Pracownicy handlu obrywają za inflację i prorosyjskość pracodawców

Liczba skarg trafiających do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom w pierwszym kwartale roku 2022 była zdecydowanie mniejsza niż rok wcześniej. Coraz mniej skarg dotyczy tematów koronawirusowych, pojawiają się jednak nowe wątki. Najczęściej skarżą się pracownicy handlu.

km

• 7 kwi 2022 10:45





Skargi dotyczą częściej relacji pracownik-klient, a rzadziej pracownik-pracodawca (fot. Pixabay)

REKLAMA

W pierwszym kwartale 2022 roku do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafiło około 250 wiadomości, z czego połowa została skierowana do analizy przez prawników i windykatorów. Znaczna część skarg pochodzi z sektora handlowego. Istotne jest również to, że skargi dotyczą częściej relacji pracownik-klient, a rzadziej pracownik-pracodawca.

- Najwięcej skarg w ostatnim czasie dotyczyło przede wszystkim bardzo nieeleganckich zachowań klientów. Zdarzały się sytuacje, że pracownicy marketów czy stacji benzynowych byli obrażani przez klientów za to, że ceny paliwa czy produktów spożywczych są wysokie - wyjaśnia Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. - Wiele sygnałów, które otrzymujemy, dotyczy braków kadrowych i tego, że pracownicy są często zmuszani do pracy powyżej swojego wymiaru godzinowego. Dotyczy to zarówno sklepów franczyzowych, jak i dyskontów czy stacji benzynowych. Podobne skargi zdarzają się w sektorze transportowym, budownictwie czy hotelarstwie – dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przeczytaj: Pracownicy ruszyli po podwyżki

Wśród zgłaszanych tematów pojawiały się także te odnoszące się np. do zmuszania pracowników do handlu w niedzielę, do braku noszenia maseczek mimo, że obowiązek ten został zniesiony.

– Zdarzyło się również kilka wiadomości od pracowników sieci, które nie wyszły z Rosji. Jeden z pracowników marketu budowlanego zajmujący się dowozem mebli i sprzętów został wulgarnie zwyzywany w czasie swojej pracy. Pojawiały się także złośliwe uwagi od klientów tych sklepów w kierunku kasjerów. Trudno to zrozumieć; ktoś przychodzi do sklepu, robi zakupy i dokucza kasjerce, że ta pracuje w „prorosyjskiej” sieci sklepów – mówi Małgorzata Marczulewska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU