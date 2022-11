Pracownik na bezpłatnym urlopie. Co z ubezpieczeniem zdrowowtnym i zasiłkiem chorobowym?

Urlop bezpłatny to czas zawieszenia współpracy między pracownikiem a pracodawcą. Co istotne, można go udzielić wyłącznie na wniosek pracownika i niezbędna jest zgoda pracodawcy.

Jeśli chodzi o długość bezpłatnego urlopu, to Kodeks pracy nie określa limitu, zatem okres jego trwania jest uzależniony od wniosku pracownika i zgody pracodawcy.

Zasiłek chorobowy a bezpłatny urlop

Czy osoba korzystająca z takiego urlopu ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej i zasiłku chorobowego? Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego.

- Urlop bezpłatny jest przerwą w ubezpieczeniu chorobowym. W okresie urlopu bezpłatnego nie są odprowadzane składki na to ubezpieczenie. Jeżeli zatem pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym stanie się niezdolny do pracy, nie ma prawa do zasiłku chorobowego, za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie tego urlopu - wyjaśnia ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne podczas bezpłatnego urlopu

Jak podaje Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia, pracownik, który korzysta z urlopu bezpłatnego traci tytuł do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, może ubezpieczyć się dobrowolnie, jeżeli mieszka w Polsce.

Warto pamiętać, że pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego traci prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu.

- Jest to podobna sytuacja do tej, gdy pracownik kończy stosunek pracy. Jeszcze przez 30 dni ma możliwość korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, a po tym czasie powinien uzyskać inny tytuł do ubezpieczenia, np. zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny - wyjaśniają eksperci Zielonej Linii.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny:

dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

małżonka,

wstępnych pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (ojciec, mama, dziadek, babcia).

