Pracownik utknął na urlopie. Co może zrobić, żeby nie stracić pensji?

Pożary, powodzie, odwołane loty. Co może zrobić pracownik, który nie jest w stanie wrócić do pracy z urlopu w zaplanowanym terminie?

W tym roku kraje położone na południu Europy zmagają się z niebezpiecznymi pożarami. Grecja, Włochy, Chorwacja, Hiszpania, Portugalia - m.in. te państwa walczą z żywiołem. To utrudnienie dla turystów, którzy nie zawsze mogą wrócić do kraju i tym samym wrócić do pracy w zaplanowanym terminie. Co mogą zrobić?

Jak informuje Business Insider Polska, w tego typu przypadkach zatrudnieni muszą poinformować pracodawcę o absencji w pracy lub skorzystać z wolnego, które mogą wybrać w dogodnym dla siebie terminie.

Innym problemem, z jakim mogą zetknąć się podróżujący ,są odwołane loty. W tym roku strajki obbyły się na niemieckich czy włoskich lotniskach. Pasażerowie z Polski odczuli także skutki strajku pilotów Ryanaira.

W tym przypadku pracownik również powinien poinformować pracodawcę o swojej nieobecności, a także jej przyczynie. Jak podkreśla BI, trzeba to zrobić niezwłocznie, nie później niż w drugim dniu absencji. Można to zrobić m.in. poprzez rozmowę telefoniczną z pracodawcą, SMS, komunikator internetowy, pocztę elektroniczną lub za pośrednictwem innego środka łączności.