Pracownicy dostali nowe uprawnienia, ale mało kto wie, na czym polegają

Mimo że o zmianach mówiło się od miesięcy, to nadal nie wszyscy wiedzą, na czym one dokładnie polegają i jakie zyskali dzięki nim przywileje. Z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting wynika, że prawie 3/4 Polaków nie wie, na czym polegają tegoroczne zmiany w prawie w zakresie work-life balance.

Platforma do organizowania spotkań online ClickMeeting postanowiła sprawdzić, jaką wiedzę na temat zmian wprowadzonych pod koniec kwietnia mają pracownicy - czyli bezpośredni ich beneficjenci. Od przeszło trzech miesięcy mogą korzystać oni z dodatkowych dni wolnych, dłuższego urlopu rodzicielskiego, otrzymują też wyższy zasiłek macierzyński czy mają prawo do większej elastyczności co do czasu i miejsca pracy.

42 proc. badanych nie jest pewnych, czy firma, w której pracują, wprowadziła zmiany związane z ustawą work-life balance. Jednocześnie 40 proc. deklaruje, że ich pracodawca w ogóle nie wprowadził nowych rozwiązań. Równocześnie 11 proc. badanych podkreśliło, że już wcześniej w ich miejscu pracy dbano o dobre praktyki w tym zakresie. Natomiast 8 proc. twierdzi, że w ich przedsiębiorstwach są obecnie większe możliwości w temacie równowagi między życiem prywatnym a pracą.

Badani, którzy zauważyli, że ich pracodawca wprowadził rozwiązania w kierunku work-life balance, wskazali, że były to nowe rodzaje urlopu wynikające z ustawy - opiekuńczy w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym oraz urlop z powodu siły wyższej w wymiarze 2 dni lub 16 godzin (16 proc.). Część z ankietowanych zyskała dodatkowe przerwy w pracy (9 proc.), elastyczne godziny rozpoczynania i kończenia pracy - co pozwala im na dostosowanie grafiku do swoich potrzeb (7 proc.). Ponadto respondenci otrzymali możliwość pracy u innego pracodawcy (7 proc.) oraz informacje o wolnych stanowiskach i możliwościach awansu w firmie (5 proc.).

Work-life balance cały czas nieznany i niedoceniany

Martyna Grzegorczyk z ClickMeeting podkreśla, że równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest jednym z warunków zachowania zdrowia i satysfakcji z pracy. Poprawia również wydajność pracowników.

- Wyniki ankiety wskazują jednak na to, że work-life balance jest wciąż niedoceniany i mało znany. Jednocześnie jednak coraz więcej firm podejmuje kroki w celu poprawy tej sytuacji - komentuje Grzegorczyk.

Work-life integration, czyli nowy trend w zarządzaniu pracą i życiem prywatnym

Okazuje się jednak, że w świecie HR coraz głośniej mówi się o nowym trendzie w podejściu do zarządzania sferą prywatną i zawodową. Mowa o work-life integration, który polega na mądrym łączeniu obydwu tych światów.

Koncepcja zakłada, że obie sfery życia – osobista i zawodowa – mogą ze sobą współistnieć, w przeciwieństwie do work-life balance, które oddzielało je grubą kreską. Wraz z popularyzacją pracy zdalnej czy hybrydowej normalne stało się bardziej elastyczne podejście do czasu pracy i korzystanie np. z możliwości wyjścia z biura lub domu podczas standardowych godzin pracy, by np. udać się do lekarza czy odebrać dziecko ze szkoły.

- Mimo początkowych obaw okazało się, że model work-life integration działa, a efektywność pracowników nie spadła. Możemy zatrudnić najlepszą osobę wykonującą dobrze swoje obowiązki z dowolnego miejsca na świecie poza typowymi godzinami 8-16, zgodnie ze swoimi preferencjami – mówi Maciej Noga.

Oczywiście musi to działać również w drugą stronę – pracodawca może oczekiwać, że pracownik na home office odpisze na maila lub odbierze służbowy telefon w niestandardowych godzinach. W podejście work-life integration wpisuje się też samodzielne rozwijanie kompetencji zawodowych w czasie wolnym.

