Pracownicy na umowach zleceniach są dyskryminowani, mimo że płacą składki

Grupa posłów Konfederacji zwróciła uwagę na różnice w uprawnieniach osób pracujących na etacie i śmieciówce. Ich zdaniem jeśli chodzi o prawa emerytalne, to osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia są dyskryminowane w stosunku do etatowców. Pytają resort pracy, czy planuje coś z tym zrobić.

- Interpelacja powstała na wniosek biura księgowego, z którym współpracuję, i które zwróciło mi uwagę, że jeżeli chodzi o staż pracy wymagany do uzyskania emerytury, te dwie formy zatrudnienia są nierówne. Pracownicy biura zapytali mnie, z czego wynika to nierówne traktowanie, a ja postanowiłem w tej sprawie napisać do resortu pracy - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Krystian Kamiński, poseł Konfederacji, który złożył interpelację.

- W hipotetycznej sytuacji zatrudnienia dwóch osób u tego samego pracodawcy, które wykonują podobne zadania i otrzymują takie same pieniądze, po 10 latach pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie miał zaliczone 10 lat składkowych, a ten na podstawie umowy zlecenia zero lat pomimo opłacania takiej samej składki emerytalnej. Taka sytuacja wydaje się złamaniem konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej - wskazują na problem w interpelacji.

Ich zdaniem w obecnie obowiązującym systemie prawnym mamy do czynienia z dużą dyskryminacją osób zatrudnianych na podstawie umowy zlecenia w porównaniu z tymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, jeżeli chodzi o system składek emerytalnych i prawo do emerytury (staż emerytalny).

Jego zdaniem nie ma żadnego logicznego uzasadnienia dlaczego osoba pracująca na umowę zlecenie nie ma liczonego stażu.

- Nie przemawia do mnie to, że jest to po prostu inna forma umowy, która nie oferuje takich uprawnień, jak umowa o pracę. Chcę poznać stanowisko resortu, dowiedzieć się czy widzą ten problem, a może nie wiedzą o jego istnieniu. Kiedy otrzymam odpowiedź z ministerstwa, będziemy zastanawiać się, co z tym dalej zrobić - dodaje.

Z danych GUS wynika, że w 2020 r. liczba osób pracujących na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy wyniosła ok. 0,9 mln osób. Względem 2019 r. było to mniej o ok. ¼.

