Pracownik na zwolnieniu lekarskim dostaje średnio 100 zł dziennie

Od 1 stycznia 2016 r. do 20 lutego 2023 r. wystawiono łącznie 120,2 mln zaświadczeń lekarskich w tej formie. (Fot. Shutterstock)

Już od ponad siedmiu lat lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie elektronicznie. Od 1 stycznia 2016 r. do 20 lutego 2023 r. wypisano w ten sposób łącznie 120,2 mln zaświadczeń lekarskich. Za każdy dzień L4 pracodawca lub ZUS płacił średnio ok 100 zł.

Posłanki w swojej interpelacji zapytały nie tylko o to, ile zwolnień wystawili lekarze za pomocą e-ZLA, ale też ile zwolnień w 2021 roku oraz 2022 roku przypadało na czas wypłaty wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawców oraz ZUS, czy ile dni w ciągu roku pracownicy spędzili na zwolnieniach.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie lekarze mogą wystawiać od 1 stycznia 2016 roku, zaś od 1 grudnia 2018 r. wystawiają zwolnienia wyłącznie w tej formie. Okazuje się, że od stycznia 2016 r. do 20 lutego 2023 r. wystawiono taki sposób łącznie 120,2 mln zaświadczeń lekarskich.

Z kolei liczba dni absencji, za które wypłacono zasiłki chorobowe finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli z ZUS wyniosła:

w 2021 r. - za 154 083,8 tys. dni,

w 2022 r. - za 140 968,2 tys. dni.

Wynika to z tego, że zgodnie z art. 92 Kodeksu Pracy pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni - w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. Wtedy za ich L4 płaci pracodawca. Po tym okresie ten obowiązek przejmuje ZUS i następuje wypłata zasiłku chorobowego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Średnio 100 zł na dzień, czyli tyle pracownicy dostają na L4

Z danych przekazanych przez wiceministra wynika, że przeciętna dzienna wysokość wynagrodzenia chorobowego finansowanego z funduszu zakładów pracy wyniosła:

w 2021 r. - 101,74 zł,

w 2022 r. -111,08 zł.

Przeciętna dzienna wysokość zasiłku chorobowego finansowanego z FUS wyniosła:

w 2021 r. - 95,90 zł,

w 2022 r. - 103,44 zł.

Posłanki zapytały również o liczbę osób poddanych kontroli dotyczącej prawidłowego wykorzystania L4. Było to:

w 2021 r. - 20,4 tys. pracowników,

w 2022 r. - 62,8 tys. pracowników.

