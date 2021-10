Pracowali mniej, zarabiali tyle samo. I co się okazało?

Naukowcy z Islandii już po raz drugi sprawdzili, jakie efekty przynosi skrócenie czasu pracy. Okazało się, że przy zachowaniu tej samej pensji, ale krótszym czasie pracy, osoby biorące udział w badaniu z powodzeniem utrzymywały swoją produktywność, a dodatkowo udało im się poprawić samopoczucie.

14 paź 2021 19:00





W eksperymencie udział wzięło w sumie 2500 osób, to ponad 1 proc. wszystkich pracowników w Islandii (Fot. Shutterstock)

W eksperymencie, którego wyniki opisała telewizja BCC, udział wzięło w sumie 2500 osób- to ponad 1 proc. wszystkich pracowników w Islandii.

Uczestnicy badania na Islandii skrócili swoje godziny o trzy do pięciu godzin tygodniowo bez utraty wynagrodzenia.

Przy czym, zaznaczono, że zarówno pracownicy jak i pracodawcy byli chętni do wzięcia udziału w badaniu i przetestowania na własnej skórze, z czym wiąże się skrócenie czasu pracy. Podchodzili do zmian elastycznie.

Jedną z firm biorących udział w badaniu było Reykjavik Service Center, czyli instytucja na wzór opieki społecznej w Polsce. Jej dyrektor Sólveig Reynisdóttir, przyznawała, że nie wszystko szło gładko. W pierwszej fazie projektu firma "obcięła" zbyt dużo godzin - z 40 do 35 w tygodniu - przez co po pewnym czasie konieczne było zwiększenie czasu pracy do 37 godzin. Jak zauważa dyrektor, mimo, że i tak było to mniej, niż wcześniej, to pracownicy buntowali się przed wzrostem czasu pracy.

Jednak mimo to Reynisdóttir przyznaje, że krótszy czas pracy spowodował wiele dobrego. Wydajność została utrzymana, podczas gdy pracownicy zgłaszali większą satysfakcję z pracy i rzadziej korzystali ze zwolnienia lekarskiego, wystawianego na kilka dni choroby, jak np. przeziębienie.

Reynisdóttir przyznaje też, że ​​była w stanie utrzymać produktywność poprzez skrócenie spotkań i zastąpienie rozmów osobistych sesjami online, oszczędzając czas podróży. Przyznaje, że skrócony tydzień pracy zmotywował pracowników do cięższej pracy.

- Krótszy tydzień pracy ułatwił mi pracę. Pracownicy są bardziej zadowoleni, co ma ogromne znaczenie dla mnie jako menedżera - podsumowała.

Warto przypomnieć, że to nie pierwszy kraj, gdzie sprawdzano, jakie efekty przyniesie skrócenie czasu pracy. Niedawno Hiszpania rozpoczęła testowanie takiego pomysłu – w eksperymencie weźmie udział 200 małych i średnich firm. Wyniki poznamy za trzy lata (pod koniec 2023 roku).

Temat poruszyli również eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, którzy przeanalizowali wyniki kilkunastu podobnych badań. W swojej analizie zwrócili uwagę, że większość przeprowadzonych eksperymentów, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, wiązała się z poprawą jakości życia pracowników. Zaobserwowano wśród nich niższy poziom stresu, niższy poziom absencji chorobowej, a także wyższy poziom zadowolenia z możliwości godzenia życia prywatnego i zawodowego. Z kolei w przypadku domu opieki okazało się, że mniejszy wymiar czasu pracy załogi prowadził do wzrostu jakości usług – większej liczby aktywności organizowanych dla podopiecznych instytucji.

