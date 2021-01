Pracownicy ochrony włączeni do II etapu szczepień? Jest apel do ministra zdrowia

Business Centre Club razem z Polskim Związkiem Pracodawców Ochrona skierował apel do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o ujęcie pracowników ochrony w II etapie narodowego programu szczepień przeciw COVID-19.

Narodowy program szczepień wystartował 27 grudnia. (Fot. Shutterstock)

Narodowy program szczepień ruszył 27 grudnia. Pierwszą osobą w Polsce, która przyjęła szczepionkę była Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie.

Zgodnie z harmonogramem szczepień w II etapie szczepione będą osoby zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

To pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Zdaniem przedsiębiorców tę listę należy rozszerzyć.

W piśmie skierowanym do ministra zdrowia, pracodawcy podkreślają, że pracownicy ochrony osób i mienia to grupa zaangażowana w wykonywanie zadań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań i integralności przedsiębiorstw, w tym infrastruktury krytycznej, w celu zapobiegania potencjalnym zagrożeniom oraz ryzykom.

- Nie tylko podejmują czynności mające na celu ograniczenie i neutralizację skutków pojawiających się zagrożeń, ale zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie takich obiektów jak sądy, szpitale, szkoły, banki, budynki administracji publicznej czy przedsiębiorstwa zaopatrujące w żywność, energię, surowce energetyczne, paliwa - podkreślają przedsiębiorcy.

Zaznaczają też, że ta grupa zawodowa jest wyeksponowana na częste i bezpośrednie kontakty społeczne. Nieraz są na pierwszej linii we wstępnej weryfikacji parametrów zdrowotnych pracowników, interesantów, pacjentów lub klientów przedsiębiorstw - dokonują pomiaru temperatury, zbierają ankiety medyczne, zapobiegają rozprzestrzenianiu się choroby poprzez dbanie o dystans społeczny i dezynfekcję.

Narodowy program szczepień - harmonogram

Warto przypomnieć, że w etapie 0, który ruszył 27 grudnia 2020 szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym również w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Etap I szczepień obejmuje pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe (Żołnierze Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR i GOPR, którzy biorą udział w działaniach przeciwpandemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe) oraz nauczycieli. Czytaj więcej: Szczepienia przeciwko COVID-19. Pracownicy boją się zwolnień Etap II skierowany jest do osób w wieku poniżej 60 lat, które cierpią na choroby przewlekłe zwiększające ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 lub które znajdują się w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego częstych lub ciągłych kontaktów z placówkami ochrony zdrowia. Zaszczepić się będą mogły również osoby, które bezpośrednio zapewniają funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone są na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne. To wspominani wcześniej m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego. Należą do nich również urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Ostatni III etap dotyczy każdej osoby powyżej 18. roku życia, która nie kwalifikuje się do żadnego z powyższych etapów.

