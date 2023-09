Pracownicy mogą sporo stracić. Blisko połowa nie zna nowych przepisów

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 7 kwietnia 2023 r., wprowadziła regulacje dotyczące pracy zdalnej. Nowe przepisy spowodowały, że może ona być wykonywana w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Pracodawca ma obowiązek wyposażyć go w niezbędny sprzęt do świadczenia pracy na odległość, a także zrekompensować koszty zużycia energii elektrycznej oraz internetu.

Źródło: Badanie ClickMeeting

Równocześnie 44 proc. ankietowanych nie zostało poinformowanych o nowych przepisach, 36 proc. dowiedziało się o nich od pracodawcy, a co piąty badany nie jest pewny, czy otrzymał informacje na ten temat.

Z kolei 55 proc. uważa, że w ich firmie wprowadzono zmiany wynikające z ustawy, a 45 proc. odpowiedziało, że w ich przedsiębiorstwie one nie nastąpiły.

- Pracodawca, który wprowadza u siebie pracę zdalną, w tym hybrydową, ma prawny obowiązek przekazania informacji m.in. na temat zasad jej wykonywania. W sytuacji wdrażania w życie nowych regulacji prawnych warto prowadzić w firmach programy informacyjne – podpowiada Anna Zielińska z ClickMeeting.

- Relacja na linii pracownik – pracodawca powinna polegać na zaangażowaniu w odpowiednią komunikację wewnętrzną. W praktyce zamiast przepisywać do regulaminów wewnętrznych firmy treści przepisów prawnych, dobrym rozwiązaniem jest stosowanie krótkich i zwięzłych zdań napisanych w języku bardziej przystępnym dla pracowników. Warto przeprowadzać krótkie szkolenia z wprowadzanych zmian, a także tworzyć zbiory często zadawanych pytań, czyli tzw. FAQ. Takie działania pozwolą na uniknięcie ewentualnych nieporozumień i wzmocnią relację pracownika z firmą, a co najważniejsze, pomogą zbudować wzajemne zaufanie – dodaje Zielińska.

Benefity od pracodawców? Co 8. pracownik dostał dodatkowe wynagrodzenie za pracę zdalną

Respondenci zostali również zapytani o to, czy ustawa spowodowała zmiany w ich miejscach pracy. W tym przypadku 66 proc. ankietowanych nie zauważyło, aby one nastąpiły. Natomiast blisko co czwarty pracownik (24 proc.) otrzymał możliwość pracy w systemie hybrydowym. Jednocześnie 12 proc. uzyskało dodatkowe wynagrodzenie za pracę zdalną.

Część badanych osób zostało zobowiązanych przez pracodawcę do określenia dokładnego miejsca świadczenia pracy na odległość (12 proc.), a kolejne (10 proc.) dostały sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.

Źródło: Badanie ClickMeeting

Jednocześnie ankietowani zostali zapytani o to, czy chcieliby, aby w ich firmach wdrożono zmiany dotyczące pracy zdalnej. 30 proc. respondentów nie jest zainteresowanych nowymi rozwiązaniami, 29 proc. nie jest pewnych, a 22 proc. oczekuje zmian w ich przedsiębiorstwie. Z kolei 19 proc. uważa, że ich pracodawca wprowadził już regulacje wynikające z ustawy.

Pracownicy nie wiedzą, jakie zmiany w prawie weszły w życie w kontekście work-life balance

Warto przypomnieć, że pracownicy nie znają także przepisów dotyczących work-life balance. Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., wprowadziła m.in. bezpłatny urlop opiekuńczy, wydłużenie urlopu rodzicielskiego oraz dała możliwość zwolnienia od wykonywanych obowiązków z powodu siły wyższej.

Z badania ClickMeeting wynika, że prawie 3/4 Polaków nie wie, na czym polegają tegoroczne zmiany w prawie w zakresie work-life balance. 42 proc. badanych nie jest pewnych, czy firma, w której pracują, wprowadziła zmiany związane z ustawą work-life balance. Jednocześnie 40 proc. deklaruje, że ich pracodawca w ogóle nie wprowadził nowych rozwiązań.

Równocześnie 11 proc. badanych podkreśliło, że już wcześniej w ich miejscu pracy dbano o dobre praktyki w tym zakresie. Natomiast 8 proc. twierdzi, że w ich przedsiębiorstwach są obecnie większe możliwości w temacie równowagi między życiem prywatnym a pracą.

Badani, którzy zauważyli, że ich pracodawca wprowadził rozwiązania w kierunku work-life balance, wskazali, że były to nowe rodzaje urlopu wynikające z ustawy – opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym oraz urlop z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin (16 proc.). Część z ankietowanych zyskała dodatkowe przerwy w pracy (9 proc.), elastyczne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, co pozwala im na dostosowanie grafiku do swoich potrzeb (7 proc.). Ponadto respondenci otrzymali możliwość pracy u innego pracodawcy (7 proc.) oraz informacje o wolnych stanowiskach i możliwościach awansu w firmie (5 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl