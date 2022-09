Pracownicy mają poważny powód do skarg. Najgorzej jest w handlu

jk

Od czerwca do końca sierpnia do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom dotarło blisko 200 skarg i wiadomości. Na co skarżyli się pracownicy? Handel cierpi na poważne braki kadrowe (Fot. Shutterstock)

Miniony sezon był więc zdecydowanie spokojniejszy niż ubiegłoroczny, gdy ze względu na trwającą pandemię i czas akcji szczepień skrzynka zasypywana była wiadomościami.

W tym roku dominowały sprawy sektora handlowego i gastronomicznego. Pojawiały się także pojedyncze wiadomości dotyczące zaległości finansowych, zrywanych umów czy problemów wynikających z relacji pracownik-pracodawca i pracownik-klient.

Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom ocenia, ze miniony sezon był zdecydowanie spokojniejszy niż ubiegłoroczny. Nie oznacza to jednak, że nie pojawiały się skargi ze strony pracowników.

Problemy w handlu

- Pracownicy handlu byli grupą zawodową, która pisała do nas najczęściej. Podobnie jak rok temu zdarzały się skargi na konieczność pracy ponad ustalone godziny. Taka sytuacja miała miejsce najczęściej w kurortach nadmorskich. W niektórych dyskontach pracownice zostawały w pracy do 4 rano, a następnego dnia stawiały się znowu do pracy na godzinę 14:00 – mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

- Handel cierpi na poważne braki kadrowe, których nie są w stanie wypełnić ani osoby z Ukrainy ani kasy samoobsługowe. Pracownicy skarżyli także na to, że są źle traktowani przez klientów, muszą pracować w niedzielę czy na to, że przerzuca się ich „ze sklepu do sklepu” nawet jeżeli są one oddalone od siebie kilkanaście kilometrów - dodaje.

Braki kadrowe na stacjach benzynowych

Pojawiało się sporo skarg od pracowników stacji benzynowych.

- Tutaj zauważamy nowy trend. Stacje dywersyfikują swoje działanie, a jednocześnie nie przystosowują się do tych zmian kadrowo. Efekt jest taki, że na stacji pracują jednocześnie dwie osoby i muszą zająć się porządkiem na stacji, obsługą tankującym, robieniem zapiekanek i hot-dogów oraz wydawaniem paczek i przesyłek pocztowych. Skargi dotyczą zarówno tego „multitaskingu” jak i tego, że dochodzi z tego tytułu do awantur i pretensji klientów – mówi Małgorzata Marczulewska.

Wiadomości dotyczące braku umów czy braku wypłat dla pracowników sezonowych były incydentalne i zazwyczaj po interwencji stowarzyszenia szybko udawało się załatwić problem. Skargi ze strony Ukraińców Więcej skarg od osób z Ukrainy i spor wiadomości od przedsiębiorców nadodrzańskich

Stowarzyszenie zwraca uwagę na jeszcze dwie tendencje, które można potraktować jako tematy, które mogą martwić. - Mieliśmy sporo zgłoszeń od osób z Ukrainy. Wcześniej to były zgłoszenia incydentalne. Tutaj problemem było np. podpisywanie umów z pracownikami sezonowymi. Zdarzały się także przypadki zaniżania wynagrodzeń poniżej stawkę płacy minimalnej czy niski standard zakwaterowania podczas pracy sezonowej. Pracodawcy często wykorzystują niewiedzę osób z Ukrainy, które są uchodźcami wojennymi. Takie osoby chcą podjąć pracę i podczas jej rozpoczęcia nie zwracają uwagi na to, czy ktoś podpisuje z nimi umowę. Jedna z sytuacji z tego sezonu dotyczyła tego, że pracownica sklepu pracowała codziennie od 10 do 22, gdy zaczęła dopytywać dlaczego pracuje codziennie usłyszała, że „tak jest w umowie”, a żadna umowa… nie była podpisana – mówi Prezes Małgorzata Marczulewska. Do stowarzyszenia docierały wiadomości od pracowników sektora turystycznego i gastronomicznego znad Odry (Fot. PAP/Marcin Bielecki) Kryzys odrzański W sierpniu do stowarzyszenia docierały także wiadomości od pracowników sektora turystycznego i gastronomicznego znad Odry. Czytaj też: Z dnia na dzień przestali zarabiać. "To nas pozamiatało. Jestem załamany" - Kryzys ekologiczny mocno odbił się na firmach nadodrzańskich. Zostały one często z dnia na dzień zmuszone do przerwania pracy. Otrzymywaliśmy informacje o tym, że umowy zawierane np. do końca września były wypowiadane już w połowie sierpnia. Dotyczyło to głównie firm turystycznych oraz sektora gastronomicznego. Takich skarg było kilka – dodaje Małgorzata Marczulewska. Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów

