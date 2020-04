Pracownicy delegowani na kwarantannie. Przez błąd w tarczy antykryzysowej firmy ominie pomoc

W ustawie zasiłkowej zmienionej przez tarczę czytamy, że pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy ze względu na niemożność wykonania pracy z powodu obowiązku kwarantanny.

Z drugiej strony przepisy wskazują, że zasiłek nie przysługuje, gdy ktoś zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zatem mało kto otrzyma zasiłek w trakcie kwarantanny, co niewątpliwie wpłynie niekorzystnie na kondycję finansową spółkę, zwłaszcza tych delegujących pracowników za granicę.

Przypomnijmy, szef MSWiA Mariusz Kamiński, podkreślał nie można dopuścić, żeby obywatele przyjeżdżający do Polski z krajów, gdzie poziom zakażeń jest wyższy, mogli swobodnie przekraczać granice. Od 27 marca dwutygodniowa kwarantanna obejmuje zatem także pracowników delegowanych. A zatrudniające je firmy wytykają lukę w dopiero co podpisanej przez prezydenta tarczy antykryzysowej.

- Delegowani wracają „na tarczy”, do której wkradł się błąd. Przewidziano w niej prawo do zasiłku chorobowego dla pracowników poddanych kwarantannie, ale w praktyce nikt go nie otrzyma. Nikt, prócz tych kilku osób, które zdążyły już przechorować 33 dni przed kwarantanną. To uderzy we wszystkie firmy, ale najbardziej w te, w których 100 proc. załogi będzie musiała pozostać w domach. Tysiące przedsiębiorstw upadnie – komentuje Marek Benio, wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy.

Wszystko z powodu wzajemnie znoszących się zapisów w ustawach. W ustawie zasiłkowej zmienionej przez tarczę czytamy, że pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy ze względu na niemożność wykonania pracy z powodu obowiązku kwarantanny.

Z drugiej strony przepisy wskazują, że zasiłek nie przysługuje, gdy ktoś zachowuje prawo do wynagrodzenia.

A kto zachowuje takie prawo? Według Kodeksu Pracy każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (chyba, że ukończyła 50 lat, wówczas przez 14 dni). W praktyce zatem prawie każdemu, kto zostanie poddany kwarantannie należy się wynagrodzenie chorobowe, a nie zasiłek.

CZYTAJ DALEJ »

- Celem tarczy jest ochrona przedsiębiorstw i ochrona miejsc pracy przed ekonomicznymi skutkami pandemii. Jednym z elementów tarczy miało być częściowe przeniesienie ciężaru finansowania przerwy w pracy spowodowanej kwarantanną czy przestojem z pracodawców na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (odpowiednio Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). To kwestia szczególnie istotna dla firm świadczących usługi w innych państwach UE – wyjaśnia Marek Benio. Firmy w trudnej sytuacji Z powodu pandemii wiele kontraktów budowlanych i montażowych za granicą zawieszono lub zerwano. Podobnie przerwano usługi w branży metalowej i chemicznej. Opiekunki osób starszych, które zwykle pracują po 4-6 tygodni, wracają przed czasem, a niewiele pań jest chętnych, by je zmienić. - Od 27 marca wszystkie osoby przekraczające granice kraju poddawane są obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie pod karą grzywny. Dotychczas miały miejsce pewne wyłączenia spod tego zakazu, jednakże z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. sytuacja wszystkich osób została ujednolicona. W związku z tym, opiekunki i opiekunowie powracający ze swoich zleceń będą poddawani przymusowej kwarantannie - informuje pracowników na swojej stronie firma Promedica24. Do tego ceny przejazdów pracowników delegowanych do i z pracy za granicą podwoiły się, ponieważ cześć kierowców jest na kwarantannie, część boi się jeździć, a nieliczni, którzy zostali, przewożą tylko połowę zwykłej liczby pasażerów. Samoloty nie latają. - Wszystkie kontrakty firm pracujących za granicą będzie można odzyskać, gdy pandemia minie, ale obciążenia mogą okazać się zbyt wielkie, by firmy delegujące pracowników przetrwały – wskazuje Marek Benio. Tarcza nie ochroni firm przed upadkiem? Uziemienie setek tysięcy pracowników delegowanych zmusi firmy do zamrożenia działalności nawet jeśli mają zamówienia lub mogłyby je szybko odnowić. Dążąc do spowolnienia tempa rozprzestrzeniania się wirusa, nawet za cenę odizolowania pracowników i wymuszenia przestojów, niektóre państwa, w tym Polska, postawiły na zdrowie i wprowadziły obowiązek kwarantanny. W Polsce wypłata zasiłku chorobowego od pierwszego dnia kwarantanny z FUS miała ochronić

pracowników przed zwolnieniem z pracy i polskie firmy przed upadkiem. Czy tak się stanie?



- Jeśli chcemy uratować tysiące firm przed bankructwem, trzeba zadziałać bardzo szybko. Jakie są możliwości? Możliwa jest nowelizacja tarczy przez wykreślenie w Kodeksie Pracy prawa do wynagrodzenia w okresie kwarantanny. To uruchomiłoby drzemiące w ustawie zasiłkowej prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia. Można także zadziałać dużo szybciej – przez zmianę Rozporządzenia Ministra Zdrowia – zamiast kwarantanny, pracowników przekraczających granice poddawać obowiązkowo testom na SARS-CoV-2 i na kwarantannę kierować tylko zakażonych, a pozostałym pozwolić wrócić do pracy - proponuje Marek Benio. - Jeśli chcemy uratować tysiące firm przed bankructwem, trzeba zadziałać bardzo szybko. Jakie są możliwości? Możliwa jest nowelizacja tarczy przez wykreślenie w Kodeksie Pracy prawa do wynagrodzenia w okresie kwarantanny. To uruchomiłoby drzemiące w ustawie zasiłkowej prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia. Można także zadziałać dużo szybciej – przez zmianę Rozporządzenia Ministra Zdrowia – zamiast kwarantanny, pracowników przekraczających granice poddawać obowiązkowo testom na SARS-CoV-2 i na kwarantannę kierować tylko zakażonych, a pozostałym pozwolić wrócić do pracy - proponuje Marek Benio. - Niezależnie od tego jakie zostanie wybrane rozwiązanie, ważne, by chroniło zarówno zdrowie, jak i gospodarkę - podsumowuje.