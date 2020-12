Pracowity grudzień dla pracowników handlu. Nie skarżą się na swój los

W dyskusji o handlu w niedzielę nikt nie słucha głosu tych, którzy sprawą są najżywiej zainteresowani, czyli samych ekspedientów oraz osób, które decydują się na zakupy. Blokowanie podaży mimo popytu uważam za działanie nieracjonalne w czasach takich jak pandemia koronawirusa - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Wskazuje też, że do stowarzyszenia zgłaszali się pracownicy handlu, którzy woleliby, aby sklepy w niedzielę były otwarte.

Grudzień 2020 dla pracowników handlu będzie wyjątkowy (Fot. Shutterstock)

Grudzień 2020 dla pracowników handlu będzie wyjątkowy. Do pracy pójdą w aż trzy niedziele. To o jeden raz więcej niż zakładała ustawa o zakazie handlu.

By zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, rząd zdecydował o otwarciu sklepów 6 grudnia. Za rozwiązaniem głosowała większość senatorów. Zmiana czeka tylko na podpis prezydenta.

Jak przypomina Małgorzata Marczulewska, prezes STOP Nieuczciwym Pracodawcom, do ich stowarzyszenia nigdy nie wpłynęły skargi na konieczność pracy w niedzielę. Wręcz przeciwnie - pracownicy handlu skarżyli się, że tego dnia pracować nie mogą.

W uzasadnieniu ustawy wprowadzającej dodatkową niedzielę handlową w grudniu zwrócono uwagę, że okres przedświąteczny, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia, jest czasem, w którym liczba klientów robiących zakupy jest znaczna.

- Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. Z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej - napisano w uzasadnieniu.

Zdaniem Małgorzaty Marczulewskiej, prezes STOP Nieuczciwym Pracodawcom, jest to bardzo dobra decyzja. Tym bardziej, że temat handlu w niedzielę i konieczności pracy w ten dzień incydentalnie był powodem skarg kierowanych do ich stowarzyszenia.

fot. pixabay

- Możemy więc założyć, że dla pracowników handlu konieczność pozostania tego dnia w pracy była czymś zupełnie naturalnym – mówi Małgorzata Marczulewska. Jak dodaje, z ich obserwacji wynika, że dla wielu pracowników handlu wciąż nienaturalnym jest, że nie mogą pracować w niedzielę. Zgłaszali się do nich pracownicy, którzy przyznawali, że woleliby, aby sklepy były czynne w niedzielę, a nie na przykład do drugiej w nocy jak to ma miejsce teraz.

- Decyzja, by otworzyć sklepy w grudniu w niedzielę jest dobra, bo jest to czas odbicia finansowego dla przedsiębiorców, a dla konsumentów okazja do spokojniejszego dokonania zakupów. Co więcej, w dyskusji o handlu w niedzielę nikt nie słucha głosu tych, którzy sprawą są najżywiej zainteresowani, czyli samych ekspedientów oraz osób, które decydują się na zakupy. Blokowanie podaży mimo popytu, uważam za działanie nieracjonalne w czasach takich jak pandemia koronawirusa - podsumowuje prezes SNP. Co zamiast zamknięcia Według Marczulewskiej istnieje wiele sposobów, by tak przeprowadzić regulacje prawne, aby pracownicy i przedsiębiorcy byli zadowoleni. - Można wprowadzić np. zasadę dobrowolności: w niedzielę pracuje, kto chce. Można wprowadzić zasady wysokich premii dla niedzielnych pracowników czy systemu rotacyjnego. Tutaj zdecydowanie wylano dziecko z kąpielą, a sytuacja jest tym bardziej kłopotliwa, im mocniej handel zanurza się pod wodą wskutek trwania pandemii koronawirusa. Za moment wiele sklepów może upaść, a dyskonty i markety będą się automatyzować i dążyć do tego, by zmniejszać rolę pracowników - mówi Małgorzata Marczulewska. - Za moment w wielu sklepach będą nie tylko wolne niedziele, a wolne całe tygodnie. Nie tego przecież chcą pracownicy i związkowcy - dodaje prezes Małgorzata Marczulewska. W podobnym tonie wypowiada się Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy. - Badania wśród pracowników hipermarketów wskazywały, że większość z nich woli ograniczenie handlu w niedziele od w pełni liberalnych rozwiązań, ale zarazem większość preferuje 2,5 razy wyższe stawki za pracę w niedziele od obecnie obowiązujących rozwiązań. Związkowa Alternatywa przychyla się więc do opinii pracowników, która zarazem ma poparcie wśród większości społeczeństwa. Pozwólmy otworzyć sklepy w niedziele, ale pod warunkiem znacznie wyższych stawek dla pracowników, którzy stoją za ladą w tym dniu - wskazywał propozycję zmiany. Jeszcze inne rozwiązanie zaprezentowały organizacje należące do Rady Dialogu Społecznego. Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, OPZZ, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Pracodawcy RP, BCC oraz Związek Rzemiosła Polskiego zaproponowali zawieszenie zakazu handlu w niedziele na czas stanu zagrożenia epidemicznego oraz w okresie 180 dni po jego odwołaniu oraz jednorazową zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, umożliwiającą pracę w handlu w niedzielę, 27 grudnia, tak aby możliwe było uzupełnienie towarów po przerwie świątecznej.

