jest prawidłowo rozłożone albo czy każdy członek zespołu poświęca czas na te zadania, które są kluczowe dla efektu pracy pod koniec dnia - wyjaśnia cytowana w raporcie Talent Place Aleksandra Szelest-Tarapata Recruitment Service Delivery Manager z Capgemini.

Z kolei w Credit Suisse czas pracy zdalnej jest określony w umowie bądź zgłaszany w systemie raportującym. Na poziomie narzędziowym pracę zdalną w firmie wspiera wewnętrzny system komunikacji. Pracownicy korzystają z poczty oraz komunikatora w trybie wideo. Pracę zdalną wspiera też oprogramowanie, ułatwiające pracę na dowolnym komputerze.

Przed pandemią zainteresowaniem cieszyły się również urządzenia GPS: pozwalają sprawdzać, gdzie ktoś przebywa w danej chwili. Innym rozwiązaniem jest obowiązek regularnego przesyłania screenów z ekranu służbowego komputera do przełożonych; w ten sposób pracownicy raportują swoją pracę i jej efekty. Jednocześnie stanowi to potwierdzenie, że rzeczywiście wypełniają obowiązki - mimo że fizycznie nie ma ich w firmie.

Malwina Stasiewicz, specjalista z prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, podkreśla, że pracodawca ma możliwość kontrolowania czy też monitorowania pracowników zdalnych. Pamiętajmy, że pracownik - jako strona stosunku pracy - jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w określonych godzinach.

- W przypadku, gdy praca świadczona jest zdalnie, pracodawca ma możliwość weryfikowania, czy zatrudniony rzeczywiście świadczy pracę w czasie do tego przeznaczonym. Należy jednak pamiętać, że kontrola lub monitorowanie pracowników przez pracodawcę musi odbywać się z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych pracowników - mówi Malwina Stasiewicz.

Pracodawca może skontrolować pracownika, ale przepisy nie wskazują za pomocą jakich metod. Pewnym obostrzeniem jest prowadzenie działań z poszanowaniem praw pracowniczych i praw człowieka.

- Pracodawca ma możliwość skorzystania z wszelkich form sprawowania kontroli działań pracownika - z jednym zastrzeżeniem. Pracownik musi wiedzieć, że jest poddawany monitorowaniu. Oznacza to, że tego typu regulacje powinny być wprost wskazane w treści umowy o pracę lub w dokumentach wewnątrzzakładowych. W przypadku, gdy konieczność pracy zdalnej pojawiła się ad hoc i pracodawca nie dysponuje stosownymi dokumentami, za zasadne uważam indywidualne poinformowanie pracownika o zamiarze kontroli jego działań podejmowanych w czasie pracy - wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Za niezgodne z prawem należy uznać prowadzenie działań o charakterze kontrolnym, monitorującym, bez uprzedniego powiadomienia pracownika.

W podobnym tonie wypowiada się Edyta Jagiełło z Kancelarii Raczkowski. Potwierdza, że praca zdalna poza biurem nie wyłącza uprawnień kierowniczych pracodawcy. Kontrola może się jednak okazać problematyczna, gdy praca jest wykonywana z domu pracownika.

- W takim przypadku istnieje bowiem największe ryzyko naruszenia dóbr osobistych i sfery prywatności pracownika oraz jego domowników. Uprawnienia kontrolne pracodawcy będą zatem musiały podlegać pewnym ograniczeniom. W szczególności konieczne jest uzyskanie zgody pracownika na kontrolę pracy w jego domu. Trudno bowiem sobie wyobrazić, by pracodawca, powołując się na swe uprawnienia kierownicze wynikające ze stosunku pracy, bez zgody pracownika ingerował w jego mir domowy - wyjaśnia Edyta Jagiełło.

I dodaje, że w każdym przypadku w razie czynności kontrolnych swoich pracowników pracodawca musi mieć także na względzie zgodny z prawem cel kontroli oraz konieczność poszanowania dóbr osobistych pracownika i przysługującego mu prawa do ochrony danych osobowych, a także respektowanie zasady proporcjonalności i jawności kontroli.

Pracodawca, chcąc monitorować komputer pracownika, w pierwszej kolejności musi poinformować zatrudnionego o takim zamiarze. (Fot. Fotolia)

Monitorowanie komputera pracownika

Pracodawca, chcąc monitorować komputer pracownika, w pierwszej kolejności musi poinformować go o takim zamiarze. Ewentualnie tego typu kwestie mogą być uregulowane w dokumentach wewnątrzzakładowych - np. w regulaminie pracy albo w umowie o pracę.

Jak zauważa Malwina Stasiewicz, zgodnie z prawem można monitować komputera pracownika wyłącznie w przypadku, gdy to nieodzowne do zapewnienia właściwej organizacji pracy, umożliwiającej zarówno pełne wykorzystanie czasu pracy, jak i możliwości technicznych komputera.

- Dopiero w przypadku, gdy pracodawca stwierdzi, że monitoring jest czynnością niezbędną, powinien podjąć działania potrzebne do jego wprowadzenia, tj. sporządzić stosowne dokumenty, mające na celu poinformowanie pracownika o zamiarze kontroli komputera, ewentualnie wdrożyć procedury monitoringu oraz przygotowanie techniczne w postaci wgrania właściwego programu - komentuje Stasiewicz.

Bez wątpienia kwestie te mają istotne znaczenie w przypadku pracowników zdalnych. Monitoring komputera często jest jedną z nielicznych możliwości weryfikacji pracy pracownika.

- Monitorowanie komputera pracownika ma odbywać się w formie uniemożliwiającej pracodawcy pozyskanie tzw. informacji wrażliwych na temat pracownika - m.in. dotyczących jego stanu zdrowia, spraw osobistych czy stanu finansów - wyjaśnia Malwina Stasiewicz. - Dlatego też bardzo często pracodawcy decydują się na wdrożenie zakazu korzystania z komputerów służbowych w celach prywatnych. Właśnie po to, aby uniknąć ewentualnego podejrzenia prywatnych danych pracowników.

Osobną kwestię stanowi monitorowanie poczty elektronicznej. Przepisy zawarte w Kodeksie pracy wskazują, że może być on stosowany, gdy to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy, umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

- Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Warto nadmienić, że z tej przyczyny pracodawcy często zakazują pracownikom korzystania ze służbowej poczty elektronicznej w celach prywatnych - tłumaczy Malwina Stasiewicz.

Kontrola czasu pracy

A jak monitorować czas pracy na home office? Kwestia ta wynika bezpośrednio z punktu 10e załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Przepis ten wskazuje, że bez zgody pracownika pracodawca nie może przeprowadzać kontroli jakościowej i ilościowej jego pracy. Zatem - jak podkreśla Malwina Stasiewicz - pracodawca, chcąc monitorować czas pracy pracownika, ma obowiązek poinformowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli czy monitoringu jego czasu pracy.

- Obecnie za niezwykle popularne uznać należy aplikacje umożliwiające weryfikację rzeczywistego czasu poświęconego na pracę przez pracowników. Warto nadmienić, że czas pracy to nie tylko pojawienie się przez pracownika w miejscu pracy czy też, jak w przypadku pracowników zdalnych, zalogowanie się do sieci. Czasem pracy jest czas realnie świadczonej pracy na rzecz pracodawcy. Dzięki aplikacjom, pracodawca skontroluje, ile czasu zatrudniony rzeczywiście poświęcił na świadczenie pracy, a ile czasu zajęło mu przeglądanie np. stron internetowych, korzystanie z komunikatorów internetowych i innych aktywności niezwiązanych bezpośrednio ze stosunkiem pracy - mówi Stasiewicz.