Pracownicy wracają do Polski na Święta. Co z kwarantanną?

Wraz ze zbliżającymi się świętami Bożego narodzenia rosną obawy Polaków pracujących zagranicą związane z powrotem do kraju w czasie pandemii. Straż Graniczna w ostatnich tygodniach zasypana jest pytaniami dotyczącymi obowiązku kwarantanny po przekroczeniu granicy. Których pracowników dotyczy 10-dniowa izolacja? Wyjaśniamy.

Autor:KDS

• 12 gru 2020 6:00





Tylko w listopadzie na numer infolinii Straży Granicznej wykonano prawie 11 tys. połączeń. (Fot. PTWP)

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że około 2,5 miliona Polaków pracuje za granicą. To osoby sklasyfikowane jako czasowo przebywające za granicą.

Jak co roku, również i teraz zaczynają powoli pakować walizki, by wrócić na święta do rodziny w Polsce.

Jednak poza pakowaniem, zajmują się też czymś innym. Starają się dodzwonić do Straży Granicznej. Szukają odpowiedzi na pytanie, czy po przekroczeniu granicy Polski będą musieli spędzić 10 dni w izolacji.

Grudzień od zawsze był miesiącem, w którym lotniska, dworce kolejowe czy autobusowe pękały w szwach. Polacy pracujący za granicą starali się wrócić do Polski, by w gronie rodzinnym spędzić święta. Nie inaczej jest w tym roku. Jednak w tym roku pojawia się problem - kwarantanna. Polacy wracający z zagranicy nie wiedzą, czy po przekroczeniu granicy będą musieli poddać się 10-dniowej izolacji.

- Tylko w listopadzie na numer infolinii Straży Granicznej odnotowaliśmy prawie 11 tys. połączeń, było to pytania od podróżnych dotyczące warunków wjazdu na teren Polski, a także zasad kierowania na kwarantannę po przekroczeniu granicy - informuje ppor. Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej.

Kto jest zwolniony z kwarantanny

Pytana o to, czy pracownicy wracający do domu na święta, będą musieli poczekać 10 dni, niż przywitają się osobiście z bliskimi, uspokaja.

- Obecnie wszyscy Polacy, przekraczający granicę polską są zwolnieni w naszym kraju z obowiązku odbywania obowiązkowej kwarantanny. Z obowiązkowej izolacji po przekroczeniu granicy zwolnieni też są cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Polski, albo pozostają pod stałą opieką obywateli Polski - informuje Anna Michalska.

Przepisy te dotyczą wszystkich Polaków, bez względu na to, czy na stałe pracują za granicą czy akurat wysłano ich na wyjazd służbowy. Różnicy nie stanowi także kraj, z którego wracają. Wszyscy są zwolnieni z odbycia 10-dniowej kwarantanny.

Takie same rozwiązania dotyczą wszystkich obywateli Unii Europejskiej, a także EOG (Europejski Obszar Gospodarczy - spoza UE są to: Islandia, Norwegia i Liechtenstein) lub Szwajcarii, oraz ich małżonków i dzieci. Dodajmy, że Wielka Brytania do końca 2020 roku traktowana jest jak członek UE.

Na liście wyjątków od kwarantanny znajdują się m.in. członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin. Z kwarantanny zwolnione są również osoby wykonujące za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze, realizowane w ramach projektów finansowych ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub środków państwowych instytucji kultury, których organizatorem jest ten minister. Kwarantannie nie muszą poddawać się również osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, jak też osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania go poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Warto pamiętać, że nie obowiązują też kontrole graniczne. Te zostały przywrócone tylko czasowo w okresie od 15 marca do 12 czerwca tego roku. Natomiast warto zwrócić uwagę na środek transportu, którym planujemy przekroczyć granicę. Bowiem cały czas obowiązuje zakaz lotów. Obecnie obowiązujące wytyczne mówią o tym, że do 31 grudnia obowiązuje zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry,Gruzji, Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Republiki Armenii, Republiki Kosowa, Republiki Macedonii Północnej, Republiki Serbii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork. W przypadku tych krajów możemy więc być skazani na podróż pociągiem lub samochodem czy promem. Wyjazd do pracy po świętach Inaczej wygląda sytuacja z powrotem po świętach do miejsca pracy. Bowiem wiele państw mając na uwadze rekordowe wzrosty zakażeń, jakie w ostatnim czasie odnotowywano w Polsce, wprowadziły obowiązkową kwarantannę dla naszych obywateli przyjeżdżających z Polski. Na taki krok zdecydowała się m.in. Wielka Brytania. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że obowiązek kwarantanny obejmuje podróżnych przybywających wszystkimi środkami transportu: drogą lotniczą, morską i pociągiem. Polacy mają obowiązek wypełnienia formularza Passenger Locator Form, w którym należy wskazać adres, pod którym będą odbywali samoizolację. Na liście osób zwolnionych z obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii znajdują się m.in. kierowcy zawodowi przewożący towary lub osoby w międzynarodowym transporcie kołowym, osoby przybywające w celu tranzytu do innego państwa, sezonowi pracownicy pracujący w branży rolniczej mający zapewnioną pracę na konkretnej farmie, zarejestrowani pracownicy służby zdrowia, jeśli przybywają, aby wykonywać obowiązki służbowe, niekoniecznie związane z koronawirusem. Z kolei w Niemczech muszą oni poddać się 10-dniowej kwarantannie. Zaś osoby podróżujące do Włoch muszą wykonać test na koronawirusa. Negatywny wynik uprawnia do wjazdu do kraju.

