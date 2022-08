Pracownicy wciąż skarżą się na to samo. Nie zmieniło się to od lat

KDS

Pracownicy coraz rzadziej zgłaszają swoje problemy do PIP. W ubiegłym roku do Inspekcji wpłynęło 45 200 skarg. To o 9 500 mniej niż w 2019 roku. W ubiegłym roku do urzędu wpłynęło 45,2 tys. skarg, w których skarżący wskazali ponad 82,6 tys. problemów (Fot. Shutterstock)

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała sprawozdanie ze swojej działalności w 2021 roku.

W ubiegłym roku do urzędu wpłynęło 45,2 tys. skarg, w których skarżący wskazali na ponad 82,6 tys. spraw.

Najczęściej zgłaszane problemy to brak wypłaty wynagrodzenia lub wypłacanie jej w niepełnej kwocie lub po terminie.

Z danych PIP wynika, że pracownicy coraz rzadziej zgłaszają problemy w miejscu pracy. W 2019 roku do inspekcji wpłynęło 54 720 skarg, rok później było to już 49 615. W 2021 roku wynik był rekordowo niski. Do PIP wpłynęło 45 200 skarg od pracowników i byłych pracowników.

Zmniejsza się też liczba problemów, o jakich mówią skarżący. W 2019 wskazali oni w sumie na 99 486 problemów do rozwiązania. W 2020 było to 87 290. W ubiegłym roku skarżący zgłosili już tylko 82 645 problemów do skontrolowania.

Grafika: sprawozdanie PIP

PIP zauważa, że w ostatnich latach zdecydowanie wzrósł odsetek pracowników zgłaszających skargi (z 26,2 proc. w 2019 r. do 38,6 proc. w 2021 r.), natomiast zmniejszył się odsetek byłych pracowników (z 33,1 proc. w 2019 r. do 21,9 proc. w 2021 r.).

Inspekcja podkreśla, że w ubiegłym roku, w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrosła liczba skarg uznanych za zasadne. Było to 32,7 proc., gdzie rok wcześniej zasadnych było jedynie 25,8 proc. zgłoszonych do PIP skarg.

Pieniądze - problem numer jeden

Ze sprawozdania PIP wynika, że w 2021 r. - podobnie jak w latach ubiegłych - najwięcej zagadnień poruszanych w skargach dotyczyło wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (28,8 tys.), jakie mieli otrzymywać pracownicy.

W tym zakresie najczęściej była mowa o niewypłacaniu lub nieterminowym wypłacaniu wynagrodzenia i zaniżaniu jego wysokości (41,2 proc. zasadnych) oraz o niewypłacaniu lub obniżaniu wynagrodzenia za pracę lub dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (31,7 proc. zasadnych).

Czytaj więcej: Oni muszą odebrać telefon od szefa nawet na urlopie Drugi temat dotyczył stosunku pracy (15,8 tys.). Tutaj skargi najczęściej odnosiły się do braku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę lub nieterminowej realizacji tego obowiązku (13,7 proc. zasadnych), a także niewydania świadectwa pracy lub robienia tego z opóźnieniem oraz kwestionowanie jego treści (46,4 proc. zasadnych). Zgłoszenia dotyczyły też zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę (20,2 proc. zasadnych). W dalszej kolejności podnoszono kwestie związane z czasem pracy (5,4 tys.), a także dotyczące szeroko rozumianych warunków pracy, przede wszystkim: przygotowania do pracy (3,8 tys.), pomieszczeń pracy, urządzeń higieniczno-sanitarnych, wentylacji, ogrzewania i oświetlenia (3,7 tys.). Ponad 4 tys. zgłoszonych zarzutów dotyczyło legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Grafika: sprawozdanie PIP PIP zauważa, że w ubiegłym roku stosunkowo mała liczba zgłoszeń dotyczyła naruszania przepisów dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem - 241, organizacji bezpiecznej pracy - 307 oraz urządzeń i instalacji energetycznych - 324. Czytaj więcej: Firmy wciąż zatrudniają na czarno. Nowe przepisy nie pomogły Warto podkreślić, że nowym zagadnieniem, które pojawiło się w treści skarg były zarzuty związane z realizacją przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Grafika: sprawozdanie PIP W większości przypadków naruszenia polegały na niedostosowaniu warunków pracy do sytuacji epidemiologicznej oraz niezapewnieniu środków ochrony, takich jak maseczki czy płyny do dezynfekcji. Patrząc z kolei na branże, w których zgłaszano najwięcej skarg, to prym wiodą - niezmiennie od lat - handel i naprawa, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa. Odzyskane blisko 15,3 mln zł zaległych wynagrodzeń W związku ze złożonymi skargami inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 22,7 tys. kontroli, co stanowiło ponad 40 proc. wszystkich przeprowadzonych kontroli w 2021 r. Co wykazały? Inspektorzy potwierdzili zasadność 32,7 proc. podniesionych zarzutów, 31,4 proc. z nich uznali za bezzasadne. Nie byli w stanie - za pomocą dostępnych im narzędzi - zweryfikować 35 proc. zarzutów zawartych w skargach. Czytaj więcej: Uwaga na kontrole. Inspekcja Pracy zyskała nowe uprawnienia W efekcie kontroli inspektorzy skierowali do pracodawców 9 037 decyzji, 21 532 wniosków w wystąpieniach, wydali 2 552 polecenia, nałożyli 3 242 mandaty karne na kwotę 3,9 mln zł, skierowali 221 wniosków o ukaranie do sądu, skierowali 41 zawiadomień prokuratury, wobec 2 279 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego, czyli pouczyli czy wydali ostrzeżenie. Jak to przełożyło się na sytuację pracowników? PIP podaje, że w przypadku skarg dotyczących problemów z wynagrodzeniem, inspektorzy wyegzekwowali blisko 15,3 mln zł na rzecz skarżących.

