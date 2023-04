Pracownicy dostaną dodatkowy, płatny dzień wolny. Zmiany pod koniec kwietnia

Do tej pory za donację przysługiwał jeden dzień wolny - w jej dniu. Rząd zdecydował zwiększyć tę pulę. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej 5 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Za 14 dni przepisy w niej zawarte wejdą w życie. A jednym z tych przepisów jest zapis mówiący o tym, że dawcy krwi będą mieli dwa dni wolnego za donację (dzień donacji i następny po niej). Zmiana ma zachęcić Polaków do częstszego oddawania krwi.

Osoby, które są dawcami płytek krwi mogą otrzymać dodatkowe 24 dni wolnego w pracy. W tym przypadku przerwa między donacjami u kobiet i mężczyzn jest taka sama i wynosi minimum cztery tygodnie, a więc płytki krwi można oddać w roku 12 razy.

Najwięcej dni wolnych mogą otrzymać osoby oddające osocze. Tutaj zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn przerwy wynoszą co najmniej dwa tygodnie. Więc można dokonać donacji maksymalnie 24 razy w ciągu roku, co daje takiej osobie prawo do dodatkowych 48 dni wolnych.

Krwiodawcy mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu do najbliższej publicznej jednostki, w której planują oddać krew (koszt ten ponosi placówka). Każdy kto odda krew lub jej składniki otrzymuje posiłek regeneracyjny. Ma też prawo do ulg podatkowych.

