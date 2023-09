Pracownicy nie potrzebują kolejnej instytucji. "Rozszerzanie biurokracji"

Posłowie Lewicy chcą utworzyć instytucję Rzecznika Praw Pracowniczych, który miałby zająć się ochroną wolności i praw pracowników.

Zdaniem pracodawców powoływanie kolejnej instytucji o podobnych zadaniach jak Państwowa Inspekcja Pracy czy związki zawodowe nie jest dobrym pomysłem. Z kolei dodatkowe środki lepiej byłoby przeznaczyć na wzmocnienie PIP.

Związkowcy podkreślają z kolei, że pracownicy mają już rzecznika – są nim związki zawodowe. Warto więc skupić się na tym, jak naprawić obecny system i jeszcze bardziej wzmocnić ochronę pracowników.

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy w sprawie utworzenia stanowiska Rzecznika Praw Pracowniczych (złożyli go posłowie Lewicy), który miałby zająć się ochroną wolności i praw pracowników.

Rzecznik Praw Pracowniczych, czyli ochrona wolności i praw pracowniczych

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, do jego zadań będzie należała ochrona wolności, praw i interesów osób wykonujących pracę zależną, bez względu na podstawę ich zatrudnienia, w tym w szczególności zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, stosunków administracyjnoprawnych oraz stosunków cywilnoprawnych.

„Rzecznik Praw Pracowniczych stoi w szczególności na straży wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, prawa do minimalnego wynagrodzenia za pracę, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawa do wypoczynku, prawa do zabezpieczenia społecznego, a także wolności od dyskryminacji oraz równości kobiet i mężczyzn – w zakresie, w jakim przysługują one osobom wykonującym pracę zależną oraz są związane z jej wykonywaniem”. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Pracowniczych, art. 2 (2)

- W pracy spędzamy 1/3 życia. Chcemy, żeby to była praca godna. Chcemy, żeby poza PIP istniała jeszcze instytucja, która będzie wspierać pracowników w ich walce o godną pracę. Dlatego apelujemy o powołanie Rzecznika ds. Praw Pracowniczych – mówił podczas konferencji w Poznaniu Łukasz Garczewski z Partii Razem.

- Rzecznik ds. Praw Pracowniczych będzie instytucją z zyskiem nie tylko dla pracowników, ale i dla przedsiębiorców – jego istnienie stworzy lepszy rynek pracy w Poznaniu – dodał.

Pracodawcy sceptyczni wobec pomysłu. "Rozszerzanie biurokracji nie jest dobrym pomysłem"

Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert Pracodawców RP ds. prawa pracy, uważa, że powoływanie kolejnej instytucji o podobnych zadaniach jak Państwowa Inspekcja Pracy czy związki zawodowe nie jest dobrym pomysłem. Zwraca także uwagę na koszty powołania nowej jednostki, zatrudnienia obsługi kadrowej i administracyjnej, a także całej logistyki technicznej związanej z funkcjonowaniem nowego urzędu.

- Rozszerzanie biurokracji nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza że z pewnością rodziłaby ona nowe obowiązki po stronie pracodawców, a po stronie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę spowodowałaby chaos organizacyjny – mówi Katarzyna Siemienkiewicz.

Katarzyna Siemienkiewicz zwraca uwagę, że uprawnieniem rzecznika miałaby być m.in. ochrona konstytucyjnych uprawnień pracowników, w tym wolności zrzeszania się w związki zawodowe i prawa do zabezpieczenia społecznego. Ponadto rzecznik mógłby opiniować projekty aktów prawnych w zakresie zatrudnienia, współpracować z partnerami społecznymi i prowadzić poradnictwo w sprawach wolności i praw osób wykonujących pracę zależną.

Z lektury projektu wynika też, że organ ten ma zostać powołany do ochrony praw osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę, w szczególności tzw. samozatrudnionych. W projekcie te osoby i pracownicy są definiowani jako „wykonujący pracę zależną.”

- Wymienione wyżej zadania realizują już związki zawodowe, a PIP świadczy przecież usługi darmowych porad prawnych. Ponadto Inspekcja nazywana jest potocznie „policją pracy”, która realizuje wiele zadań z obszaru ochronnej funkcji prawa pracy. Tym bardziej niezrozumiałe jest powołanie rzecznika z uwagi na nowelizację ustawy o związkach zawodowych, która umożliwiła wszystkim zatrudnionym zrzeszanie się w organizacje związkowe i ochronę ich interesów – ocenia Katarzyna Siemienkiewicz.

Siemienkiewicz podkreśla też, że pracownicy mają zagwarantowanych wiele możliwości ochrony swych praw, które realizują różne organy administracji publicznej i związki zawodowe. Instytucja rzecznika miałaby w zasadzie rozszerzać te możliwości na osoby zatrudnione poza stosunkiem pracy.

- Pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych znajdują się w innym reżimie prawnym niż pracownicy, więc ta inicjatywa ustawodawcza jest kolejną próbą zrównywania praw pracowniczych z tymi, które wynikają z innych podstaw zatrudnienia – dodaje Siemiekiewicz.

Wzmocnienie i wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy. Na tym należy się skupić

W podobnym tonie wypowiada się adwokat Joanna Torbé-Jacko, ekspert Business Centre Club ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że pomysł powołania Rzecznika Praw Pracowniczych miałby rację bytu, gdyby była to instytucja z nowymi kompetencjami. Tymczasem obecna propozycja zasadniczo zmierza do zdublowania kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.

- Jeżeli istnieją środki finansowe na powołanie kolejnego urzędu, to należałoby je przeznaczyć na wzmocnienie i wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy. Czarny rynek zatrudnienia rozrasta się w tej chwili w sposób zastraszająco szybki. Żeby go ograniczyć, potrzebne są dwa rodzaje działań. Po pierwsze należy odciążyć pracodawców, ponieważ jest to istotny element powiększania się czarnego zatrudnienia. Pracodawcy nie unoszą dziś wszystkich zobowiązań finansowych i administracyjnych, którymi zostali dociążeni – mówi Joanna Torbé-Jacko.

- Po drugie należy zabezpieczyć znaczne środki finansowe dla Państwowej Inspekcji Pracy tak, aby umożliwić jej realizację zadań, w tym doskonalenie zawodowe, zwiększenie liczby inspektorów i ich wynagrodzenia, narzędzi pracy. Tytułem przykładu należy wskazać, że przychodzący dziś na kontrolę inspektor często napotyka barierę językową i ma nawet trudność z przesłuchaniem pracownika. Nie ma możliwości ani środków na korzystanie z pomocy tłumacza. Jeżeli zatem istnieją jakiekolwiek środki finansowe, to należy je spożytkować na wzmacnianie, unowocześnienie i wyposażenie tego urzędu, a nie powoływanie następnego – dodaje.

Trudności Państwowej Inspekcji Pracy według Joanny Torbé-Jacko wynikają głównie z braku ustawowych narzędzi i dostatecznych środków, aby je rozwijać. Jej zdaniem należałoby również stworzyć propozycje legislacyjne rozszerzające kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie prowadzenia postępowania kontrolnego oraz zaostrzyć sankcje za nielegalne praktyki stosowane przez nieuczciwe firmy.

- Obecna odpowiedzialność wykroczeniowa w przypadku ciężkich naruszeń to na pewno zbyt mało. Projekt ustawy złożony przez grupę posłów Lewicy jest wyrazem niezrozumienia, czego potrzebuje dzisiaj rynek pracy i jak w rzeczywistości on wygląda – mówi Joanna Torbé-Jacko.

Katarzyna Siemiekiwicz zwraca uwagę, że o wzmocnieniu PIP mówi już dawno sama instytucja, a także organizacje pracodawców. Ponadto w jej opinii inspekcja pracy od dłuższego czasu otrzymuje wiele nowych uprawnień, a w parze z tym nie idą zwiększone środki finansowe czy większa liczba etatów.

- Należy wzmacniać instytucje już powołane, mające długotrwałą tradycję i doświadczenie, a nie mnożyć rozwiązania kosztochłonne, które mają mieć podobne uprawnienia do już istniejących – dodaje Siemienkiewicz.

Głosem pracowników są związki zawodowe. To one dbają o interesy zatrudnionych

Zwolennikiem utworzenia stanowiska Rzecznika Praw Pracowniczych nie jest również wiceprzewodniczący OPZZ Błażej Mądrzycki. Jego zdaniem należy wzmacniać ochronę pracowników, ale nie w zaproponowany sposób. Jak dodaje, ochroną praw pracowniczych w Polsce zajmują się związki zawodowe, a także odpowiednia instytucja merytoryczna z uprawnieniami międzynarodowymi – Państwowa Inspekcja Pracy.

- Tworzenie trzeciej opcji nie jest zrozumiałym rozwiązaniem. Lepszym byłoby umocnienie uprawnień PIP. Wielokrotnie współpracowałem z inspektorami pracy i mam bardzo dobre doświadczenia w tym zakresie. Są to kompetentni eksperci, a współpraca w większości przypadków jest bardzo dobra. Nie rozumiem więc pomysłu powołania Rzecznika Praw Pracowniczych – ocenia Błażej Mądrzycki.

- Wiem, że mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka czy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw – organy te stoją na straży i chronią interesy poszczególnych grup. Natomiast tak jak wskazałem wcześniej, prawa pracownicze chroni PIP i związki zawodowe. Dialog społeczny na całym świecie, a w szczególności w Europie, jest bardzo ważny i niezwykle ceniony, a jego najistotniejszym partnerem są właśnie związki zawodowe. O to musimy zadbać także w Polsce – dodaje związkowiec.

Również Grzegorz Sikora, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Forum Związków Zawodowych, uważa, że powinniśmy się skupić na tworzeniu rozwiązań, które gwarantują sprawczość.

- Autorzy projektu w uzasadnieniu powołują się na funkcjonujące już instytucje – Rzecznika Praw Dziecka czy Rzecznika Praw Pacjenta. Warto jednak zwrócić uwagę, że pracownicy mają już swojego rzecznika – są nim związki zawodowe. To one dbają o interesy zatrudnionych. Mamy Radę Dialogu Społecznego, w której należy przywrócić standardy dotyczące wpływu organizacji reprezentatywnych na procesy decyzyjne, równie te dotyczące ochrony praw pracowniczych. Mamy Państwową Inspekcję Pracy, która wymaga dofinansowania i zmian pozwalających na zwiększenie efektywności działania. Zamiast tworzyć nowe instytucje, musimy zastanowić się, jak naprawić obecny system, by był jeszcze bardziej skuteczny, a prawa prawników były przestrzegane – komentuje Grzegorz Sikora.

- Cieszy jednak fakt, że Lewica w ogóle pomyślała o rozwiązaniu, które jest zaadresowane do pracownic i pracowników – dodaje.

