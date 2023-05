Pracownicy zyskali dodatkowe uprawnienia, a pracodawcy - obowiązki

Od 26 kwietnia 2023 r. pracodawcy muszą przygotować się do zmian, jakie wprowadzają obie dyrektywy. Mają wpływ m.in. na zatrudnienie w firmach, ponieważ od teraz przedsiębiorstwo, zanim podpisze z pracownikiem umowę na okres próbny, będzie musiało wiedzieć, na jaki okres zatrudni pracownika w oparciu o kolejną umowę o pracę. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca będzie musiał zastosować długość umowy okresu próbnego adekwatną do długości dalszego zatrudnienia, które planuje.

- aneksu przedłużającego okres próbny (maksymalnie o 1 miesiąc, jeżeli umowę zawarto na 1 lub 2 miesiące i jej przedłużenie jest uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy);

- odpowiedzi pracodawcy na wniosek pracownika o wskazanie przyczyny rozwiązania umowy na okres próbny;

- przygotowanie odpowiedniego wzoru umowy o zakazie konkurencji;

- informacji o warunkach zatrudnienia;

- wypowiedzenia umowy na czas określony, która musi zawierać miejsce na przyczynę wypowiedzenia;

- informacji dla pracowników o wolnych stanowiskach pracy, w tym możliwości zatrudnienia na cały lub część etatu lub możliwości uzyskania awansu;

- wszystkich wniosków o urlopy;

- odpowiedzi pracodawcy na wniosek pracownika dot. elastycznej organizacji pracy.

Zmiany czekają także grafiki oraz systemy rozliczania czasu pracy

Pracownicy wnioski do pracodawcy mogą składać zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Ta druga opcja wymusza na pracodawcy przygotowanie odpowiedniego kanału do ich składania. Dodatkowo weryfikację i ewentualne zmiany muszą przejść wewnętrzne procesy:

- rekrutacyjne,

- w przypadku złożenia przez pracownika wniosku o zmianę rodzaju umowy lub warunków pracy, dot. procedur rozwiązywania umów o pracę;

- rozpatrywania wniosków dot. elastycznej organizacji pracy.

- przekazywania pracownikom informacji o wolnych stanowiskach pracy, w tym możliwości zatrudnienia na cały lub część etatu oraz o możliwości awansu.

Jak zauważa Huber Wawrzyniak, prezes firmy doradczej W&W Consulting, zmiany dotyczą także szkoleń zapewnianych przez pracodawcę. Od teraz musi on zweryfikować, czy szkolenia niezbędne do wykonywania danej pracy odbywają się po pierwsze na koszt pracodawcy, a po drugie, na tyle, na ile to możliwe, w godzinach pracy. W przypadku szkoleń poza normalnymi godzinami pracy, czas poświęcony na udział w nich musi być wliczany do czasu pracy.

Nowe regulacje dotyczące wymaganych płatnych przerw wymagają od pracodawców zmian w grafikach oraz systemach rozliczania czasu pracy.

- Nowe przepisy wpływają między innymi na sposób organizowania pracy przez pracodawcę i regulują szereg kwestii formalnych. Pośrednio mają także wpływ na rozwój firmy, jej zyskowność i konkurencyjność na rynku. Nie od dziś wiadomo, że dobra relacja między pracownikiem a pracodawcą to jeden z kluczowych elementów sukcesu każdej firmy - mówi Wawrzyniak.

