Pracownicy, których nie można zwolnić. Lista osób pod ochroną jest coraz dłuższa

Zgodnie z nowymi przepisami firma będzie mogła zwolnić małżonka żołnierza tylko i wyłącznie z winy pracownika albo w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Ustawa o obronie ojczyzny ma zwiększyć budżet na obronność, a także liczebność Wojska Polskiego. Jej celem jest także odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

Dotychczas szczególnej ochronie podlegały m.in. kobiety w ciąży. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą, która spodziewa się dziecka.

Ochrona należy się także w okresie urlopu macierzyńskiego - chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Co ważne, ochrony nie stosuje się do pracownic zatrudnionych na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.

Nie można zwolnić również pracownika, który przebywa na urlopie związanym z rodzicielstwem. Ochrona nie będzie obowiązywała wtedy, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy.

Ochrona przed emeryturą

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi w wieku przedemerytalnym, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli kobietom w wieku co najmniej 56 lat, a mężczyznom - w wieku 61 lat.

Ochrony tej nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Pracownik nie będzie też chroniony przed wypowiedzeniem, jeśli firma ogłosi upadłość, otworzy postępowania sanacyjne lub zostanie zlikwidowana. W przypadku zwolnień grupowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym będzie można złożyć wypowiedzenie zmieniające.

Społeczni inspektorzy pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem pełniącym funkcję społecznego inspektora pracy w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu.

Wybrani związkowcy

Przepisy przewidują – dla niektórych członków związków zawodowych – ochronę przed rozwiązaniem ich umów o pracę. W tym wypadku ochrona nie dotyczy jednak każdej osoby, która przystąpi do organizacji związkowej lub zaangażuje się w jej działanie. Jest ona ograniczona do określonych działaczy:

- członków organizacji związkowej wskazanych przez związek w uchwale zarządu

- osób wykonujących pracę zarobkową, które są członkami organizacji związkowej i mogą ją reprezentować w kontaktach z pracodawcą.

Ochrona podczas urlopu

Kiedy jeszcze nie można zwolnić pracownika? Otóż umowa o pracę nie może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem, jeśli pracownik:

- przebywa na urlopie, na przykład: urlopie wypoczynkowym (urlopie na żądanie), urlopie szkoleniowym, urlopie bezpłatnym (urlop do innych celów niż praca u innego pracodawcy na podstawie porozumienia z dotychczasową firmą)

- jest nieobecny z powodu innej usprawiedliwionej przyczyny, na przykład sprawowania opieki nad dzieckiem czy odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Co ważne, pracodawca może w trakcie takiej nieobecności rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia lub można ją rozwiązać za porozumieniem stron.

Pracownik nie jest chroniony, czyli pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę, w trakcie:

- urlopu lub usprawiedliwionej nieobecności, gdy pracodawca ogłasza upadłość lub likwiduje firmę,

- urlopu, jeżeli urlop trwa dłużej niż 3 miesiące, a pracodawca przeprowadza w firmie zwolnienia grupowe,

- innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia a pracodawca przeprowadza w firmie zwolnienia grupowe,

- urlopu, jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące, a pracodawca przeprowadza w firmie zwolnienia indywidualne, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową reprezentującą pracownika.

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z przepisami pracodawca nie może rozwiązać za wypowiedzeniem umowy o pracę pracownika w czasie, gdy przebywa on na zwolnieniu lekarskim.

Zakres ochrony dotyczy wyłącznie zakazu wypowiadania umowy o pracę, co oznacza, że można zwolnić pracownika dyscyplinarnie także w czasie, kiedy jest objęty ochroną przed zwolnieniem za wypowiedzeniem. Jeśli okaże się, że pracownik w niewłaściwy sposób wykorzystuje zwolnienie lekarskie, czyli na przykład wykonuje w tym czasie pracę na rzecz innego pracodawcy lub pojechał na urlop, to zgodnie z orzecznictwem sądów stanowi to podstawę do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Co ważne, ochrona pracownika przed wypowiedzeniem jego umowy w trakcie choroby nie obowiązuje, gdy ogłaszasz upadłość lub likwidujesz swoją firmę.