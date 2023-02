Pracownicy zyskają więcej praw, pracodawcy więcej obciążeń. Kontrowersyjne zmiany

Po zaakceptowaniu ustawy przez Sejm pracę nad nią rozpocznie Senat. Możliwe, że nastąpi to już na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 21 i 22 lutego 2023 r.

- To kolejna nowelizacja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników, rodziców i pracodawców. Przyjęte przez Sejm przepisy m.in. wydłużają urlop rodzicielski oraz umożliwiają elastyczny czas pracy, co ułatwi godzenie ról zawodowych i rodzinnych - mówiła w środę, po przyjęciu noweli przez posłów, minister Marlena Maląg, szefowa resortu pracy i rodziny.

Ostatnie tygodnie to czas wytężonych prac nad wprowadzeniem w życie dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywy work-life balance. Choć projekt trafił do Sejmu na początku 2023 roku i prace nad nim nabrały tempa, to i tak opóźnienie jest spore. Termin na wdrożenie obydwu dyrektyw minął na początku sierpnia 2022 r.

- Jedną z takich zmian jest umożliwianie pracownikom, którzy pracują u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy, złożenia wniosku o zmianę warunków pracy na bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze - wskazuje dr Leszek Bielecki.

Taki pracownik będzie mógł poprosić pracodawcę o zmianę rodzaju umowy na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. I będzie mógł z takim wnioskiem wystąpić w ciągu całego roku. Wyjątek od tego przywileju stanowi praca na podstawie umowy na okres próbny. Co z takim wnioskiem będzie mógł zrobić pracodawca?

Będzie miał miesiąc na udzielenie odpowiedzi o swojej decyzji. W miarę możliwości będzie mógł taki wniosek uwzględnić. Ale kiedy odmówi, to musi pamiętać, że przyczyna odmowy ma być racjonalna i uzasadniona w odpowiedzi. A brak odpowiedzi lub brak wskazania przyczyny odmowy uwzględnienia wniosku pracownika będzie zagrożony karą grzywny do 30 tys. zł.

- Obawiam się ta zmiana może być poważnym wyzwaniem dla pracodawców. Bo pracownicy mogą nadużywać nowego przywileju i składać takie wnioski masowo. Firmy po prostu sobie z nimi nie poradzą - uważa dr Leszek Bielecki.

Podanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę wywoła lawinę skarg w sądach

Kolejna zmiana, która może okazać się problematyczną dla pracodawców, to nowe zasady wypowiedzenia umowy na czas określony. Obecnie ten typ umowy można bardzo prosto wypowiedzieć i zakończyć. Pracodawca może zawrzeć taką umowę na rok, a już po miesiącu ją wypowiedzieć i nie powiedzieć pracownikowi nic o powodach swojej decyzji. Nowelizacja to zmienia.

Jedną z propozycji generujących duże koszty dla pracodawców jest zwolnienie pracownika od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem (fot. Unsplash/Gabrielle Henderson)

- Po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu pracy pracodawca będzie musiał uzasadnić przyczynę wypowiedzenia umowy na czas określony. A jeżeli pracownik reprezentowany jest przez związki zawodowe, to o zamiarze zwolnienia go będzie musiał je powiadomić - mówi Bielecki.

I dodaje, że w związku z nowelizacją zmieni się katalog roszczeń, z jakimi pracownik będzie mógł wystąpić do sądu pracy. Zyska on roszczenie o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowy już zostaną rozwiązane, to o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz o odszkodowanie.

Już wcześniej w rozmowie z PulsHR.pl zwracał uwagę na konsekwencje nowych zapisów Michał Włodarczyk, adwokat z kancelarii EY Law, specjalizujący się w prawie pracy.

- Pracownicy znając powód, przez który stracili zatrudnienie, będą mogli się z nim nie zgodzić, a co za tym idzie - chętniej odwoływać się do sądu pracy, by dochodzić swoich racji. Więc najprawdopodobniej czeka nas lawina spraw w sądach pracy. Pamiętajmy, że najbardziej konfliktogenną kwestią przy rozwiązywaniu umów o pracę jest właśnie przyczyna wypowiedzenia. Pracownicy się z nią nie zgadzają. Teraz zyskają możliwość dowiedzenia się, dlaczego pracodawca zdecydował się rozwiązać z nimi współpracę przy umowie na czas określony - wyjaśniał.

Dwie najbardziej kosztowne zmiany w kolejnej nowelizacji Kodeksu pracy

Prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert ds. rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), wyjaśnia, że jedną z propozycji generujących duże koszty dla pracodawców jest zwolnienie pracownika od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Będzie to dodatkowe 2 dni albo 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. W czasie tego zwolnienia pracownik zachowa prawo do połowy wynagrodzenia. Drugą zmianą, która wygeneruje wzrost kosztów, jest propozycja wprowadzenia dodatkowych przerw w pracy trwających co najmniej 15 minut, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi dłużej niż 9 godzin oraz gdy dłużej niż 16 godzin.

- Kwestią budzącą wątpliwości jest określenie działania siły wyższej i kontekst sytuacyjny uzasadniający zwolnienie pracownika od pracy. W konkretnych przypadkach może dojść do poważnej kolizji interesów, kiedy pracodawca potrzebuje pracownika na stanowisku pracy i ma rozstrzygać, czy faktycznie zachodzi niezbędność takiego zwolnienia. Dla pracodawcy taka regulacja oznacza dodatkowe koszty. Dokonana przez projektodawcę ocena skutków regulacji (OSR) nie zawiera kalkulacji tych skutków – co świadczy o trudności w ich wyliczeniu. Należy jednak uznać, że w skali całej gospodarki będą one znaczne. Wzrost kosztów pracy zostanie przełożony na koszty produktów. Jest więc działaniem zwiększającym inflację – podkreśla prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert ds. rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Przestrzega też, że zmiany przepisów wpłyną na konkurencyjność i rynek pracy. Zwraca też uwagę, że w projektowanym art. 134 mowa jest o dobowym wymiarze czasu pracy, a nie faktycznie wykonywanej pracy.

- Ponadto nie uwzględnia się innych obciążeń pracodawców, na przykład postojowego w przypadku prac uzależnionych od warunków atmosferycznych, co szczególnie dotyka branżę budowlaną czy niektóre rodzaje produkcji. W konsekwencji wzrost kosztów będzie jeszcze większy - wskazuje ekonomistka z FPP.

Organizacja pokusiła się też o szczegółowe wyliczenie, o ile wzrosną koszty pracy po wejściu w życie tylko tych dwóch rozwiązań. Wzięła pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które w 2022 r. wyniosło 6654 zł i przeciętną liczbę dni pracy w miesiącu w 2023 roku (współczynnik urlopowy na 2023 rok) – 20,8 dni. Koszt jednego dnia pracy dla 1 pracownika rocznie wynosi 383 zł. Zakładając, że pracownik skorzysta z dwóch dni, a pracujących w gospodarce mamy 16 mln, to koszt ogólny wyniesie 6 miliardów 128 milionów.

Konfederacja Lewiatan apeluje o wydłużenie terminu wejścia w życie nowych przepisów do co najmniej czterech miesięcy (fot. Shutterstock)

Z kolei uwzględniając przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2022 r. – 6654 zł i 10 proc. ogółu pracujących spośród 16 mln, to koszt dodatkowej jednej przerwy (powyżej 9 godziny) wynosi 4,8 miliarda zł, co wynika z wyliczenia: koszt przy jednej dodatkowej przerwie 15-minutowej jednej osoby to 2 994 zł x 1,6 mln osób = 4,8 mld zł.

Przedsiębiorcy chcą więcej czasu na przygotowanie się do zmian

Konfederacja Lewiatan apeluje o wydłużenie terminu wejścia w życie nowych przepisów do co najmniej czterech miesięcy.

- To bardzo obszerna nowelizacja prawa pracy. W przypadku niektórych propozycji, wydaje się, iż zbyt dosłownie starano się oddać brzmienie przepisów dyrektyw, bez uwzględnienia specyfiki krajowych rozwiązań. Dlatego kluczową kwestią jest zagwarantowanie pracodawcom odpowiedniego okresu na przygotowanie się do stosowania nowych zapisów prawa pracy. Okres ten powinien wynosić co najmniej 4-miesiące - przekonuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Jak tłumaczy, wynika to z konieczności zmiany procedur, opracowania stosownej dokumentacji czy dostosowania systemów płacowych do nowych zasad rozliczania uprawnień rodzicielskich. Warto też pamiętać, że wdrożenie nowych przepisów może zbiec się w czasie z wprowadzeniem nowych procedur pracy zdalnej.

Wtóruje mu prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert ds. rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP), która również zwraca uwagę, że obradująca dzień przed posiedzeniem Sejmu sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny nie zajęła się wydłużeniem okresu wejścia w życie przepisów nowelizujących Kodeks pracy – mimo apelu pracodawców.

- Posłowie nie zainteresowali się tym, że kolejne zmiany w prawie pracy znowu obciążają finansowo pracodawców i utrudniają dostosowanie się do nowego stanu w zaledwie 21 dni po ogłoszeniu ustawy - precyzuje przedstawicielka FPP.

FPP podaje, że wprowadzenie w życie obydwu nowelizacji Kodeksu pracy (przyjęta już przez Sejm nowelizacja dotycząca pracy zdalnej i kontroli trzeźwości oraz nowelizacja, nad którą aktualnie trwają prace) będzie kosztowało pracodawców niemało. Według ich szacunków łączne obciążenie dla pracodawców z tego tytułu wyniesie rocznie ok. 11 miliardów złotych.

Co jeszcze wprowadza kolejna nowelizacja kodeksu pracy? Projekt przewiduje prawo do urlopu rodzicielskiego zarówno dla matki, jak i dla ojca. Rodzicom przysługiwać ma osobno po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, którym nie będą mogli się dzielić.

Nowelizacja da również możliwość skorzystania z bezpłatnego urlopu opiekuńczego (5 dni w roku kalendarzowym).

Zgodnie z projektem wprowadzone zostanie szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym pracy zdalnej oraz pracy w niepełnym wymiarze czasu. Rozszerzony zostanie też zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika. Chodzi np. o informację o prawie do szkoleń czy o długości płatnego urlopu. Będzie to dotyczyć także pracownika wysyłanego do pracy do państwa UE lub państwa trzeciego oraz pracownika delegowanego.

Wprowadzony zostanie zakaz zabraniania pracownikowi, co do zasady, jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Funkcjonować będzie także zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego tytułu.

