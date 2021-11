Pracownicy nie stosują się do zasad panujących w firmie. Oto skuteczne rozwiązania

Zdarza się, że pracownicy nie przestrzegają zasad, jakie panują w danej firmie. Jak wtedy postępować z niezdyscyplinowanym pracownikiem?

Jak mówi Marta Korolczuk, trener i konsultant Lee Hecht Harrison Polska, ludzie sami się zdyscyplinują, jeśli zobaczą i odczują korzyści z odpowiedniego działania. Rolą szefa jest ich w tym wesprzeć, pokazując pożądane efekty ich pracy i ćwicząc z nimi skuteczne narzędzia.

- Współczesny, skuteczny menedżer nie jest „poganiaczem mułów", ale mistrzem i partnerem w rozwoju zawodowym pracowników. Jeśli ostatecznie trzeba zastosować karę, często wystarczy sama jej zapowiedź i odkrycie swoich emocji związanych z koniecznością sięgnięcia po nią. Zawsze daję innym szansę na poprawę, a większość pracowników z niej korzysta. Dzięki temu nie muszę stosować nagan ani nawet mieć ich w repertuarze narzędzi dyscyplinujących - komentuje Marta Korolczuk.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sprawa komplikuje się, gdy sytuacja notorycznie się powtarza albo gdy zachowanie pracownika może wpływać negatywnie na pracę i bezpieczeństwo innych. Wówczas pracodawca może udzielić mu nagany. Powinien jednak rozważnie używać tego narzędzia.

- Nagana, jak każdy inny rodzaj kary, może być skuteczna tylko wtedy, gdy chcemy natychmiast przerwać jakieś groźne działanie. Zakłada więc warunki, w których nie ma czasu na naukę innego zachowania, a skutki kontynuacji tego działania będą nieodwracalne i bardzo szkodliwe. W sytuacjach zawodowych nagana może być wynikiem uporczywego i rozmyślnego działania na szkodę innych czy firmy. Nie warto jej stosować w procesie uczenia się czy naprawy błędów, bo nie motywuje do zmiany i szukania alternatyw. Najczęściej powoduje za to pogorszenie relacji z pracownikiem i utratę zaufania do szefa - mówi Marta Korolczuk.

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może skorzystać z dwóch kar porządkowych - upomnienia i nagany.

- To, co je odróżnia, to stopień udzielonej kary, a konkretnie przyjmuje się, że kara upomnienia jest udzielana za lżejsze przewinienia - podkreśla Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy.

W praktyce pracodawcy mogą zastosować powyższe kary m.in. za spóźnianie się pracownika do pracy, wykonywanie w czasie pracy czynności niezwiązanych z jego obowiązkami, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub - co gorsze - spożywanie alkoholu w miejscu pracy, niewłaściwe zachowanie się pracownika w stosunku do przełożonych, podwładnych lub współpracowników, jak również nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w firmie.

- Kodeks pracy szczegółowo reguluje, kiedy pracodawca może udzielić kary porządkowej. Wskazane przypadki stanowią zamknięty katalog możliwości udzielenia kary porządkowej. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest udzielenie kary na skutek nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy - wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Na pracownika może też zostać nałożona kara pieniężna. Za co? Za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Jak podkreśla Malwina Stasiewicz, za jedno przekroczenie, np. za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, kara może wynieść maksymalnie jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a łącznie - 1/10 ustalonego wynagrodzenia.

- Co ważne, środki z kar pieniężnych nie stanowią środków pozostawionych do swobodnej dyspozycji pracodawcy. Ustawodawca zobowiązuje do przeznaczenia ich na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy - dodaje Stasiewicz.

Co jeśli jednak pracodawca kilkakrotnie udzielił nagany pracownikowi, np. za nieusprawiedliwione nieobecności, a on nadal nie przychodzi do pracy. Czy może go zwolnić?

- Podstawowym obowiązkiem pracownika jest dbanie o dobro zakładu pracy. Pracodawca z kolei ma za zadanie organizowanie czasu pracy w taki sposób, aby zapewnić ciągłość zakładu pracy. W momencie, kiedy pracownik ma nieusprawiedliwione nieobecności, dezorganizuje on pracę zakładu pracy. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo rozwiązać stosunek pracy - komentuje Malwina Stasiewicz.

Na pracownika może zostać nałożona kara pieniężna za nieprzestrzeganie przepisów BHP (Fot. Shutterstock)

Nagana - krok po kroku

Udzielając nagany, pracodawca musi pamiętać o zachowaniu wymogów formalnych. Ich naruszenie może skutkować uchyleniem kary porządkowej przez sąd pracy. Ponadto każdorazowo przed nałożeniem kary porządkowej pracownik musi zostać wysłuchany.

- Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek poznania wersji wydarzeń pracownika, przyczyn podjęcia działania lub przeciwnie - zaniechania, podstaw podjętej decyzji. Dopiero po wysłuchaniu pracownika można udzielić mu kary porządkowej. Rekomenduję, aby nie zostawiać wysłuchania pracownika na ostatnią chwilę. Wysłuchanie bowiem nie może być traktowane jako czynność pro forma, ale pracodawca winien mieć wolę faktycznego wysłuchania pracownika i jego wersji wydarzeń. To wysłuchanie stanowi podstawę procesu decyzyjnego pracodawcy w zakresie udzielenia kary porządkowej - komentuje Malwina Stasiewicz.

Dodatkowo, pracodawca nie ma możliwości swobodnego decydowania w zakresie terminu udzielenia kary porządkowej. Według przepisów można ją zastosować wyłącznie do dwóch tygodni od daty otrzymania wiadomości o naruszeniu i do trzech miesięcy od daty dopuszczenia się naruszenia przez pracownika.

- W sytuacji, kiedy pracownika nie ma w miejscu pracy, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a w przypadku gdy się rozpoczął - ulega zawieszeniu do momentu stawienia się pracownika do pracy - wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Ważne jest jednak, że nieobecność pracownika nie ma wpływu na trzymiesięczny termin. Oznacza to, że jeżeli nieobecność pracownika będzie na tyle długa, że miną trzy miesiące od naruszenia przepisów, pracodawca nie będzie miał możliwości udzielenia nagany.

Co ważne, kara porządkowa przedawnia się po roku nienagannej pracy. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego uznania kary za niebyłą w kilku przypadkach: z inicjatywy pracodawcy, na wniosek reprezentującego pracownika związku zawodowego, a także w przypadku uwzględnienia przez pracodawcę sprzeciwu od kary porządkowej. Również sąd pracy może wydać orzeczenie o uchyleniu kary porządkowej.

Pracodawca może udzielić kary porządkowej za spożywanie alkoholu w miejscu pracy (Fot. Shutterstock)

Pracownik może się odwołać

Warto także podkreślić, że pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od kary porządkowej. W pierwszej kolejności pracownik wnosi sprzeciw bezpośrednio do pracodawcy.

- Na wniesienie sprzeciwu pracownik ma 7 dni od daty udzielenia mu kary porządkowej. Następnie pracodawca w ciągu 14 dni ma czas na nieuwzględnienie sprzeciwu. W przypadku, gdy we wskazanym terminie pracodawca nie podejmie żadnych czynności, sprzeciw uznaje się za uwzględniony, a karę porządkową za niebyłą - wyjaśnia Malwina Stasiewicz.

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy pracownika reprezentuje związek zawodowy, pracodawca ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem w zakresie sprzeciwu.

- W przypadku, gdy pracodawca odrzuci sprzeciw, pracownik może odwołać się od udzielonej kary porządkowej do sądu pracy, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu sprzeciwu - dodaje Stasiewicz.

Warto również dodać, że wpis o naganie nie pojawi się w świadectwie pracy.

- Na świadectwie pracy znajdują się wyłącznie elementy wynikające bezpośrednio z rozporządzenia. Pracodawca nie ma możliwości umieszczania na tym dokumencie informacji odmiennych - wyjaśnia Stasiewicz.