Pracownica Amazona zmarła w trakcie pracy. Sprawę zbada inspekcja pracy

Jak podało Radio Poznań, do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zmarła to około 40-letnia pracownica magazynu, u której miało dojść do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Dokładne przyczyny śmierci kobiety ma teraz zbadać inspekcja pracy.

Amazon w przesłanej mediom informacji potwierdza, że do takiego zdarzenia doszło. Przekazuje również kondolencje rodzinie i bliskim kobiety.

To nie pierwszy tragiczny przypadek w zakładach Amazona. W 2018 roku do podobnego zdarzenia doszło w centrum logistycznym w Kołbaskowie, gdzie zmarł 69-letni pracownik. Jak mówiła wtedy Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, nic nie wskazywało na to, że był to wypadek przy pracy.

Światowy gigant w e-commerce w Polsce obecny jest od 2014 roku. Od tego czasu otworzył w naszym kraju osiem Centrów Logistyki – w Poznaniu, Kołbaskowie, Sosnowcu, Gliwicach, Pawlikowicach, Okmianach oraz dwa we Wrocławiu. Kolejna inwestycja, centrum logistyki w Łodzi jest w trakcie realizacji. Działa też biuro korporacyjne, oddział Amazon Web Services w Warszawie oraz Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku.

Dotychczas firma wygenerowała w Polsce inwestycje o wartości ponad 14 mld zł i stworzyła ponad 16 000 stałych miejsc pracy.

