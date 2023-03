Pracownicy mają coraz mniej czasu na ważną decyzję. Od niej zależy wysokość pensji

Pracownik, który nie chce dokonywać wpłat do PPK, musi ponownie zrezygnować z udziału w programie, składając stosowną deklarację. Należy to zrobić do 1 kwietnia 2023 r.

Do 28 lutego pracodawca miał obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklarację o rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK. To również był ostatni dzień obowiązywania złożonych wcześniej przez pracowników deklaracji o rezygnacji.

W PPK obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza on, że pracownicy w wieku 18-55 lat są zapisywane do programu automatycznie. Jest on wznawiamy przez firmy co cztery lata. Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do PPK.

Autozapis nie obejmuje osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia (mogą przystąpić do PPK na własny wniosek) oraz osób, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat (nie mogą być uczestnikami programu).

Pracownik, który nie chce dokonywać wpłat do PPK, musi ponownie złożyć deklarację o rezygnacji. Należy to zrobić do 1 kwietnia 2023 r. Deklaracja złożona w 2023 r. będzie skuteczna do 2027 r., czyli terminu przeprowadzenia kolejnego autozapisu.

Co ważne, deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można w każdej chwili odwołać. Należy złożyć wniosek o dokonywanie wpłat do PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli jak oszczędzać na emeryturę?