Pracownicy banków wynoszą dane klientów. UODO chce przeciwdziałać temu zjawisku

Prezes UODO podkreślił, że handel w ten sposób pozyskiwanymi bazami danych jest niebezpiecznym zjawiskiem. (fot. Shutterstock)

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zwraca uwagę, że w bankach wstępuje niebezpieczny proceder wynoszenia danych klientów. Robią to często pracownicy. Prezes UODO zwrócił się do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i prezesa Związku Banków Polskich (ZBP) o podjęcie działań, które przyczyniłyby się do zminimalizowania zjawiska nielegalnego wykorzystywania baz danych.